El editor Manuel Ramírez Giménez ha muerto a los 74 años. Siempre en la penumbra, pero muy cerca de los autores de su catálogo, fue uno de los artífices de la editorial Pre-Textos, el sello valenciano que fundó junto a Manuel Borrás Arana y Silvia Pratdesaba. Hermano de la escritora Ana Luisa Ramírez, siempre estuvo vinculado al plano físico del libro: a la producción técnica, la maquetación, el diseño gráfico, las portadas...

Estudió Filosofía en la Universidad de Valencia, y a comienzos de los años 70 arrancó la aventura de la creación del sello, a propuesta del poeta Eduardo Hervás. Su muerte convirtió el objetivo en una realidad a modo de tributo. Era el ocaso del franquismo y Ramírez tuvo que repartir su energía entre el nacimiento de la editorial y el servicio militar obligatorio.

Con el paso del tiempo, cada uno de los socios encontró su sitio en la empresa. Mientras que Silvia Pratdesaba se ocupaba de la cuestión económica y Manuel Borrás orientaba el rumbo literario, Ramírez asumió la tarea de dar cuerpo físico a los textos: cuidar la fabricación, ordenar la página y construir una identidad visual reconocible.

El sello salió finalmente a la calle en 1976, con traducciones de ensayo filosófico y voces del exilio republicano. La inflexible reglamentación del Instituto Nacional del Libro Español (INLE) –dos años como máximo para publicar antes de perder la licencia– forzó a imprimir con urgencia, en septiembre de 1976, Materiales para la Historia de las Ciencias en España: siglos XVI-XVII, de José María López Piñero.

Después apostaron por autores de la talla de Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, María Zambrano, Joseph Conrad o Ramón Gaya. Cincuenta años después de su fundación, cuentan con 14 ganadores del Nobel de Literatura en su catálogo.

El más significativo para la editorial fue el reconocimiento a Elias Canetti en 1981. La empresa atravesaba delicados momentos económicos y la casualidad quiso que la publicación de Las voces de Marrakech, del escritor búlgaro, coincidiera con el anuncio del premio, lo que hizo despegar al sello. Así se fue forjando su figura: la del editor que piensa el libro también desde el oficio, el detalle y la persistencia.

La labor de la editorial fue reconocida con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural concedido por el Ministerio de Cultura en 1997. En el ámbito internacional, fue elegida Editorial del Año en la FIL de Guadalajara (2008) y en la FIL de Lima (2009)