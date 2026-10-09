Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 9 de octubre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Una familia moderna'. Plaza & Janés

1. Una familia moderna

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

2. Los huérfanos

Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

4. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

5. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 18

6. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 48

7. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 55

8. Cuando seas feliz, golpea tú primero

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)

Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

10. La inquilina

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

11. La piel de una gota

César Pérez Gellida / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

12. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 42

13. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

14. Lázár

Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

15. Bajo el cielo infernal

Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

16. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11

17. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 18

18. Tío grande

Jacobo Bergareche / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Lo que podemos saber

Ian McEwan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

20. La carne

David Szalay / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

No ficción

Cubierta de 'El hijo del oligarca'. Seix Barral

1. El hijo del oligarca

Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

2. Sin respeto. Una crisis social

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

4. Adolescencia

Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

5. El canto del cisne. Diana, mi hermana

Charles Spencer / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Gran manual del fracaso

Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

7. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17

8. Número cero. Bob Dylan: retrato

Eduardo Jordá / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

9. Todas las ciudades están poseídas

Manuel Delgado / Capitán Swing / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. En el nido de las serpientes

Zerocalcare / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 252

12. La Humanidad en crisis

Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

13. Mientras espero

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

14. Hispania. Una historia de Roma en Iberia

Rubén Montoya / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17

16. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 232

17. El pastor y los lobos

Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4

18. Aquí me paro

Javier Marías / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

19. Años luz. Dos décadas de una crónica latinoamericana

Jacobo García / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

20. Gaza y el destino del mundo

Santiago Alba Rico / Arpa / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

Fuente: Todostuslibros.com