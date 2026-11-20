Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 20 de noviembre de 2026

Ficción

Cubierta de 'La hora de antes del alba'. Seix Barral

1. La hora antes del alba

ISABEL ALLENDE

Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Cosamala

ALANA S. PORTERO

Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. Todas las noches, todas las ciudades

DOLORES REDONDO

Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. La hipótesis más peligrosa

ARTURO PÉREZ-REVERTE

Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

5. La añoranza

SERGIO HERNÁNDEZ

Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Todo bajo control, menos tú

MEGAN MAXWELL

Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

7. El hombre que solo escribía en los aviones

PEDRO ALMODÓVAR

Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Una familia moderna

JULIA NAVARRO

Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

9. Contenta

SANTIAGO LORENZO

Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

10. Un día en la vida de Clarita

ROSA MONTERO

Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8

11. Un hombre de honor

PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

12. Los huérfanos

CARMEN MOLA

Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

13. Las gratitudes

DELPHINE DE VIGAN

Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 54

14. La mala costumbre

ALANA S. PORTERO

Seix Barral / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 98

15. Principio, medio, fin

VALERIA LUISELLI

Feltrinelli / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 23

16. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario

ALBERTO CONEJERO

Antígona / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

17. Comerás flores

LUCÍA SOLLA SOBRAL

Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 61

18. Cuando seas feliz, golpea tú primero

TATIANA TIBULEAC

Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7

19. El hombre ideal

LA VECINA RUBIA

Libros Cúpula / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

20. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

TATIANA TIBULEAC

Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

No ficción

Cubierta de 'Vidas con nombre'. Páginas de Espuma

1. Vidas con nombre. Historias reales de Gaza y Cisjordania

ALMUDENA ARIZA / FERMÍN SOLÍS

Salamandra Graphic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. La eternidad y un día más

CARLOS LÓPEZ-OTÍN

Paidós / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

3. El hijo del oligarca

PATRICK RADDEN KEEFE

Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

4. Qué hacemos con los domingos por la tarde

IGNACIO PEYRÓ

Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

5. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)

GABRIEL RUFIÁN

Now Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

6. Sin respeto. Una crisis social

BYUNG-CHUL HAN

Paidós / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

7. Fantasma

NEREA PÉREZ DE LAS HERAS

Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

8. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses

NAZARETH CASTELLANOS / ANTONIO BASANTA

Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

9. Recuerdos. Breve historia de un amor

JUAN RAMÍREZ DE LUCAS

Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

10. El viaje de mi padre

JULIO LLAMAZARES

Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25

11. El hombre en busca de sentido

VIKTOR FRANKL

Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 258

12. Pinacoteca soñada

RAFAEL ARGULLOL

Acantilado / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

13. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo

MARUJA TORRES

Temas de Hoy / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

14. A 55 millas por hora

GUILLERMO FESSER

Contraluz / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

15. Mi amor no muere

ROBERTO SAVIANO

Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

16. No puedes quedarte aquí eternamente

EDURNE PORTELA

Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Dame veneno que quiero vivir

LETICIA SALA

Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18

18. Sucesión

PILAR EYRE

La Esfera de los Libros / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

19. Conversación con la oscuridad

MARIANA ENRIQUEZ

Páginas de Espuma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

20. Europa en siete capítulos y medio

TIMOTHY GARTON ASH

Taurus / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

Fuente: Todostuslibros.com