Hace alrededor de cinco años me invitaron a ver La pasión de Juana de Arco en los cines Capitol de Gran Vía, en uno de esos pases con música en directo que suelen hacer. Los asientos estaban en primera fila y yo tenía gripe.

Recuerdo pasar dos horas con el cuello dolorido, mirando hacia arriba el primer plano de la cara agónica de Maria Falconetti, en un delirio febril que me hacía temblar y sudar al mismo tiempo, alucinada con que esa película se hubiese hecho un siglo atrás.

Desde entonces, cada vez que he escuchado a un director de cine decir muy serio que desde Murnau y Dreyer el cine ha ido en decadencia, que lo mejor ya estaba allí, me viene a la cabeza ese pase de La pasión y me río un poco por dentro. Porque ese es, en realidad, el efecto que causan ese tipo de sentencias dichas con solemnidad: nunca hay que creérselas, ni tampoco creer que quien las dice se las cree del todo.

La semana pasada, sin embargo, sucedió algo que me hizo replantearme lo que acabo de decir. Yo iba a presentar un libro en la Fundación Telefónica, un libro premiado con mucho dinero que comenzaba su gira por España. Y, un par de horas antes, me llaman y me dicen que se cancela porque, según Pangram, el detector de IA más fiable que hay, la novela se ha escrito en un 99 % con, valga la redundancia, IA.

Ni la editorial, que hace muy bien su trabajo, ni el autor, que lo haya hecho o no suficiente disgusto tendrá, tienen mucha importancia en esto; son solo uno más de los muchos casos en los que nos estamos topando con lo mismo.

Me veo diciendo algo terrible y falso como que desde que existe la IA ya no se hace buena literatura. Es contra eso contra lo que hay que luchar

Otra pieza que agranda y subraya la pregunta de hacia dónde va el arte, qué va a ser de la literatura. Y eso es lo peor: las conversaciones tan aburridas que estamos teniendo en torno al tema. El mal de nuestro tiempo no es la IA, sino no poder dejar de hablar de ella.

Cuando hablo de la IA me siento igual que al fregar un táper grasiento de plástico bajo la luz blanca de la cocina. Me siento en un ascensor. Me siento como en una tutoría de instituto con una madre enfadada que me defiende que su hijo adolescente no es bobo, como cuando la cada vez más frecuente voz robótica del tren dice que la hora de llegada se retrasa. Sin alma. Sumergida en el tedio profundo. Diciendo opiniones que ya he escuchado y repetido cincuenta veces.

Por ejemplo, nos preguntamos: ¿puede haber un dar órdenes creativo? ¿Que sea creativo decirle qué giros dar, qué personajes crear, qué estilo seguir? Yo doy un trago a mi copa de vino y grito: en escritura, NO. Adopto ese mismo tono afectado del que hablaba antes y digo: existe mirar con paciencia, trabajarla, ser generosa, obsesionarte, fracasar, soñar.

Pienso en un viejo amigo irlandés que conocí hace diez años en Granada, que me decía que él escribía igual que Nabokov. Y entonces añado: eso es la escritura, pensar que escribes como Nabokov. Y hacerlo. Y luego disgustarte cuando nadie piensa como tú. Es leer a Joy Williams y pensar: yo puedo hacer esto. Y hacerlo, mal pero hacerlo. Es rezar a toda genealogía de genias, suicidas y borrachos que nos precede.

Y, entre todo eso, me doy cuenta con horror de que se apodera de mí la nostalgia. ¿Nostalgia de qué? No lo sé muy bien, pero me veo a mí misma en unos años soltando frases como que desde Murnau y Dreyer el cine ha ido a peor. Diciendo algo terrible y además falso como que desde que existe la IA ya no se hace buena literatura.

Supongo que es contra eso, sobre todo, contra lo que hay que luchar: contra creer que todos nos hemos pervertido, que la belleza se ha viciado, que tenemos una herramienta que nos va a facilitar y atontar.

Porque fue abismal haberme leído el libro y que me hubiera gustado, qué vértigo, qué susto, ¿y ahora qué? Tampoco lo sé, pero vamos a tranquilizarnos.