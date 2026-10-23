Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 23 de octubre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Un hombre de honor'. Planeta

1. Un hombre de honor

Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

2. Una familia moderna

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. Cuando seas feliz, golpea tú primero

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

4. Los huérfanos

Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

5. Contenta

Santiago Lorenzo / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

7. Tío grande

Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

8. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 57

9. Bajamar

Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

10. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50

11. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 13

12. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario

Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

13. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

14. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20

15. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20

16. Lázár

Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6

17. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 44

18. Las leopardas

Marta Borraz / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Un día sin mujeres

Laetitia Colombani / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Bajo el cielo infernal

Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

No ficción

Cubierta de 'Sin respeto. Una crisis social'. Paidós

1. Sin respeto. Una crisis social

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo

Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

3. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses

Nazareth Castellanos / Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

4. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

5. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

6. El hijo del oligarca

Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

7. La mochila. Vida de Muñagorri

Ander Izagirre / Libros del KO / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

8. Conversación con la oscuridad

Mariana Enriquez / Páginas de Espuma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Sucesión

Pilar Eyre / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Almas libres y joviales

María Belmonte / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. La Humanidad en crisis

Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

12. Bien común. Una nueva economía que funcione...

Mariana Mazzucato / Taurus / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Rafael Moneo, construir las ideas

Carmen Díez Medina / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Generación inquilina

Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

15. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 233

16. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 254

17. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 19

18. Gran manual del fracaso

Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

19. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: - / Semanas en lista: 76

20. El ángel de la Inteligencia Artificial

Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

Fuente: Todostuslibros.com