Cada nuevo poemario de Fabio Morábito (Alejandría, 1955, pero de padres italianos y mexicano desde la adolescencia) es un motivo de alegría.

Portada de 'Cimbra'. Visor Poesía Cimbra Fabio Morábito Visor, 2026. 118 páginas. 14 €

El lector de este Cimbra no va a toparse con un libro sensiblemente distinto de A cada cual su cielo (2021) o Canción segunda (2024), porque desde hace un tiempo esta escritura se plasma en poemas y no en libros, es decir, en la creación de unidades discretas y elocuentes, que miran el mundo con curiosidad y ese don –no tan habitual como parece– para establecer correspondencias y analogías entre las realidades más dispares.

Aunque se autodefina como “jardinero / de una sola planta, / músico de una sola nota, / vivo de una sola vida, ateo”, Morábito sabe tomar esa nota y modularla infinitamente: tiene el don para encontrar una puerta en cada cosa y abrirla y ver la perplejidad que alberga, o que allí se esconde.

La tilde en su apellido es un ejemplo: “Tuve que ponerlo al mudarme de país para conservar su sonido”. Pero esa tilde, que él califica de “extraña”, es un adorno sobrevenido que “me hace desconfiar de todo lo que he escrito”.

Así también con todo aquello que le rodea: unos zapatos, el sonido de una moto de madrugada, la fruta que descansa en la nevera.

Todo esto se hace sin énfasis, con frescura y la sabiduría liviana –algo naif– de quien no se toma muy en serio y es capaz de quitarle hierro incluso a sus miedos y problemas de salud.

Difícil extraer citas o versos aislados, porque estos poemas se guardan lo mejor para su resolución, el modo en que zigzaguean hasta cerrarse con un quiebro inesperado y cómplice.



En ocasiones, como en “Cuando estaba por hundirme”, el poema toma forma de alegoría, pero sin caer en gravedades impostadas. El resultado es una poesía que nos hace sonreír para nuestros adentros, es decir, que nos reconcilia con la vida.