Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 13 de noviembre de 2026

Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.

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Ficción

Cubierta de 'Cosamala'.

Cubierta de 'Cosamala'. Seix Barral

1. Cosamala
ALANA S. PORTERO
Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Todas las noches, todas las ciudades
DOLORES REDONDO
Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. La hipótesis más peligrosa
ARTURO PÉREZ-REVERTE
Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

4. Todo bajo control, menos tú
MEGAN MAXWELL
Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Una familia moderna
JULIA NAVARRO
Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

6. Un hombre de honor
PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA
Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

7. Un día en la vida de Clarita
ROSA MONTERO
Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

8. Contenta
SANTIAGO LORENZO
Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

9. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario
ALBERTO CONEJERO
Antígona / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

10. Las gratitudes
DELPHINE DE VIGAN
Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 53

11. Los huérfanos
CARMEN MOLA
Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

12. Cuando seas feliz, golpea tú primero
TATIANA TIBULEAC
Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

13. Comerás flores
LUCÍA SOLLA SOBRAL
Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 60

14. El hombre ideal
LA VECINA RUBIA
Libros Cúpula / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

15. Las leopardas
MARTA BORRAZ
Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Principio, medio, fin
VALERIA LUISELLI
Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

17. La piedra oscura / Ushuaia / En mitad de tanto fuego
ALBERTO CONEJERO
Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

18. La mala costumbre
ALANA S. PORTERO
Seix Barral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 97

19. Lázár
NELIO BIEDERMANN
Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

20. Bajamar
IBON MARTÍN
Plaza & Janés / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

No ficción

Cubierta de 'Conversación con la oscuridad'.

Cubierta de 'Conversación con la oscuridad'. Páginas de Espuma

1. Conversación con la oscuridad
MARIANA ENRIQUEZ
Páginas de Espuma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

2. Qué hacemos con los domingos por la tarde
IGNACIO PEYRÓ
Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Recuerdos. Breve historia de un amor
JUAN RAMÍREZ DE LUCAS
Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

4. El hijo del oligarca
PATRICK RADDEN KEEFE
Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

5. Sin respeto. Una crisis social
BYUNG-CHUL HAN
Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

6. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo
MARUJA TORRES
Temas de Hoy / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

7. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses
NAZARETH CASTELLANOS / ANTONIO BASANTA
Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

8. Fantasma
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS
Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

9. Pinacoteca soñada
RAFAEL ARGULLOL
Acantilado / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

10. Europa en siete capítulos y medio
TIMOTHY GARTON ASH
Taurus / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

11. La mochila. Vida de Muñagorri
ANDER IZAGIRRE
Libros del KO / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

12. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)
GABRIEL RUFIÁN
Now Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

13. La eternidad y un día más
CARLOS LÓPEZ-OTÍN
Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Sucesión
PILAR EYRE
La Esfera de los Libros / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

15. Mi amor no muere
ROBERTO SAVIANO
Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

16. La Guerra Fría contada para escépticos
JUAN ESLAVA GALÁN
Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El viaje de mi padre
JULIO LLAMAZARES
Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

18. El hombre en busca de sentido
VIKTOR FRANKL
Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 257

19. JOMO. El gusto de perder
JUAN EVARISTO VALLS BOIX
Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

20. A 55 millas por hora
GUILLERMO FESSER
Contraluz / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

Fuente: Todostuslibros.com