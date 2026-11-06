Los libros más vendidos: 6 de noviembre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
Más información: Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados
Ficción
1. Cosamala
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Todas las noches, todas las ciudades
Dolores Redondo / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. La hipótesis más peligrosa
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Contenta
Santiago Lorenzo / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
5. Una familia moderna
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
6. Un hombre de honor
Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
7. Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
8. Los huérfanos
Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
9. El hombre ideal
La Vecina Rubia / Libros Cúpula / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
10. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario
Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
11. La piedra oscura / Ushuaia / En mitad de tanto fuego
Alberto Conejero / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 52
13. Cuando seas feliz, golpea tú primero
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
14. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 59
15. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
16. Tío grande
Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
17. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 96
18. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 15
19. Bajamar
Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
20. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 22
No ficción
1. El hijo del oligarca
Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
2. Qué hacemos con los domingos por la tarde
Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Sin respeto. Una crisis social
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
4. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
5. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses
Nazareth Castellanos / Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
6. Europa en siete capítulos y medio
Timothy Garton Ash / Taurus / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Recuerdos. Breve historia de un amor
Juan Ramírez de Lucas / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. La mochila. Vida de Muñagorri
Ander Izagirre / Libros del KO / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
9. Mi amor no muere
Roberto Saviano / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
10. Sucesión
Pilar Eyre / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
11. Conversación con la oscuridad
Mariana Enriquez / Páginas de Espuma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
12. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo
Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
13. Contra las fronteras
Gonzalo Fanjul / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. En la mente de...
El Orden Mundial / Franco Delle Donne / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 256
16. Pinacoteca soñada
Rafael Argullol / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Almas libres y joviales
María Belmonte / Acantilado / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
18. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)
Gabriel Rufián / Now Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. A 55 millas por hora
Guillermo Fesser / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
20. Gran manual del fracaso
Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
Fuente: Todostuslibros.com