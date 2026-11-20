Los libros más vendidos: 20 de noviembre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
Más información: Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados
Ficción
1. La hora antes del alba
ISABEL ALLENDE
Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Cosamala
ALANA S. PORTERO
Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. Todas las noches, todas las ciudades
DOLORES REDONDO
Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. La hipótesis más peligrosa
ARTURO PÉREZ-REVERTE
Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
5. La añoranza
SERGIO HERNÁNDEZ
Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Todo bajo control, menos tú
MEGAN MAXWELL
Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
7. El hombre que solo escribía en los aviones
PEDRO ALMODÓVAR
Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Una familia moderna
JULIA NAVARRO
Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
9. Contenta
SANTIAGO LORENZO
Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
10. Un día en la vida de Clarita
ROSA MONTERO
Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8
11. Un hombre de honor
PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA
Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
12. Los huérfanos
CARMEN MOLA
Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
13. Las gratitudes
DELPHINE DE VIGAN
Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 54
14. La mala costumbre
ALANA S. PORTERO
Seix Barral / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 98
15. Principio, medio, fin
VALERIA LUISELLI
Feltrinelli / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 23
16. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario
ALBERTO CONEJERO
Antígona / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
17. Comerás flores
LUCÍA SOLLA SOBRAL
Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 61
18. Cuando seas feliz, golpea tú primero
TATIANA TIBULEAC
Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7
19. El hombre ideal
LA VECINA RUBIA
Libros Cúpula / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
20. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
TATIANA TIBULEAC
Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
No ficción
1. Vidas con nombre. Historias reales de Gaza y Cisjordania
ALMUDENA ARIZA / FERMÍN SOLÍS
Salamandra Graphic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. La eternidad y un día más
CARLOS LÓPEZ-OTÍN
Paidós / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
3. El hijo del oligarca
PATRICK RADDEN KEEFE
Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
4. Qué hacemos con los domingos por la tarde
IGNACIO PEYRÓ
Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
5. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)
GABRIEL RUFIÁN
Now Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
6. Sin respeto. Una crisis social
BYUNG-CHUL HAN
Paidós / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
7. Fantasma
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS
Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
8. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses
NAZARETH CASTELLANOS / ANTONIO BASANTA
Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
9. Recuerdos. Breve historia de un amor
JUAN RAMÍREZ DE LUCAS
Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
10. El viaje de mi padre
JULIO LLAMAZARES
Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 25
11. El hombre en busca de sentido
VIKTOR FRANKL
Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 258
12. Pinacoteca soñada
RAFAEL ARGULLOL
Acantilado / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
13. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo
MARUJA TORRES
Temas de Hoy / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
14. A 55 millas por hora
GUILLERMO FESSER
Contraluz / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
15. Mi amor no muere
ROBERTO SAVIANO
Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
16. No puedes quedarte aquí eternamente
EDURNE PORTELA
Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Dame veneno que quiero vivir
LETICIA SALA
Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18
18. Sucesión
PILAR EYRE
La Esfera de los Libros / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
19. Conversación con la oscuridad
MARIANA ENRIQUEZ
Páginas de Espuma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
20. Europa en siete capítulos y medio
TIMOTHY GARTON ASH
Taurus / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
Fuente: Todostuslibros.com