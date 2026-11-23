Cuando los conocemos, ya cincuentones, los Wilkinson –Kay y Cyril, un matrimonio en el que ella es enfermera y él médico del Servicio Nacional de Salud británico; ella, una mujer despreocupada y de espíritu libre a la que le gusta el vino; él, un socialista ferviente embriagado por su propia virtud– se plantean si deberían suicidarse. No de inmediato, sino a su debido tiempo. Tienen sus razones. El padre de Kay, víctima de demencia, acaba de fallecer tras un largo deterioro.

Cubierta de '¿Nos quedamos o nos vamos?'. Anagrama ¿Nos quedamos o nos vamos? Lionel Shriver Traducción de Daniel Najmías

Anagrama, 2026

316 páginas. 21,90 €

Para Kay, la "senilidad infinita" de su padre fue una prueba desmoralizadora que le resultaba insoportable –sus olores, su desorden– y que parecía restarle años de vida. Para Cyril, un hombre que tiende a darle demasiadas vueltas a las cosas con un enfoque utilitarista y frío, y que siempre está atento a los intereses del colectivo, la prolongada agonía de su suegro fue la prueba de que las personas mayores permanecen demasiado tiempo en la Tierra, consumiendo recursos médicos y sociales que sería mejor dedicar a los más jóvenes.

Así pues, una noche, mientras toman unas copas, Cyril propone a Kay un plan con el que espera ahorrarles a ambos –por no hablar de al Estado– un montón de problemas. Cuando cumplan 80 años (o, mejor dicho, cuando Kay cumpla 80, ya que es unos meses más joven que él), se tomarán una sobredosis de pastillas para dormir que Cyril ya ha guardado en la nevera con 30 años de antelación.

Al principio, Kay se muestra escéptica ante este plan, pero tras darse cuenta un día de que su madre ha empezado a volverse olvidadiza, decide apuntarse al plan. Con el tictac de este reloj fatalista, que solo requiere unas pocas páginas y se desarrolla en forma de bromas alegres que recuerdan a una comedia de Noël Coward, nos adentramos en el terreno de las ideas ambiciosas.

Estamos leyendo una novela de temas de actualidad, una novela-tesis sobre la eutanasia y el racionamiento médico. Quizá no esté sacada directamente de los titulares, pero sí cuidadosamente recortada de ellos; su tono es ingenioso, satírico e irónico, y sus personajes son capaces de soltar diatribas al estilo de los artículos de opinión sobre los temas en cuestión, y sobre muchos otros también. La actualidad, como el referéndum sobre el Brexit, es el interés constante de la pareja, incluso más que sus propios hijos (o eso parece).

Por ejemplo, he aquí lo que dice Cyril sobre la pandemia, que casualmente estalla en la novela justo cuando los Wilkinson se acercan a su último acto, largamente meditado: "He analizado los datos. Ese alarmista modelador informático del Imperial College de Londres que predijo 510.000 muertes en Gran Bretaña sin una intervención drástica, está completamente equivocado. Puede que el engreído tenga a Boris bajo su control, pero Neil Ferguson ha sobreestimado la letalidad del virus al menos en un orden de magnitud".

Si un escritor va a basar una historia en la cuestión del cumplimiento de un pacto suicida, probablemente sea mejor que los personajes implicados sean aquellos a los que deseamos de todo corazón que sobrevivan. Tras conocer a fondo a los Wilkinson, resulta difícil no desearles el tipo de destino que ellos mismos han ideado: una salida digna.

Pero la novela de Lionel Shriver (Gastonia, Carolina del Norte, 1957) no funciona así. En ese momento, al principio del libro, en el que pensamos que la pareja se ha bebido la cicuta y ha dejado atrás este mundo, reaparecen por arte de magia en el siguiente capítulo –el primero de una serie de líneas temporales ramificadas que les hacen vivir, morir y volver a vivir–. Todo esto se prolonga un poco, en un universo alternativo tras otro.

Algunas de estas realidades paralelas difieren solo ligeramente de la realidad de referencia, en el sentido de que son versiones reconocibles del mundo en el que se movían los Wilkinson. En una de ellas, sus hijos, insensibles y horribles, los internan en una espantosa residencia de ancianos, Close of Day Cottages, cuyo sádico personal obliga a la pareja, tras 60 años de matrimonio, a dormir en habitaciones separadas.

Sea cual sea el rumbo que tome el matrimonio Wilkinson, siempre acaban juntos. Es una idea encantadora

También deben entregar sus revistas y iPads y resignarse a vivir sin libros, todo ello como parte de una estricta prohibición institucional de objetos intelectualmente estimulantes, que la directora considera 'perturbadores'. El menú de Close of Day es aún más insípido. Sin especias, sin cafeína, sin leche.

¿Está permitido el sexo? Obviamente no. Sea lo que sea lo que Shriver esté satirizando aquí (¿la anhedonia que aplasta el espíritu de un Estado paternalista sin límites?), lo hace con detalle, como si disfrutara de este ejercicio ligeramente sádico. "Las gachas de avena pegajosas llegaron tan frías que, si se hubieran volcado, la avena se habría pegado al tazón. Su apetito no mejoró al ver a una señora aturdida enfrente que se untaba las gachas en la boca con tres dedos como si estuviera tapando una grieta en la pared".

En las líneas temporales posteriores, el mundo es mucho menos convencional y, en un par de ocasiones, se ve transformado por avances médicos y tecnológicos. La muerte biológica queda abolida gracias a un fármaco, lo que lleva a los Wilkinson –y a casi todo el mundo– a pasar la eternidad modificando sus identidades, incluidos sus géneros y orientaciones sexuales, para entretenerse. En otro capítulo, congelan sus cuerpos y despiertan en un futuro lejano, cuando a la gente, por alguna razón, le han crecido plumas.

Estos capítulos fantasiosos, al estilo de la ciencia ficción, resultan entretenidos y bienvenidos en una narrativa tan morbosa, aunque su moraleja es sombría: puede que triunfemos sobre la mortalidad, pero no podemos escapar de nosotros mismos.

Sin embargo, la novela no trata realmente sobre la muerte, como uno descubre al recorrer sus ramificaciones. Trata sobre el matrimonio. Sobre la persistencia de las relaciones. Sea cual sea el rumbo que tomen las vidas de los Wilkinson, o la historia, siempre acaban juntos, charlando, discutiendo y riendo, con una copa en la mano. Es una idea encantadora, expresada de forma indirecta: cuando dos se convierten en uno, nunca más tendrán que separarse.