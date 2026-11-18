El escritor mexicano Élmer Mendoza, este lunes en Madrid, donde ha presentado su novela 'La sirena y el jubilado' (Alfaguara). Jeosm

Élmer Mendoza: "México nunca acabará con los narcos, los políticos tienen que negociar con ellos"

Élmer Mendoza es para Arturo Pérez-Reverte un hermano, su “mejor amigo mexicano vivo”, “un carnal, como dicen allí”. El autor español agarra del hombro a su compadre, al que le debe mucho, en un céntrico restaurante de Madrid. “Sin su ayuda no podría haber escrito La Reina del Sur, asegura”.

Para componer aquella novela sobre una mujer que se convierte en una poderosa figura del narcotráfico, y que después llegaría a la gran pantalla, Mendoza fue su cicerone durante su proceso de documentación en Sinaloa.

Mendoza, que nació y ha vivido toda la vida en Culiacán, la capital de ese estado mexicano, es, desde su primera novela, Un asesino solitario (1999), uno de los escritores que más y mejores novelas ha escrito sobre el mundo del narcotráfico, los cárteles y la corrupción política y policial.

“Pero todo el mundo le respeta”, asegura Pérez-Reverte (y con todo el mundo se refiere a los narcos, a los que ha visto invitarle a tequila y este tomarlo sin rechistar a pesar de una úlcera de estómago, porque “son las normas”).

Todo eso sin tener que enfangarse en nada turbio, simplemente siendo “un hombre bueno” que en sus novelas retrata ese mundo “sin juzgarlo, sin establecer una línea clara entre buenos y malos”, ya que “juzgar es difícil cuando vives en un mundo tan complejo como ese”, donde “el horror no es cosa de películas, sino algo tan cotidiano como ir a comprar el pan”.

Élmer Mendoza y Arturo Pérez-Reverte, este lunes en un restaurante de Madrid. Jeosm

Cuesta creer que, tras el rostro afable de Mendoza, sus ojos entrecerrados, su media sonrisa permanente y su pausado hablar, se esconda el cronista (siempre en forma de novelas, si no no estaría aquí para contarlo) de una realidad tan dura y violenta, con una prosa ágil y formalmente innovadora, de frases cortas y diálogos como tiroteos.

El mayor mérito literario de Mendoza es, según Pérez-Reverte, “haber fijado por escrito el lenguaje norteño”, y recuerda cómo le seguía a todas partes apuntando en una libreta todo lo que decía, incluido un glosario de términos de aquella jerga de frontera: troca (camioneta), plebe (hijo), pistear (beber alcohol), andar moto (estar fumado)...

De aquellas andanzas por México, Pérez-Reverte recuerda nítidamente un testimonio que resume bien la filosofía de vida (y muerte) de los narcos: “Prefiero vivir cinco años como un rey, que cincuenta como un buey”.

Por aquella deuda contraída, cada vez que el mexicano viene de visita por acá, Pérez-Reverte le corresponde, aunque siente que nunca podrá compensarle del todo. Al fin y al cabo, aquí uno puede caminar por la calle que quiera a la hora que le plazca. Allí uno debe andar con mil ojos y saber dónde se mete.

La sirena y el jubilado

Cubierta de 'La sirena y el jubilado', de Élmer Mendoza. Alfaguara

El motivo que reúne ahora a los dos viejos amigos —y a la editora de Alfaguara, Pilar Reyes, así como a la esposa de Mendoza, Leonor, amén de un puñado de periodistas— es la presentación de la nueva novela de Élmer Mendoza, La sirena y el jubilado, un thriller político y de crítica social centrado en la violencia de género, la corrupción y el narcotráfico.

En esta ocasión no se trata de una nueva aventura de su detective El Zurdo Mendieta —“le di unas vacaciones, aunque ya estoy por llamarlo”, confiesa—, sino una novela independiente que tiene como protagonista a una aguerrida, aunque novata, aspirante a diputada federal. Se llama Carmen Larrañaga y su objetivo es legislar a favor de la protección y los derechos de las mujeres.

Siendo muy joven, Carmen fue vendida por su padre a un narcotraficante; tras lograr escapar de esa violencia sexual y física, estudió Ciencias Políticas. Esta dura experiencia personal impulsa su compromiso por impulsar leyes que castiguen el acoso y los feminicidios. La novela arranca con su primer mitin, en el que recibe dos disparos en la barriga que la dejan moribunda.

Ella es “la sirena” del título (a la que apodan así por su afición al canto), mientras que “el jubilado” es su vecino, Néstor del Valle, un vigilante de museo retirado (aunque con una formación para el combate que nos hará dudar de su pasado) que se convertirá en su guardaespaldas tras el atentado. Néstor reactiva sus dotes de hombre de acción y recluta a sus antiguos compañeros de seguridad (apodados los Aguijones) para garantizar la protección de la candidata.

Élmer Mendoza, este lunes en Madrid. Jeosm

Para Mendoza ha sido un reto tomar el punto de vista de una protagonista femenina, porque está convencido de que “las mujeres tienen una forma de expresar su concepción del mundo completamente distinta a la de los hombres”.

¿Cuán difícil es para una mujer, y para cualquiera, llegar a un cargo político en México? Mendoza lo expresa con el ejemplo de “una joven que anunció su candidatura y a las dos horas le habían secuestrado al hermano”, por lo que comunicó su retirada públicamente entre sollozos. Su carrera política concluyó antes de empezar.

Mientras Élmer Mendoza escribía esta novela, que reconoce haber tardado mucho en terminar, Claudia Sheinbaum estaba en la carrera hacia la presidencia de México. Ella también es una política aguerrida que se abrió paso en un mundo de hombres.

No obstante, en cuanto al narcotráfico, piensa que la presidenta “lo está haciendo mal”. “La militarización no es suficiente, eso debe complementarse reforzando la promoción de la cultura. No es algo que vaya a resolverlo, pero puede ayudar. Tenemos que cambiar nuestra imagen y no lo vamos a conseguir con balazos”. Esto se lo dijo personalmente a Sheinbaum durante la campaña, y se lo recordó una vez que llegó a la presidencia.

Pilar Reyes, editora de Alfaguara, y los escritores Élmer Mendoza y Arturo Pérez-Reverte. Jeosm

Negociar con el narco

“Un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina”. Esta cita de Maquiavelo aparece en la novela para recordarnos que en política, más aún en México, es extremadamente difícil llegar a nada siendo limpio.

¿Se puede llegar al poder sin pactar de alguna manera con el narco? “Los estudiosos dicen que el narco mexicano nació coludido con el Gobierno”, es decir, desde su origen, se desarrolló mediante acuerdos secretos, complicidad o connivencia con autoridades o sectores del Estado.

“Los políticos tienen que negociar. La población no tiene por qué sufrir toda esa violencia que altera la vida cotidiana, que es uno de los grandes valores de la civilización”, afirma Mendoza.

“Con el narco no van a terminar. Vivimos junto al país que tiene la mayor cantidad de consumidores y el tema es que, si los mexicanos no les proveen, se lo llevan desde desde Oriente. Es una lucha por el mercado”.