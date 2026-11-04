Conservamos centenares de miles de retratos más o menos fieles de personalidades célebres y no tan célebres de siglos pasados. Sus expresiones recorren un amplio espectro que va de la alegría al enojo. En muy pocos de esos retratos, sin embargo, ya se trate de bustos, dibujos o pinturas, el personaje retratado, cualquiera sea su actitud, descubre su dentadura. Cabe añadir que afortunadamente, dado que en no pocos casos lo que veríamos sería una desagradable ruina.

Hasta hace bien poco, hombres y mujeres llegaban a la mediana edad con la dentadura bastante perjudicada, cualquiera que fuera su estrato social, y a pesar de que los viejos hábitos alimenticios preservaban mejor que en la actualidad la buena alineación de los dientes, y causaban menos caries. La higiene no impedía el deterioro de las piezas dentales, y la extracción del diente era la forma más frecuente de resolver una infección grave. Es de imaginar, así, que muchos de los retratos de personalidades que admiramos ocultaran dentaduras incompletas y defectuosas, al menos para nuestros ojos.

Reparé en esto escuchando las dos espléndidas conferencias sobre Goethe que hace ya mucho, en 2010, impartió Rosa Sala en la Fundación Juan March de Madrid (están disponibles en YouTube). En un momento dado, Sala recuerda cómo Goethe, a los 74 años de edad, viudo ya, se enamoró perdidamente de la joven aristócrata Ulrike von Levetzow, que entonces tenía 17 años, y se detiene a considerar el aspecto que ofrecería el viejo escritor a los ojos de la jovencita. Setenta y cuatro años era en aquella época una edad muy longeva, y Goethe, aunque aún vigoroso y de buena complexión, además de cuidadoso en el vestir, no podía ofrecer otra estampa que la de un anciano.

A los 74 años de edad, viudo ya, Goethe se enamoró perdidamente de la joven aristócrata Ulrike von Levetzow, que entonces tenía 17 años

Según Werner Neuhauser, un odontólogo alemán que se dedicó a estudiar durante décadas la dentición de personajes ilustres, Goethe estaba prácticamente desdentado en su vejez. El mismo Neuhauser explicaba que no era infrecuente, por aquella época, que ciudadanos necesitados se extrajeran sus dientes todavía sanos para venderlos a personas adineradas, que se sujetaban estas “prótesis” a la boca con hilo de oro. No cabe pensar, sin embargo, que Goethe recurriera a este expediente.

Como recordaba Sala, en “El hombre de cincuenta años”, un relato escrito por Goethe en 1807 e integrado posteriormente en Años de peregrinaje de Wilhelm Meister, se narran las vicisitudes de un hombre que a esa edad se enamora de una joven.

Con el propósito de atemperar los estragos de la edad, el hombre empieza a cuidar su aspecto y su forma física. Pero he aquí que inesperadamente pierde un diente, y que otro empieza a movérsele. “Reparar aquel desastre con dientes artificiales iba en contra de sus principios”, dice el narrador; pero, a su vez, “aspirar con semejante mella a la mano de una joven le parecía humillante”. En consecuencia, el percance da pie a que el maduro pretendiente recapacite y desista de sus propósitos.

Goethe tenía 57 años cuando escribió ese relato. Diecisiete años después, la sensatez de su propio personaje no le sirve de lección y con seguramente bastantes menos dientes que él se resuelve a pedir la mano de Ulrike, después de un galanteo que se prolonga durante dos años.

El amorío tuvo lugar en el balneario de Marienbad, lugar de veraneo muy frecuentado por la aristocracia europea. En un principio, ella se lo toma a broma. De hecho, la propuesta de matrimonio quedaría sin respuesta, como si se hubiera tratado de un embarazoso desliz que unos y otros hacen ver que no ha tenido lugar. Goethe cobra conciencia de su fracaso, y en el carruaje que lo devuelve a Weimar pergeña de un tirón la emocionante y desgarradora “Elegía de Marienbad”, en la que aquel joven eterno se despide del amor y asume por fin su vejez.