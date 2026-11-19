Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) ha ganado el National Book Award por su novela Centroeuropa en la categoría de obra traducida. El escritor cordobés se convierte en el primer español en ganar este premio, el más prestigioso de las letras de EEUU.

La novela, publicada en 2020 en España por la editorial Galaxia Gutenberg, nos sitúa en Prusia, en la frontera con Polonia, un invierno en las primeras décadas del siglo XX. Allí llega un hombre con la intención de cultivar la difícil tierra del lugar, con el cadáver de su esposa en la carreta, muerta durante el viaje. Cuando empieza a cavar la sepultura en la tierra helada, topa sorprendentemente con otro cuerpo: un soldado. Así comienza la historia de una tierra inhóspita, batida por las guerras, en el corazón de Centroeuropa.

Con esta obra, Vicente Luis Mora ganó ya en 2019 el Premio Málaga de Novela. El jurado de aquel premio la definía como "una fábula sobre las guerras y las revoluciones que desde el siglo XIX han forjado la historia contemporánea del continente".

Con Rahul Bery y Kyle McMachlan, el actor fetiche de David Lynch, celebrando el National Book Awards a mejor libro traducido. Gracias infinitas a todo el mundo, especialmente a @G_Gutenberg, @bellevuepress y @PressPeninsula We made it!! https://t.co/VMr6JUbJy2 — Vicente Luis Mora (@MoraVicenteLuis) November 19, 2026

El autor, en declaraciones a EL Cultural, llegó a un escenario tan lejano en el tiempo y en el espacio a partir de sus lecturas. "La cultura y la literatura alemana me parecen fascinantes. Estaba haciendo relecturas de aquella época y de pronto me vino el fogonazo de la idea", afirma.

"Pretendo poner un espejo entre aquella época y la actual, cuestionar las ideas preconcebidas que tenemos sobre Europa y hasta qué punto las cosas que pasaron en Centroeuropa durante la primera mitad del siglo XIX influyen en la actualidad", continúa Mora. "Para hablar de todo eso no me valía la Andalucía de la época, tenía que salir y buscar la otredad. Además, en aquella Prusia empezaron a suceder muchas cosas, fue una época de revoluciones y transición entre el Antiguo Régimen y uno nuevo que todavía no estaba muy claro hacia dónde iba".

Mora es un polifacético hombre de letras: además de narrador, es poeta, ensayista y crítico literario. Es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía y Letras. Entre 2007 y 2010 fue director del Instituto Cervantes de Albuquerque (Estados Unidos) y entre 2010 y 2014 lo fue del de Marrakech (Marruecos). Entre otros galardones, en 2016 ganó el Premio Torrente Ballester de novela con su obra Fred Cabeza de Vaca, una biografía ficticia del artista que da título al libro, un artista español del siglo XXI que también ejerce de comisario, promotor cultural y activista, y se caracteriza por su arribismo.

El escritor ha colaborado con revistas y suplementos culturales como Ínsula, Animal sospechoso, Clarín, El invisible anillo, Mercurio, Quimera o Cuadernos del Sur del Diario Córdoba. Es el autor del blog de crítica literaria y cultural titulado Diario de lecturas. La obra de Mora está incluida en varias antologías de poesía y narrativa.

Acaba de publicar Nosotras (Galaxia Gutenberg, 2026), una sátira del sector editorial plagada por editoras que no leen, escritores repulsivos, trepas, monstruos, autoras exhibicionistas, periodistas culturales vagos, impresores, agentes literarias, presentadores de televisión, traductores y matarifes.