Los libros más vendidos: 30 de octubre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
Más información: Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados
Ficción
1. Cosamala
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Contenta
Santiago Lorenzo / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
3. Una familia moderna
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
4. Un hombre de honor
Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
5. El hombre ideal
La Vecina Rubia / Libros Cúpula / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Los huérfanos
Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
7. Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
8. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 51
9. Cuando seas feliz, golpea tú primero
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
10. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario
Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
11. Tío grande
Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
12. Bajamar
Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
13. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 58
14. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
15. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
16. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 21
17. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 21
18. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45
19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14
20. La inquilina
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
No ficción
1. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses
Nazareth Castellanos / Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
2. Conversación con la oscuridad
Mariana Enriquez / Páginas de Espuma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
3. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
4. Sin respeto. Una crisis social
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
5. Sucesión
Pilar Eyre / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
6. El hijo del oligarca
Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
7. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo
Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
8. A 55 millas por hora
Guillermo Fesser / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23
10. Mi amor no muere
Roberto Saviano / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. La mochila. Vida de Muñagorri
Ander Izagirre / Libros del KO / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
12. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 20
13. El hervidero. Historia de Oriente Próximo, 1900-2026
Simon Sebag Montefiore / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Almas libres y joviales
María Belmonte / Acantilado / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
15. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 255
16. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 77
17. El canto del cisne. Diana, mi hermana
Charles Spencer / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
18. Gran manual del fracaso
Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
19. La Humanidad en crisis
Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
20. Bien común. Una nueva economía que funcione para todos
Mariana Mazzucato / Taurus / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
Fuente: Todostuslibros.com