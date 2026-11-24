Álvaro Pombo es, en palabras de su biógrafo, Mario Crespo (Santander, 1975), “su mejor libro”, un hombre responsable y salvaje, “de buenas maneras y buen corazón”, entusiasta y disfrutón, “tan exigente como amable y tenaz”, “raro y maldito”, según Umbral.

Cubierta de 'Donde Álvaro Pombo'. Anagrama Donde Álvaro Pombo Mario Crespo López Anagrama, 2026

520 páginas. 26,90 €

Nacido el 23 de junio de 1939 en una familia “bien” de Santander emparentada con los Botín (los banqueros Emilio y Jaime fueron sus primos y amigos), era hijo único. Quizá por eso él mismo reconocía en 1973 haber vivido “una vida familiar aislada y egocéntrica, la cual no fue –me temo– muy feliz”. Con todo, Álvaro tuvo, en palabras de Crespo, “una niñez heroica y luminosa, como recrea en una de sus mejores novelas, Aparición del eterno femenino”.

Guapo y desgarbado, rubio, con ojos azules, y nariz de aguilucho, estudia los primeros cinco cursos del bachillerato, entre 1949 y 1954, en el colegio de los escolapios, aunque al final del quinto curso falsifica sus notas y sus padres le envían interno al Colegio San José de Valladolid.

Cuando acaba sus estudios en la ciudad del Pisuerga, y en medio de una profunda crisis familiar (Cayo, su padre, tiene una amante y está despilfarrando la fortuna familiar), se traslada a Madrid para estudiar Filosofía y Letras.

Allí encuentra profesores como José Luis López Aranguren, amigos como José Antonio Marina, y descubre la fenomenología de Husserl, el vitalismo de Ortega y Gasset, el existencialismo de Sartre, la religación de Zubiri y la cultura como desvelamiento de la verdad.

Pilar García de los Ríos y Álvaro Pombo con un buitre disecado en La Dehesilla, hacia 1955 .

La literatura deja de ser un juego “y se convierte en un impulso vital completamente necesario y engarzado con sus estudios, intereses y lecturas”, explica Crespo, quien subraya que para Pombo es también un periodo marcado por la imposibilidad de comunicación, la noción de pecado y el sentimiento de culpa. “Enganchado a las anfetaminas y los barbitúricos, escribe en un estado de enajenación”.

En 1963, poco antes de terminar la carrera, tiene prácticamente terminados su primer libro de poemas, Protocolos, que publicará una década más tarde. Tras obtener la licenciatura, trabaja como profesor de Literatura y Filosofía mientras prepara la oposición a cátedra de Filosofía de instituto, a la que no llega a presentarse.

Pero se acumulan los problemas. Por una parte, la muerte de su padre desencadena en 1964 una profunda crisis familiar por culpa de su abuela paterna, la legendaria Ana Caller, la Ana de Pombo de la novela Un gran mundo (2015). Por otra, en 1966 es detenido en la plaza de España por un “delito contra natura”, lo que le obliga a dejar su trabajo.

Decide entonces irse a Londres, dejando claro que no se trata de un exilio político ni causado por el miedo, sino por el hastío y la tristeza. Más tarde escribirá: “La desdicha es el único auténtico pecado contra natura”. Y es que, en realidad, Pombo no ha salido jamás del armario porque nunca estuvo en él.

José Antonio Marina, Pilar García de los Ríos y Álvaro Pombo en Madrid, 1971 .

Londres, donde vive hasta septiembre de 1977, se convierte en una etapa clave en su biografía y en su obra. Si España representaba el estatismo, la imposibilidad, los fantasmas familiares y la culpa, la capital británica es la aceptación de su intimidad.

Trabaja como limpiador de hogar (cleaner) y, en los últimos tres años, como telefonista del Banco Urquijo. No hace muchos amigos, pero escribe incansablemente y se presenta, sin éxito, a varios premios, como el Alfaguara, con una novela nunca publicada, Pavana para figuras sin hilos (1971).

Deja las anfetaminas, pero se siente insignificante, un “poeta de vidrio” según Mario Cuenca, quizá porque, como él mismo escribirá en 1999: “Londres es una ciudad donde los solitarios son más transparentes, más diminutos, más cómicos que cualquier fantasma, masculino ni femenino, por melancólico que sea”.

Y decide volver. Ese mismo año gana el premio El Bardo con su obra Variaciones y publica su primer volumen de narrativa, Relatos sobre la falta de substancia (1977).

Álvaro Pombo recogiendo, de manos de Manuel Pereda de la Reguera, el Premio Personalidad Montañesa, en el hotel Bahía, Santander, 1977 .

A pesar de algunos sinsabores, los premios se suceden. En 1983 gana el primer Premio Herralde de novela con El héroe de las mansardas de Mansard; en 1990, El metro de platino iridiado obtiene el Nacional de la Crítica; el Planeta llega en 1999 con La fortuna de Matilda Turpin y el Nadal en 2012 con El temblor del héroe.

En 2004 ingresa en la Real Academia. La guinda la pone, hace dos años, el Premio Cervantes de 2024 concedido por “su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración”.

Atrás quedan casi un centenar de poemarios, novelas, libros de relatos y ensayos, y gran cantidad de inéditos que Mario Crespo desvela mientras imbrica vida y obra, perfilando el retrato de un autor único.

No lo duden, como dice Elvira Lindo: “Con un Pombo cada cien mil habitantes respiraríamos un aire más fresco”. También más libre, bienhumorado, inquietante y seductor.