Ámbito Cultural pone en marcha Ámbito Cómic, un nuevo espacio de conversación dedicado a los amantes de la viñeta, la ilustración y la narrativa visual. El ciclo propone un recorrido por el proceso creativo, las tendencias del momento, las novedades editoriales y los grandes temas que vertebran la historieta contemporánea.

El proyecto estará coordinado y conducido por Laura Barrachina, periodista cultural vinculada desde hace décadas a la divulgación de la literatura y las artes en Radio Nacional de España y actual comisaria de la Feria del Cómic de Madrid. Con su mirada experta, Barrachina conversará con cada invitado y abrirá el diálogo con el público asistente para descubrir todo lo que ocurre detrás de una viñeta.

La encargada de inaugurar este primer encuentro será la reconocida ilustradora y autora de cómic Ana Oncina. La sesión coincidirá con la inminente publicación de su nuevo trabajo, Orgullo y Prejuicio (Planeta Cómic, 2026), una esperada novela gráfica basada en la mítica obra de Jane Austen y adaptada con la sensibilidad característica de la autora.

Oncina irrumpió en el panorama editorial en 2014 con su exitosa serie Croqueta y Empanadilla, obra que conquistó a miles de lectores, obtuvo el Premio del Público en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 2015 y fue nominada a Mejor Obra Española en Ficomic. En 2017, la revista Forbes la incluyó en su lista de los creadores menores de 30 años más influyentes de Europa.

Su trayectoria incluye títulos como Los f*cking 30 (Zenith, 2019), su participación en la antología Voces que cuentan (Planeta Cómic, 2021) y diversas historias en Planeta Manga (Neko Grl, Mangaka y Just Friends, obra por la que recibió en 2024 el segundo premio del International Manga Award de Japón).

El estreno del ciclo tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 19:30 horas. La asistencia será presencial hasta completar aforo y, para quienes no puedan acudir, el evento se emitirá simultáneamente en streaming a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural.