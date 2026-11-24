¿Por qué un buen día José Suárez Arias-Cachero, natural de Felechosa (Asturias), decidió a sus 60 años recorrer a lomos de una Vespa los 4.000 kilómetros del curso del Danubio, el río que atraviesa el corazón de Europa? Por "la urgencia de entender qué nos está pasando", explica él mismo en este diario en el que relata su peripecia estival, trufada de visitas a lugares fascinantes.

Cubierta de 'Azul, Amarillo, Danubio'. Reino de Cordelia Azul, Amarillo, Danubio José Suárez Arias-Cachero Reino de Cordelia, 2026

352 páginas. 35,95 €

El lago Constanza, la Viena de Zweig, Bratislava, Vukovar y Belgrado (integradas en Yugoslavia antes de la tragedia de los Balcanes), Tracia (repartida entre Bulgaria, Grecia y Turquía) o Sulina, donde se encuentra la desembocadura del río, son algunas de las paradas en las que el historiador aprovecha para contar la historia del Viejo Continente, epítome de la esperanza en tiempos pretéritos y ahora tan amenazado.

Con el objeto de "comprobar si queda algo de aquel mundo", parte de Estrasburgo y se detiene en el castillo de Sigmaringa –último refugio de los colaboracionistas franceses, donde estuvo Céline–, en Augsburgo tropieza con la casa natal de Bertolt Brecht y se reencuentra en Budapest con la figura de Puskás, héroe del comunismo hasta la derrota de su selección de fútbol, Hungría, contra Alemania Federal en el mundial de 1954.

José Suárez Arias-Cachero. Reino de Cordelia

Su marcha sin retorno al Real Madrid simboliza la crudeza de los totalitarismos, lacra sobre la que Suárez incide a lo largo de todo el libro, cuajado de fotografías del viaje e instantáneas históricas.



En su prólogo, Jorge Valdano celebra este libro "didáctico y profundo" donde el autor lo mismo evoca las novelas de Curzio Malaparte que discute con Heidegger. Por su parte, Alejandro G. Iñárritu aplaude en su epílogo al aventurero que "sale solo en una Vespa y termina acompañado por dos mil años de memoria".