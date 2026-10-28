Apremiado por la viva recomendación de un amigo, leo Seis miniaturas sobre la verdad, de Clemens J. Setz, librito recién publicado por H&O en su afortunada colección NMK. Se trata de una colección de breves viñetas ensayísticas en las que Setz reflexiona con ironía y agudeza sobre la labilidad del término verdad, asunto especialmente concerniente en estos tiempos.

Clemens J. Setz, nacido en Graz, Austria, en 1982, es uno de los más destacados y originales escritores de su generación, al menos en lengua alemana. Es poeta, narrador, ensayista, traductor y, a su modo, discretamente provocativo, agitador cultural.

Se aficionó tardíamente a leer como manera de combatir las migrañas que le producía su adicción a los videojuegos, y hace gala de creer muy firmemente en los ovnis, que acaparan buena parte de su atención y sus dedicaciones.

La última de las seis piezas que componen el librito mencionado es el texto de una conferencia impartida por Setz en 2019, en el acto de apertura de las Jornadas de Literatura en Lengua Alemana que se celebran anualmente en Klagenfurt (Austria).

Setz dedicó su conferencia a discurrir sobre el kayfabe, término de oscura etimología que se emplea en los ambientes de la lucha libre (wrestling) para sugerir que los luchadores tienen prohibido salirse, dentro y fuera del ring, del papel convenido que los caracteriza frente a su público. Setz proyecta este concepto –el de la confusión entre persona y personaje– sobre la común experiencia de todos nosotros en la vida cotidiana, y muy particularmente entre los escritores.

En 'Seis miniaturas sobre la verdad', Setz parece suscribir de manera tácita un modelo de escritor sociable, dichosamente sumergido en la multitud y el ruido

Me abstengo aquí de glosar sus atrevidas e interesantes observaciones. Prefiero reparar en un pasaje en que Setz caracteriza cáusticamente al supuesto personaje del escritor tal y como lo concibe la imaginación más corriente. No se lo pierdan: “También en el gremio de las letras, se han manifestado en vigor hoy ciertas reglas del kayfabe contrarias a la vida muy particulares [...] Por ejemplo, la idea de que hay que pasar meses encerrado para escribir. Que el escritor, que parece que vaya a partirse a poco que se mueva algo, como el suelo de la sala de lectura de una biblioteca, debe guardarse del ruido del mundo y todas esas cosas. ¡Como si construir una frase en alemán fuera tan complicado que necesitáramos silencio! Como si no fuera una necesidad vital que la humanidad nos interrumpa cada dos por tres en todo lo que hagamos. Como si narrar no fuera, por su propia naturaleza, la actividad más sociable que existe. Como si sonsacarles a nuestros semejantes todas las historias posibles para preservarlas del olvido, aunque solo sea por un tiempo, no fuera una forma de cuidado…".

"Caray. Casi no hay día en que no podamos ver lo que le sucede a quienes olvidan estos principios. Se meten en un despacho y desde ahí dentro van modelando su estilo como si fuera el carácter, se pierden años enteros en becas literarias y un día despiertan convertidos en escritores como los que salían en los libros del colegio. Les molestan sus propios hijos. Reclaman ayudas públicas. Se exigen demasiado. Van a vivir a Berlín”.

Aprecio en este pasaje, transparentándola sutil y desinhibidamente, una nueva concepción del escritor contemporáneo muy distinta de la que se ha venido imponiendo desde el Romanticismo.

He aquí que Clemens J. Setz –y yo diría que con él buena parte de escritores menores de cuarenta años que hoy se abren paso– parece suscribir de manera tácita un modelo de escritor sociable, dichosamente sumergido en la multitud y el ruido, acostumbrado a las interrupciones. Un escritor de café-bar, que escribe con música y entre conversaciones, con el smartphone a la vista, atento a los mensajes que recibe y que responde en medio de la frase que estaba escribiendo y que retomará segundos después.