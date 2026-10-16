Los libros más vendidos: 16 de octubre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
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Ficción
1. Una familia moderna
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
2. Los huérfanos
Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
3. Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
4. Cuando seas feliz, golpea tú primero
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
5. Un hombre de honor
Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. El ojo de la novia frenopática
Matt Dinniman / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Tío grande
Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
8. Bajamar
Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19
10. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
11. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 49
12. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19
13. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 56
14. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)
Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
15. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 43
16. Lázár
Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
17. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario
Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La inquilina
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12
20. La piel de una gota
César Pérez Gellida / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
No ficción
1. Sin respeto. Una crisis social
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
2. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
3. El hijo del oligarca
Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
4. Un regalo de los dioses
Nazareth Castellanos/Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. El canto del cisne. Diana, mi hermana
Charles Spencer / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
6. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo
Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Adolescencia
Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
8. Número cero. Bob Dylan: retrato
Eduardo Jordá / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
9. La mochila. Vida de Muñagorri
Ander Izagirre / Libros del K.O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. La Humanidad en crisis
Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
11. Mientras espero
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
12. Todas las ciudades están poseídas
Manuel Delgado / Capitán Swing / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
13. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 253
14. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 18
15. Capitalismo. Una historia global
Sven Beckert / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
17. Gran manual del fracaso
Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
18. Hispania. Una historia de Roma en Iberia
Rubén Montoya / Crítica / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
19. En el nido de las serpientes
Zerocalcare / Reservoir Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
20. El pastor y los lobos
Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
Fuente: Todostuslibros.com