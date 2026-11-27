Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 27 de noviembre de 2026

Ficción

Cubierta de 'La hora de antes del alba'. Seix Barral

1. La hora antes del alba

ISABEL ALLENDE

Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Cosamala

ALANA S. PORTERO

Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

3. Todas las noches, todas las ciudades

DOLORES REDONDO

Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. La hipótesis más peligrosa

ARTURO PÉREZ-REVERTE

Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

5. La añoranza

SERGIO HERNÁNDEZ

Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

6. La madre. La gran novela de María de Nazaret

JOSÉ MARÍA ZAVALA

Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Todo bajo control, menos tú

MEGAN MAXWELL

Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

8. Contenta

SANTIAGO LORENZO

Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

9. Un hombre de honor

PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7

10. Una familia moderna

JULIA NAVARRO

Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

11. Un día en la vida de Clarita

ROSA MONTERO

Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

12. Comerás flores

LUCÍA SOLLA SOBRAL

Libros del Asteroide / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 62

13. Los huérfanos

CARMEN MOLA

Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10

14. Las gratitudes

DELPHINE DE VIGAN

Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 55

15. La mala costumbre

ALANA S. PORTERO

Seix Barral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 99

16. Sin piedad

JO NESBØ

Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

TATIANA TIBULEAC

Impedimenta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 17

18. La nueva y diferente Patrulla-X: En otro momento. Vol. 1

JOHN BYRNE

Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario

ALBERTO CONEJERO

Antígona / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

20. Tío grande

JACOBO BERGARECHE

Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

No ficción

Cubierta de 'Vidas con nombre'. Páginas de Espuma

1. Vidas con nombre. Historias reales de Gaza y Cisjordania

ALMUDENA ARIZA / FERMÍN SOLÍS

Salamandra Graphic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. El hijo del oligarca

PATRICK RADDEN KEEFE

Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

3. Fantasma

NEREA PÉREZ DE LAS HERAS

Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

4. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)

GABRIEL RUFIÁN

Now Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

5. Conversación con la oscuridad

MARIANA ENRÍQUEZ

Páginas de Espuma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

6. La mochila. Vida de Muñagorri

ANDER IZAGIRRE

Libros del KO / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

7. Qué hacemos con los domingos por la tarde

IGNACIO PEYRÓ

Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

8. Sin respeto. Una crisis social

BYUNG-CHUL HAN

Paidós / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

9. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses

NAZARETH CASTELLANOS / ANTONIO BASANTA

Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

10. El hombre en busca de sentido

VIKTOR FRANKL

Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 259

11. El viaje de mi padre

JULIO LLAMAZARES

Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 26

12. Almas libres y joviales

MARÍA BELMONTE

Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

13. La revuelta de los copistas

XAVIER NUENO

Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Pinacoteca soñada

RAFAEL ARGULLOL

Acantilado / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

15. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo

MARUJA TORRES

Temas de Hoy / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

16. Mi amor no muere

ROBERTO SAVIANO

Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

17. La eternidad y un día más

CARLOS LÓPEZ-OTÍN

Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

18. Recuerdos. Breve historia de un amor

JUAN RAMÍREZ DE LUCAS

Seix Barral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

19. A 55 millas por hora

GUILLERMO FESSER

Contraluz / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

20. No puedes quedarte aquí eternamente

EDURNE PORTELA

Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

Fuente: Todostuslibros.com