Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 30 de octubre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Cosamala'. Seix Barral

1. Cosamala

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Contenta

Santiago Lorenzo / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

3. Una familia moderna

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

4. Un hombre de honor

Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

5. El hombre ideal

La Vecina Rubia / Libros Cúpula / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Los huérfanos

Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

7. Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

8. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 51

9. Cuando seas feliz, golpea tú primero

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

10. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario

Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

11. Tío grande

Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

12. Bajamar

Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

13. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 58

14. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

15. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

16. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 21

17. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 21

18. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45

19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14

20. La inquilina

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

No ficción

Cubierta de 'Un regalo de los dioses'. Siruela

1. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses

Nazareth Castellanos / Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

2. Conversación con la oscuridad

Mariana Enriquez / Páginas de Espuma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

3. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

4. Sin respeto. Una crisis social

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

5. Sucesión

Pilar Eyre / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

6. El hijo del oligarca

Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

7. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo

Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

8. A 55 millas por hora

Guillermo Fesser / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23

10. Mi amor no muere

Roberto Saviano / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. La mochila. Vida de Muñagorri

Ander Izagirre / Libros del KO / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

12. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 20

13. El hervidero. Historia de Oriente Próximo, 1900-2026

Simon Sebag Montefiore / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Almas libres y joviales

María Belmonte / Acantilado / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

15. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 255

16. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 77

17. El canto del cisne. Diana, mi hermana

Charles Spencer / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

18. Gran manual del fracaso

Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

19. La Humanidad en crisis

Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

20. Bien común. Una nueva economía que funcione para todos

Mariana Mazzucato / Taurus / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

Fuente: Todostuslibros.com