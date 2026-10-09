Los libros más vendidos: 9 de octubre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
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Ficción
1. Una familia moderna
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
2. Los huérfanos
Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
4. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
5. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 18
6. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 48
7. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 55
8. Cuando seas feliz, golpea tú primero
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)
Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
10. La inquilina
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
11. La piel de una gota
César Pérez Gellida / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
12. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 42
13. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
14. Lázár
Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
15. Bajo el cielo infernal
Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
16. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11
17. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 18
18. Tío grande
Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Lo que podemos saber
Ian McEwan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
20. La carne
David Szalay / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. El hijo del oligarca
Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
2. Sin respeto. Una crisis social
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
4. Adolescencia
Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
5. El canto del cisne. Diana, mi hermana
Charles Spencer / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Gran manual del fracaso
Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
7. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17
8. Número cero. Bob Dylan: retrato
Eduardo Jordá / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
9. Todas las ciudades están poseídas
Manuel Delgado / Capitán Swing / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. En el nido de las serpientes
Zerocalcare / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 252
12. La Humanidad en crisis
Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
13. Mientras espero
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
14. Hispania. Una historia de Roma en Iberia
Rubén Montoya / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17
16. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 232
17. El pastor y los lobos
Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4
18. Aquí me paro
Javier Marías / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
19. Años luz. Dos décadas de una crónica latinoamericana
Jacobo García / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
20. Gaza y el destino del mundo
Santiago Alba Rico / Arpa / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
Fuente: Todostuslibros.com