Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 16 de octubre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Una familia moderna'. Plaza & Janés

1. Una familia moderna

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

2. Los huérfanos

Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

3. Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

4. Cuando seas feliz, golpea tú primero

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

5. Un hombre de honor

Paloma Sánchez-Garnica / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. El ojo de la novia frenopática

Matt Dinniman / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Tío grande

Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

8. Bajamar

Ibon Martín / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19

10. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

11. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 49

12. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19

13. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 56

14. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)

Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

15. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 43

16. Lázár

Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

17. La piedra oscura. Edición 10.º aniversario

Alberto Conejero / Antígona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La inquilina

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12

20. La piel de una gota

César Pérez Gellida / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

No ficción

Cubierta de 'Sin respeto. Una crisis social'. Paidós

1. Sin respeto. Una crisis social

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

2. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

3. El hijo del oligarca

Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

4. Un regalo de los dioses

Nazareth Castellanos/Antonio Basanta / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. El canto del cisne. Diana, mi hermana

Charles Spencer / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

6. Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo

Maruja Torres / Temas de Hoy / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Adolescencia

Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

8. Número cero. Bob Dylan: retrato

Eduardo Jordá / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

9. La mochila. Vida de Muñagorri

Ander Izagirre / Libros del K.O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. La Humanidad en crisis

Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

11. Mientras espero

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

12. Todas las ciudades están poseídas

Manuel Delgado / Capitán Swing / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

13. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 253

14. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 18

15. Capitalismo. Una historia global

Sven Beckert / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

17. Gran manual del fracaso

Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

18. Hispania. Una historia de Roma en Iberia

Rubén Montoya / Crítica / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

19. En el nido de las serpientes

Zerocalcare / Reservoir Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

20. El pastor y los lobos

Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

Fuente: Todostuslibros.com