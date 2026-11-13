Los libros más vendidos: 13 de noviembre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
Más información: Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados
Ficción
1. Cosamala
ALANA S. PORTERO
Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Todas las noches, todas las ciudades
DOLORES REDONDO
Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. La hipótesis más peligrosa
ARTURO PÉREZ-REVERTE
Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
4. Todo bajo control, menos tú
MEGAN MAXWELL
Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Una familia moderna
JULIA NAVARRO
Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
6. Un hombre de honor
PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA
Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
7. Un día en la vida de Clarita
ROSA MONTERO
Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
8. Contenta
SANTIAGO LORENZO
Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
9. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario
ALBERTO CONEJERO
Antígona / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
10. Las gratitudes
DELPHINE DE VIGAN
Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 53
11. Los huérfanos
CARMEN MOLA
Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
12. Cuando seas feliz, golpea tú primero
TATIANA TIBULEAC
Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
13. Comerás flores
LUCÍA SOLLA SOBRAL
Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 60
14. El hombre ideal
LA VECINA RUBIA
Libros Cúpula / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
15. Las leopardas
MARTA BORRAZ
Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Principio, medio, fin
VALERIA LUISELLI
Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
17. La piedra oscura / Ushuaia / En mitad de tanto fuego
ALBERTO CONEJERO
Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
18. La mala costumbre
ALANA S. PORTERO
Seix Barral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 97
19. Lázár
NELIO BIEDERMANN
Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
20. Bajamar
IBON MARTÍN
Plaza & Janés / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5
No ficción
1. Conversación con la oscuridad
MARIANA ENRIQUEZ
Páginas de Espuma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
2. Qué hacemos con los domingos por la tarde
IGNACIO PEYRÓ
Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Recuerdos. Breve historia de un amor
JUAN RAMÍREZ DE LUCAS
Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
4. El hijo del oligarca
PATRICK RADDEN KEEFE
Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
5. Sin respeto. Una crisis social
BYUNG-CHUL HAN
Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
6. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo
MARUJA TORRES
Temas de Hoy / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
7. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses
NAZARETH CASTELLANOS / ANTONIO BASANTA
Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
8. Fantasma
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS
Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
9. Pinacoteca soñada
RAFAEL ARGULLOL
Acantilado / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
10. Europa en siete capítulos y medio
TIMOTHY GARTON ASH
Taurus / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
11. La mochila. Vida de Muñagorri
ANDER IZAGIRRE
Libros del KO / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
12. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)
GABRIEL RUFIÁN
Now Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
13. La eternidad y un día más
CARLOS LÓPEZ-OTÍN
Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Sucesión
PILAR EYRE
La Esfera de los Libros / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
15. Mi amor no muere
ROBERTO SAVIANO
Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
16. La Guerra Fría contada para escépticos
JUAN ESLAVA GALÁN
Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El viaje de mi padre
JULIO LLAMAZARES
Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
18. El hombre en busca de sentido
VIKTOR FRANKL
Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 257
19. JOMO. El gusto de perder
JUAN EVARISTO VALLS BOIX
Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
20. A 55 millas por hora
GUILLERMO FESSER
Contraluz / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
Fuente: Todostuslibros.com