Los libros más vendidos: 23 de octubre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
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Ficción
1. Un hombre de honor
Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
2. Una familia moderna
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. Cuando seas feliz, golpea tú primero
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
4. Los huérfanos
Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
5. Contenta
Santiago Lorenzo / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
7. Tío grande
Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
8. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 57
9. Bajamar
Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
10. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50
11. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 13
12. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario
Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
13. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
14. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20
15. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20
16. Lázár
Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6
17. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 44
18. Las leopardas
Marta Borraz / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Un día sin mujeres
Laetitia Colombani / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Bajo el cielo infernal
Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
No ficción
1. Sin respeto. Una crisis social
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo
Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
3. Un regalo de los dioses. Neurociencia de los dioses
Nazareth Castellanos / Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
4. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
5. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
6. El hijo del oligarca
Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
7. La mochila. Vida de Muñagorri
Ander Izagirre / Libros del KO / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
8. Conversación con la oscuridad
Mariana Enriquez / Páginas de Espuma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Sucesión
Pilar Eyre / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Almas libres y joviales
María Belmonte / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. La Humanidad en crisis
Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
12. Bien común. Una nueva economía que funcione...
Mariana Mazzucato / Taurus / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Rafael Moneo, construir las ideas
Carmen Díez Medina / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Generación inquilina
Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
15. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 233
16. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 254
17. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 19
18. Gran manual del fracaso
Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
19. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: - / Semanas en lista: 76
20. El ángel de la Inteligencia Artificial
Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
Fuente: Todostuslibros.com