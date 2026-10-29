PORTADA. Escribo sobre la centenaria Fiesta, añadiendo más madera a lo que ya publiqué aquí en julio. ¿No se merece acaso el paradigma de la novela modernista una nueva incursión solo sea por su inabarcable influencia?

Pero hay dos motivos más: el 22 de octubre de 1926 Charles Scribner puso en circulación los 5.090 ejemplares de la primera edición de Fiesta, con el título de "The sun also rises", al precio de 2 dólares. Dos meses después la novela de Ernest Hemingway (1899-1961) vendió íntegra una segunda edición de 7.000 ejemplares.

El segundo motivo es la recientísima aparición de Sol y sombra y fiesta (Debate), un apetitoso y desenvuelto ensayo de Rodrigo Fresán.

La portada de la primera edición de Scribner ilustra este artículo. Ni bohemia parisina ni orgía sanferminera. Ni alcohol, ni toros, ni violencia, ni (exactamente) sexo para escritores yanquis perdidos.

La ilustradora grecoamericana Cleonike Damianakes, amén del sol que sale otra vez, presentó con estilo helenístico y tenue erotismo (demasiado para la época) a una deidad y ninfa. ¿Es la hechicera Circe, coprotagonista de la homérica y viajera la Odisea? ¿No es Fiesta la crónica de un viaje?

Se publica un apetitoso y desenvuelto ensayo de Rodrigo Fresán sobre la novela centenaria de Hemingway

CIRCE. En la página 182 de la edición de Fiesta de Lumen, Mike Campbell le pide a Lady Brett Ashley, su presunta novia, que le diga a Jake Barnes cómo la llama Robert Cohn, seducido y abandonado por la lady. Ella declina la proposición: “La llama Circe –dijo Mike–. Dice que convierte a los hombres en cerdos”. Y eso va por los cuatro varones de la pandilla que sucumben a las sugestiones de la aristócrata, abeja reina de la colmena de machos.

Y no entremos en el jardín de pensar que la diosa y hechicera, delante de un árbol, sostiene en su mano izquierda una manzana. ¿Es también Eva? Lo que faltaba.

Aunque es obvio que Jake Barnes, como narrador de la historia es el protagonista más destacado, ¿aquella portada de Cleonike Diamanakes no sería una invitación a considerar a Lady Brett Ashley y al tipo de mujer moderna y desinhibida –y, eso sí, torturada– que encarna como el centro de gravedad de la novela? Es una lectura que llevaría a nuevas relecturas de Fiesta.

Según nos recuerda Rodrigo Fresán como quien no quiere la cosa, el primer capítulo de Fiesta –luego descartado por Hemingway– comenzaba así: "Esta es una novela acerca de una dama (…)".

Esta anotación de Fresán va incluida en el capítulo "Los PARTYcipantes 2.0" –¿qué les decía yo de la desenvoltura del autor?–, especie de perspicaz y divertido dramatis personae que acoge "fichas" jocosamente tituladas y debidamente glosadas de trece personajes del libro. En el capítulo final, como en cada vez más películas, Fresán nos cuenta cómo acabaron sus vidas siete de ellos, es decir, los personajes reales que están en Fiesta detrás de los ficticios.

HUMOR. Escrito en primera persona y con profusión de notas –que se dejan leer muy bien en paralelo–, el ensayo/guía de viaje de Fresán contiene magníficos pasajes, apoyados, aunque no pesan, en numerosas lecturas que iluminan cuanto hay que iluminar sobre esta novela totémica, la primera de verdad de las solo nueve publicadas por Hemingway. Ninguna de ellas transcurre en EE.UU.

Todo está escrito con el aguijón de un humor tan juguetón como, en ocasiones, sombrío –marca de la casa– y con una prosa –con constantes juegos de palabras y de espejos– que crepita como los granos de maíz en una palomitera.

Y sale a la palestra, porque viene a cuento y porque a Fresán le apetece –publicó otro ensayo gemelo sobre El gran Gatsby–, Francis Scott Fitzgerald –también aspirante a la “gran novela americana”–, mejor amigo y víctima del pérfido Hemingway, así como una espléndida –y cotilla– selección de los juicios clementes e inclementes que Fiesta y su autor merecieron a muy notables escritores.