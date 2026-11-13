Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 13 de noviembre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Cosamala'. Seix Barral

1. Cosamala

ALANA S. PORTERO

Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Todas las noches, todas las ciudades

DOLORES REDONDO

Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. La hipótesis más peligrosa

ARTURO PÉREZ-REVERTE

Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

4. Todo bajo control, menos tú

MEGAN MAXWELL

Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Una familia moderna

JULIA NAVARRO

Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

6. Un hombre de honor

PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

7. Un día en la vida de Clarita

ROSA MONTERO

Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

8. Contenta

SANTIAGO LORENZO

Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

9. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario

ALBERTO CONEJERO

Antígona / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

10. Las gratitudes

DELPHINE DE VIGAN

Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 53

11. Los huérfanos

CARMEN MOLA

Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

12. Cuando seas feliz, golpea tú primero

TATIANA TIBULEAC

Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

13. Comerás flores

LUCÍA SOLLA SOBRAL

Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 60

14. El hombre ideal

LA VECINA RUBIA

Libros Cúpula / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

15. Las leopardas

MARTA BORRAZ

Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Principio, medio, fin

VALERIA LUISELLI

Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

17. La piedra oscura / Ushuaia / En mitad de tanto fuego

ALBERTO CONEJERO

Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

18. La mala costumbre

ALANA S. PORTERO

Seix Barral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 97

19. Lázár

NELIO BIEDERMANN

Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

20. Bajamar

IBON MARTÍN

Plaza & Janés / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

No ficción

Cubierta de 'Conversación con la oscuridad'. Páginas de Espuma

1. Conversación con la oscuridad

MARIANA ENRIQUEZ

Páginas de Espuma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

2. Qué hacemos con los domingos por la tarde

IGNACIO PEYRÓ

Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Recuerdos. Breve historia de un amor

JUAN RAMÍREZ DE LUCAS

Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

4. El hijo del oligarca

PATRICK RADDEN KEEFE

Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

5. Sin respeto. Una crisis social

BYUNG-CHUL HAN

Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

6. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo

MARUJA TORRES

Temas de Hoy / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

7. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses

NAZARETH CASTELLANOS / ANTONIO BASANTA

Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

8. Fantasma

NEREA PÉREZ DE LAS HERAS

Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

9. Pinacoteca soñada

RAFAEL ARGULLOL

Acantilado / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

10. Europa en siete capítulos y medio

TIMOTHY GARTON ASH

Taurus / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

11. La mochila. Vida de Muñagorri

ANDER IZAGIRRE

Libros del KO / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

12. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)

GABRIEL RUFIÁN

Now Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

13. La eternidad y un día más

CARLOS LÓPEZ-OTÍN

Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Sucesión

PILAR EYRE

La Esfera de los Libros / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

15. Mi amor no muere

ROBERTO SAVIANO

Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

16. La Guerra Fría contada para escépticos

JUAN ESLAVA GALÁN

Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El viaje de mi padre

JULIO LLAMAZARES

Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

18. El hombre en busca de sentido

VIKTOR FRANKL

Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 257

19. JOMO. El gusto de perder

JUAN EVARISTO VALLS BOIX

Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

20. A 55 millas por hora

GUILLERMO FESSER

Contraluz / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

Fuente: Todostuslibros.com