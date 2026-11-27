Las sociedades del siglo XXI tiemblan; las movilizaciones en la calle, sobre todo entre gente joven, se suceden y un diagnóstico parece repetirse: muchos sectores sienten que la promesa de un futuro exitoso a cambio de sacrificios ha terminado siendo una estafa. No solo parece vislumbrarse un nihilismo difuso en algunas expresiones privadas de gramática política. Da la impresión de que el futuro no renta.

Cubierta de 'Nadie merece nada'. Anagrama Nadie merece nada Jahel Queralt Anagrama, 2026

128 páginas. 14,90 €

¿Y si todo esto tuviera que ver con una crisis profunda en la cultura del valor y su reproducción social? ¿Más concretamente, con el sentido y reconocimiento social del mérito? Sin duda, un tema medular del que hablamos significativamente poco, con lugares comunes, tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Profesora de Filosofía del Derecho en la Universitat Pompeu Fabra y especialista en justicia distributiva, Jahel Queralt (Alcanar, 1982) ha escrito, por ello, un ensayo necesario, que abre un debate en estos tiempos crucial: ¿qué nuevo significado puede tener hoy la meritocracia?

Digámoslo claro: más allá de planteamientos simplistas, su autora no pretende renunciar a la responsabilidad individual, diluyendo el gobierno subjetivo de nuestras acciones en el determinismo fatalista de unas circunstancias impuestas, pero tampoco compra la tesis liberal, y más bien conservadora, de que todo éxito depende de la cultura del esfuerzo individual. Su propósito es bastante más interesante: Queralt nos ayuda a distinguir el mérito de la meritocracia, dos conceptos que utilizamos como si fueran equivalentes, pero que expresan realidades muy distintas.

Su propuesta no consiste, por tanto, en abolir la meritocracia, sino en resignificarla frente a la utilización ideológica que ha terminado convirtiéndola en una apología del éxito. Una valoración idealizada de lo justo que haga abstracción de las condiciones biológicas, materiales, históricas, será en último término injusta porque presupone en el individuo una soberanía mágica que no comprende el fracaso más que como desidia o incompetencia.

Queralt no evita nunca la complejidad, siempre orientándose sin narcisismo por lo autobiográfico

Pero una comprensión de la justicia que subestime excesivamente la responsabilidad individual ¿no terminará siendo complacientemente paternalista reduciendo la subjetividad a un conjunto de reacciones mecánicas a un entorno?

Aunque el ensayo parece dirigirse estratégicamente a las limitaciones de la izquierda a la hora de entender el sentido del mérito en nuestras sociedades modernas –por ejemplo, su supuesto “negacionismo genético”–, no por ello ahorra sus dardos a una derecha ”meritocrática” que ignora epistemológicamente la estructura social de clase en la que todos y todas estamos arrojados.

Encontramos así en Nadie merece nada una orientación metodológica fructífera para comprender las coordenadas reales en las que hoy cabe discutir ideológicamente qué es izquierda y qué es derecha. ¿Y si el valor del mérito residiera ya no en el reconocimiento individual, sino en el beneficio colectivo? ¿Podemos reconocer la competencia sin abogar por una noción moral de superioridad? Que alguien desempeñe mejor un puesto no significa que posea una dignidad moral superior al resto. ¿Por qué han de ser lo mismo la competencia y el merecimiento?

Desde luego, aquí nos topamos también con una cuestión filosófica decisiva: ¿cómo valorar justamente aquello que nos hace deudores de lo que somos y cómo podemos compensar legítimamente esta herencia haciendo algo con ello?

Queralt no solo argumenta brillantemente: no evita nunca la complejidad y los matices, siempre orientándose sin narcisismo por una experiencia autobiográfica de cierto desclasamiento que, en lugar de restar objetividad, sociológicamente la refuerza.

Además, escribe muy bien y con gracia. No en vano en esta lectura me he acordado mucho de otro libro fantástico, Regreso a Reims, de Didier Eribon, otra aventura en la que la problematización descarnada de un supuesto ascenso social abría una perspectiva privilegiada para comprender las tensiones de nuestro presente.