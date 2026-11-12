PALABRAS. “Los últimos días de...” es un arranque de título que conforma un subgénero de crónica histórico-biográfica. En Los últimos días de Immanuel Kant (1827), Thomas de Quincey recogió las últimas palabras del filósofo moral de Königsberg: “Es suficiente”. Acababa de ingerir unas cucharadas de vino con agua azucarada, pero se interpretó que Kant se mostraba de acuerdo con el fin de su vida.

Las últimas o penúltimas palabras de Paul Verlaine fueron de otro jaez, más acorde con la existencia del “príncipe de los poetas”: “¡Quítenme de delante todos estos culos!”. Sobre su lecho de muerte, probablemente la prostituta Eugénie Krantz, la última amante que le malcuidaba para robarle su poco dinero, había dejado un ejemplar con ilustraciones obscenas de Fin de siècle.

Lo cuenta Gustave Le Rouge, amigo íntimo del escritor y testigo de su agonía, en Los últimos días de Paul Verlaine (Athenaica), publicado en 1911 e inédito en español. El parnasiano, simbolista y decadentista Verlaine –por estos estilos surfeó su musical palabra poética– falleció el 8 de enero de 1896, a los 51 años, en su modestísimo piso parisino del 39 de la rue Descartes (Distrito V), portal en el que luego viviría Ernest Hemingway.

Dos misérrimas habitaciones y una pequeña cocina fueron, muy cerca y muy lejos del Panteón que nunca albergaría sus restos mortales, el último y desvalido refugio de quien deseó vivir como un “pequeño burgués”.

RECORRIDO. El libro de Le Rouge hace un detallado y pavoroso recorrido por capítulos esenciales de la trayectoria del “maldito” autor de Poemas saturnianos (1866) y Fiestas galantes (1869): sus casas, sus hospitales –de los que entraba y salía constantemente–, sus hoteles y sus cafés; sus amantes de la calle y sus damas benefactoras; sus ilustres amigos –Mallarmé, Huysmans, Villiers...– y sus enemigos, sus hábitos de lectura y escritura, sus gustos culinarios, sus perversiones y sus misticismos –se consideraba un poeta católico con alma de benedictino, decía–, su ruina económica y vital, provocada por su mala cabeza lesionada por su lujuria y su alcoholismo incontrolables.

El libro de Gustave Le Rouge hace un detallado y pavoroso recorrido por capítulos esenciales de la trayectoria del poeta

Su amigo Maurice Barrès, futuro figurón del nacionalismo francés, advierte en su prólogo: “La manzana de oro que el hada depositó en la cuna de ese niño estaba envenenada”. Barrès asegura que Verlaine fue “víctima de su propio genio”.

ABSENTA. El Hada Verde, La Diosa Verde, La Bruja Verde, La Sirena de Ojos Verdes..., son algunos nombres que en el libro recibe la omnipresente absenta, el ajenjo que Verlaine ingirió en cantidades industriales, sin hacerle ascos a un litro de coñac diario.

Murió de neumonía, pero el forense que llegó a la calle Descartes antes del cura que ya muerto le daría la absolución –hubo cruz sobre el ataúd y funeral religioso–, opinó que el difunto estaba aquejado de al menos diez enfermedades: sífilis, reumatismo, diabetes, cirrosis, gastralgia, atrofia del corazón...

También amigo, Frédéric-Auguste Cazals firma muchos de los numerosos retratos de Verlaine contenidos en el libro, pródigo, además, en versos, fragmentos de cartas, declaraciones, letras de canciones y dibujos de Verlaine. Cazals documentó visualmente su vida y su muerte. También el momento en el que le hicieron la máscara mortuoria: la retirada del yeso le deformó el rostro.

Le Rouge llega a negar que Verlaine y Arthur Rimbaud –a quien disparó– tuvieran relaciones homosexuales, lo cual es ridículo, y obvia el horrible trato que el poeta infligió a su única esposa, la desgraciada joven de 16 años Mathilde Mauté, a la que propinó continuas palizas estando embarazada y a cuyo hijo común estrelló contra una pared siendo un bebé.

El excelente traductor y prologuista Antonio Álvarez de la Rosa –experto en Le Rouge– afirma que el libro no es hagiográfico. Como poco, es muy exculpatorio de una personalidad tal vez bipolar o esquizoide, ángel candoroso y demonio iracundo, capaz de lo mejor y de lo pésimo.