Juan Manuel Bonet (París, 1953) es crítico, coleccionista e historiador de arte (autor del imprescindible Diccionario de las Vanguardias en España), comisario de exposiciones y museólogo (ha dirigido el IVAM y el Reina Sofía) y estuvo al frente del Instituto Cervantes. También es autor de monografías de numerosos pintores contemporáneos, un dietario (La ronda de los días) y dos florilegios: de la lírica ultraísta (Las cosas se han roto) y de la vanguardista latinoamericana (Tierra negra con alas, en colaboración con Juan Bonilla).

Portada de 'Luces lejos'. Renacimiento Luces lejos Juan Manuel Bonet Renacimiento, 2026. 272 páginas. 17 €

Por encima de esto, con ser importante, es poeta. La patria oscura, Café des exilés, Última Europa, Praga, Polonia-Noche y Postales son las obras que componen su poesía reunida, publicada en 2016 bajo el título Via Labirinto, que incluía además sus primeros versos: Través, Cinco suites con pintores, “poemas de circunstancias” y Nord-Sud (libro-catálogo con fotografías de Bernard Plossu). En una entrevista reciente, Bonet anuncia “un libro muy viajero”: Postales.

Juan Marqués, que no esconde su condición de amigo y que cuidó la edición de ese volumen recopilatorio, es el responsable de la selección y el prólogo de esta muestra. En el tono desenfadado que le caracteriza, el crítico desliza algunas cualidades que adornan a Bonet y a su poesía.

Así, su “infatigabilidad” y su erudición; su predilección por “lo externo” frente a “lo interior” y por lo urbano más que por la naturaleza; su “aire cosmopolita”; su “sintaxis muy particular y reconocible”; y, en fin, su camino solitario, al margen de tendencias y escuelas (aunque figure en La Generación de los 80), y su desapego por la autopromoción, lo que le ha situado, a efectos didácticos, “en tierra de nadie”, que, según el editor, es “la verdadera patria de los buenos lectores”.

De sus poemas –los que justifican su inesquivable presencia en el panorama a pesar de tener “algo de poeta clandestino”– dice que son “amables pero contundentes, elegantes pero firmes, brumosos pero rotundos, meditativos y nostálgicos pero en el fondo felices”. También “transparentes y a la vez enigmáticos, cercanos y vaporosos, serios casi siempre pero adorables y rotundamente bonitos, hermosos, sublimes muchas veces”.

Por ser un infatigable viajero, cualquier libro suyo es en realidad un atlas. Un cuaderno de viaje donde anota lo que ve y lo que siente, pues de emociones anda sobrada su obra poética. No importa si en Lugo o en Venecia. Sin pretensiones. Porque “Todo está escrito”. “Escribir –como si nada fuera importante–”. Sin olvidar que la “función de la poesía es decir”.

Anotaciones transformadas en poemas impresionistas, propios de quien escribe, digamos, “al natural”. Mientras camina cual flâneur, por ejemplo. A eso cabe sumar las numerosas referencias literarias, pictóricas o fotográficas que atesoran.

Por ser un infatigable viajero, cualquier libro de Bonet es en realidad un atlas, un cuaderno de viaje

Buena parte de su inspiración viene de ahí, del mundo de la cultura, que tan bien conoce. Para demostrarlo basta con leer las series escritas a partir de obras ajenas. Para el citado Postales (del que se adelantan algunos poemas), usa de modelo estampas antiguas.

Mencionamos la sintaxis, y es cierto que a uno le pasma el uso magistral del encabalgamiento, lo que le da ese ritmo tan particular a sus versos. En cuanto al lenguaje, ni difícil ni oscuro. Partidario del “poda, que algo queda” (un aforismo suyo), la concisión y la sobriedad imperan.

Porque la de la poesía no es una carrera deportiva, ignoro si Bonet, como afirma Marqués, es “uno de los mejores poetas españoles de los últimos cuarenta años”. Sí que su poesía verdadera está destinada a permanecer en el tiempo. A sus lectores, con eso nos basta.