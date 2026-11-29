“nunca me he comido a una persona pero quizás hoy lo haga”. Así empieza Garganta abierta, una novela que avanza por fraseos pausados y fragmentos despiezados, un texto sin mayúsculas ni pausas, que apuntala su estructura en los huecos entre piezas.

Portada de 'Garganta abierta'. Sigilo Garganta abierta Henry Hoke Traducción de Daniel Saldaña. Sigilo Editorial, 2026. 160 páginas. 19 €

El lector pronto descubre el porqué de esa escritura: se trata del pensamiento de un puma que vive entre los humanos; en un mundo acosado por catástrofes climáticas, el felino se convierte en una especie simbionte que depende de los hombres, “mi gente” los llama él.

Henry Hoke (Charlottesville, Virginia, 1983) sitúa la acción en una “elei” transformada en “la ciudad de la escasez y el espanto” y coloca al puma en el monte Lee, bajo el letrero de Hollywood.

Agazapado entre matas, el puma observa la realidad y lo hace con su hambre y su olfato, con su agudísimo oído y su escasa visión. Sus notas mentales son la voz de la conciencia que los hombres han perdido en un espacio social marcado por la crueldad.

Hoke dibuja un territorio apocalíptico donde los incendios y las sequías, los terremotos y las lluvias torrenciales se alían con la infamia de los hombres y dejan al puma inerme.

De modo que el animal, sin molestar y en secreto, colabora con los hombres a cambio de su basura como fuente de alimento. “Soy el miembro secreto del pueblo”, afirma, orgulloso.

Garganta abierta no es un juego literario ni la genial pirueta de un autor inteligente; o, desde luego, no es solo eso. La ligereza del texto y su ritmo trepidante no son un artificio superficial ni se producen en vano: responden a la mirada del puma, al modo en que vive y escruta su alrededor.

Su perspectiva animal desnuda de apariencias las acciones de los hombres y ofrece desolación, una inocencia capaz de mostrar el egoísmo en que incurre el ser humano tratando de no hundirse y de salvar el pellejo.

El puma se esfuerza en comprender qué mueve a los humanos, cómo se dan sentido, cómo se relacionan: en ello le va la vida.

Garganta abierta no es un juego literario ni la genial pirueta de un autor inteligente, o no solo eso

Sexo sucio y sin amor, violencia familiar, aporofobia y clasismo, parejas que no se escuchan, la terapia transformada en la nueva religión, la identidad convertida en un ultraprocesado, entre otras fealdades. Sus comentarios mordaces son críticas implacables que nacen de la pureza de quien carece de logos.

Pero la novela avanza y el puma, lento, hambriento y con sed de conexión, se ve obligado a bajar a la ciudad; el motivo que lo empuja hasta Los Ángeles es un acto humano miserable y atroz. Tras muchas vicisitudes a la intemperie y una inmensa soledad, finalmente halla un refugio.

Pasan los semanas y un día escucha que alguien dice ‘papá’ igual que otros humanos dicen el nombre ‘miedo’; se trata de una chica que intenta ser vegana y que cree en los poderes misteriosos de la Tierra, en los vínculos sagrados entre especies. El puma, al abrigo del calor y de la carne y de la sangre que la humana le ofrece, se deja domesticar.

Con su ama de la mano, la novela se transforma en un viaje delirante, lleno de humor y de ternura. Y aunque está agradecido, el puma siente nostalgia de su existencia salvaje.

En su anhelo “de vuelta al bosque profundo y al agua interminable y a las puestas de sol” se autopsicoanaliza y nos morimos de amor en esos pasajes. Pero un puma no es un gato y al final de la novela ejecuta sin piedad una de las más hermosas escenas de justicia poética que he leído en mucho tiempo. La sangre, a veces, vale la pena.