CONVERSACIÓN. Los tres largometrajes de ficción de Víctor Erice contienen otra película en su interior que es decisiva y esencial en la historia que el cineasta está contando.

En El espíritu de la colmena (1973) esa película es El doctor Frankenstein (James Whale, 1931), cuya proyección en el pueblo donde vive transformará a la pequeña Ana. En El Sur (1983) se trata de Flor en la sombra, una película ficticia protagonizada por Irene Ríos, el amor oculto de Agustín, según descubrirá su hija Estrella. En Cerrar los ojos (2023) es la inacabada La mirada del adiós, de Miguel Garay, quien buscará a Julio Arenas, el actor que la protagonizaba, cuya repentina desaparición en pleno rodaje impidió que se terminara.

En los Encuentros de Pamplona, a sala llena, tuvo lugar una memorable conversación entre Víctor Erice y José Luis Guerin y, en sesión aparte, se proyectaron seguidas (88 minutos) en Filmoteca de Navarra, también a sala llena, cinco de las películas cortas que Erice ha venido rodando en los últimos años: Alumbramiento (2002), La Morte Rouge (2006), Ana, tres minutos (2011), Cristales rotos (2012) y Plegaria (2018).

CRÍMENES. La Morte Rouge, delicada y emocionante como las otras, es un mediometraje (34 minutos) sobre el paso del tiempo, la muerte, la infancia, el cine, el miedo y el dolor de la posguerra en el que Erice –narrando con su propia voz– evoca, con fotografías, imágenes de archivo e imágenes rodadas por él mismo, la primera sesión de cine a la que asistió a los cinco años en el demolido Casino Gran Kursaal de San Sebastián. Fue en 1946. Se proyectó La garra escarlata (1944), cuyas imágenes fijas y en movimiento vertebran La Morte Rouge. Otra película, pues, dentro de una película de Erice.

Dirigida por Roy William Neill, La garra escarlata cuenta la investigación de unos horrendos crímenes –degüellos cometidos con una especie de cucharón dentado– que el detective Sherlock Holmes y su ayudante el doctor Watson llevan a cabo en un pueblo canadiense, cercano a Quebec, extrañamente llamado La Morte Rouge, es decir, La Muerte Roja. Tal pueblo ni existe ni aparece en ninguno de los 256 cuentos y 4 novelas que Arthur Conan Doyle (1859-1930) escribió sobre el sabueso del 221 de Baker Street.

En Filmin pueden verse las once películas de Roy William Neill sobre el detective de Baker Street

Sin embargo, Edgar Allan Poe publicó en 1842 un cuento titulado La máscara de la Muerte Roja, relato gótico en el que una terrible peste –conocida precisamente como La Muerte Roja– asola los alrededores de una abadía. Poe fue el creador de Auguste Dupin –que no aparece en ese relato–, considerado el antecedente más directo de Sherlock Holmes.

¿Tomó Roy William Neill, también guionista de su película, el nombre de la peste de Poe para el pueblo de La garra escarlata? Rojo y escarlata, no se olvide, son sinónimos. Las pestes vienen causando enorme mortandad, ¿pero no es la muerte misma la mayor “peste” que, con sus diversos disfraces, se lleva cada día a millones de personas?

ONCE. Algo de eso quiere decir Erice en La Morte Rouge, en la que afirma que las pantallas de cine sirven para la “supervivencia” de los personajes y de los actores protagonistas. Identificándonos con ellos, ¿experimentamos de forma ilusoria nuestra propia perduración?

El estadounidense Roy William Neill (1887-1946) dirigió para la Universal, entre 1942 y 1946, once películas con historias de Sherlock Holmes, varias no escritas por Conan Doyle. Las once pueden verse en Filmin.

Es algo excepcional en la historia del cine: mismo director; mismos personajes (Sherlock y Watson) y mismos protagonistas, Basil Rathbone (Sherlock) y Nigel Bruce (Watson), once películas en cinco años. Iluminación expresionista, luces y sombras en palpitante celuloide en blanco y negro.

Una muestra del cine que Erice y Guerin reivindicaron en Pamplona frente a la actual falsificación del camelo audiovisual: Sherlock Holmes (2009), de Guy Ritchie, por ejemplo.