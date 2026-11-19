CASAS. Casas enfermas, mansiones malditas, caserones contagiados y condenados por trágicos, viciados o criminales sucesos del pasado que acosan a sus moradores. Luis Antonio de Villena habló en Barcelona de La caída de la Casa Usher (1839), de Edgar Allan Poe (1809-1849), el paradigma de esta clase de relatos literarios.

Fue en las jornadas sobre Literatura y Ciudad que tuve el gusto de dirigir por segundo año en el Hotel Alma para la Fundación Arquitectura y Sociedad. Intervinieron también, con otros temas, Carme Riera, Rafael Argullol, Rosa Ribas, Eduardo Prieto y Juan Trejo.

La evocación del cuento largo de Poe me trajo a la cabeza la película homónima de Roger Corman (1926-2024), la mejor de cuantas se han hecho del agónico derrumbamiento de los hermanos Roderick y Madeline Usher en su enrarecida y decadente mansión. Hay más de ciento veinticinco películas basadas en obras del infortunado maestro del terror gótico.

¡Roger Corman! Diría que está pasando bastante desapercibido el centenario del irrepetible productor, director y guionista independiente norteamericano, el genio ingenioso de las películas de Serie B y bajo presupuesto, aunque en la reciente edición del Festival de Sitges, siempre atento, volvió a comparecer su viuda, Julie Corman, capital colaboradora de su marido y productora destacadísima ella misma.

CICLO. Con El hundimiento de la Casa Usher (1960), Corman inició un apasionante ciclo de adaptaciones de Poe que, hasta 1964, se sustanció en ocho películas, una de ellas, el filme de episodios Historias de terror (1962), basada en tres cuentos del escritor de Boston. Las otras fueron El péndulo de la muerte (1961), La obsesión (1962), El cuervo (1963), El palacio de los espíritus (1963), La máscara de la muerte roja (1964) y La tumba de Ligeia (1964).

El cineasta norteamericano hizo ocho películas basadas en relatos del maestro del terror gótico

Produciendo en general él mismo con sus propias compañías –produjo más de 400 películas en unos 60 años–, Corman, que estudió Ingeniería Industrial en Stanford y Literatura en Oxford, demostró su versatilidad como director filmando películas de unos diez géneros distintos.

En este Ciclo Poe –solo falta El cuervo en Filmin– redondeó una coherencia de estilo: títulos de crédito que en ocasiones incurrían en un colorismo lisérgico; Technicolor de fuertes y saturados colores; encuadres tan calculados como desestabilizados y enfáticos; decorados a veces repetidos de otras películas o/y pintados sin disimulo; imaginativo recurso a maquetas, sobreimpresiones y numerosas invenciones de efectos y muy libres adaptaciones.

Películas rodadas, salvo algún accidente, con inusitada rapidez, bajísimo presupuesto y sin grandes estrellas que, destinadas a programas dobles y cines de barrio, sorprendían por lo general por su alta recaudación y eran negocio continuado. Una estética de terror gótico y postromanticismo, inscrita en un pictoricismo que parecía querer asomarse, circunstancialmente, incluso al pop y al cómic.

AUTOR. Merecedor sin reservas de la etiqueta de autor, Corman gustaba de rodearse de equipos estables de colaboradores en la música (Les Baxter) y en la fotografía (Floyd Crosby), con el gran novelista y guionista Richard Matheson como responsable de los guiones (o Charles Beaumont) y, sobre todo, en este Ciclo Poe, con Vincent Price como protagonista y rostro idiosincrásico del perturbado universo de Poe: casas, castillos, palacios y abadías en maléfica decrepitud; pasadizos, criptas y sótanos; aires irrespirables y atmósferas pestíferas; nieblas, tormentas y telarañas; ratas y otros inquietantes animales; ecos turbulentos de lo sobrenatural, pugna de lo divino y lo satánico; efectos de experimentos impensables y de viejas y reaparecidas maldiciones y desgracias; crímenes con culpa y a la espera de castigo; puertas, cortinas, carruajes, ataúdes, candelabros y muebles que esconden sorpresas en escenarios intimidantes; regreso de personajes no muertos, no bien matados o no del todo enterrados y, casi siempre, una historia de amor fatal que destroza la vida en un clima de crimen y muerte.

Roger Corman, el descubridor y/o impulsor de Scorsese, Coppola, Bogdanovich, Cameron, Nicholson, Hellman, Demme y tantos otros fue, sí, irrepetible.