Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 6 de noviembre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Cosamala'. Seix Barral

1. Cosamala

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Todas las noches, todas las ciudades

Dolores Redondo / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. La hipótesis más peligrosa

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Contenta

Santiago Lorenzo / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

5. Una familia moderna

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

6. Un hombre de honor

Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

7. Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

8. Los huérfanos

Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

9. El hombre ideal

La Vecina Rubia / Libros Cúpula / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

10. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario

Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

11. La piedra oscura / Ushuaia / En mitad de tanto fuego

Alberto Conejero / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 52

13. Cuando seas feliz, golpea tú primero

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

14. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 59

15. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

16. Tío grande

Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

17. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 96

18. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 15

19. Bajamar

Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

20. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 22

No ficción

Cubierta de 'El hijo del oligarca'. Seix Barral

1. El hijo del oligarca

Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

2. Qué hacemos con los domingos por la tarde

Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Sin respeto. Una crisis social

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

4. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

5. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses

Nazareth Castellanos / Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

6. Europa en siete capítulos y medio

Timothy Garton Ash / Taurus / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Recuerdos. Breve historia de un amor

Juan Ramírez de Lucas / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. La mochila. Vida de Muñagorri

Ander Izagirre / Libros del KO / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

9. Mi amor no muere

Roberto Saviano / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

10. Sucesión

Pilar Eyre / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

11. Conversación con la oscuridad

Mariana Enriquez / Páginas de Espuma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

12. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo

Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

13. Contra las fronteras

Gonzalo Fanjul / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. En la mente de...

El Orden Mundial / Franco Delle Donne / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 256

16. Pinacoteca soñada

Rafael Argullol / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Almas libres y joviales

María Belmonte / Acantilado / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

18. Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)

Gabriel Rufián / Now Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. A 55 millas por hora

Guillermo Fesser / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

20. Gran manual del fracaso

Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

Fuente: Todostuslibros.com