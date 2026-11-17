Como buen ingeniero, George Saunders, licenciado en la Escuela de Minas de Colorado, gusta de indagar en los mecanismos que hacen que nuestro mundo funcione. Y en las tripas de la maquinaria literaria diseñada por algunos de los mejores creadores es donde se mete en su ensayo Un baño en una laguna mientras llueve (Capitán Swing, 2026).

En poco más de 400 páginas, el autor de Guerracivilandia en ruinas sintetiza las clases que imparte en un taller literario en la universidad de Siracusa. En ellas, como si se tratara de las piezas de un artefacto, desmonta los elementos de ciertos cuentos de Turguénev, Tolstói, Gógol y Chéjov para descubrir el motivo por el que conmueven a los lectores.

Según argumenta Saunders en el arranque de esta novedad editorial en España, un cuento —al contrario que su hermana mayor, la novela— requiere que todos sus elementos estructurales estén dispuestos con una precisión total para funcionar. De fallar uno de sus engranajes, de estar suelta una de sus poleas, todo puede desembocar en un desastre.

O más trágico aún: en una mueca de desagrado del lector, que interrumpirá la lectura cuando concluya que no piensa invertir ni un segundo más en un texto fallido.

Saunders lo dice con conocimiento de causa. Al fin y al cabo, su afilado humor paródico y su talento innato para caricaturizar la decadencia de la era del consumismo le han valido el reconocimiento como uno de los mejores cuentistas de la literatura contemporánea.

No menor ha sido su éxito en el campo de la novela: gracias a Lincoln en el bardo se hizo con el prestigioso Premio Man Booker (Seix Barral, 2018). Una obra que recientemente ha sido adaptada a la ópera y estrenada en el Met de Nueva York.

De su ensayo y de la entrada de su literatura por la puerta grande del universo operístico versa la entrevista que le ha concedido a El Cultural.

Pregunta. En una de las notas intercaladas a lo largo de sus análisis de relatos rusos, usted propone un método de trabajo que comienza con una única frase, argumentando que lo importante es empezar, aunque ese comienzo siempre será malo. Desde que utiliza este método, ¿ya no le da miedo la página en blanco? ¿O nunca le ha dado miedo?

Respuesta. Antes me daba mucho miedo, pero aprender este método de revisión me ha sido muy útil. Siento que puedo empezar con cualquier cosa. Si no me gusta, no pasa nada: simplemente la reescribo una y otra vez hasta que me gusta. Así que, en este sentido, aprender a revisar es el mejor remedio contra el 'bloqueo del escritor'.

P. En su taller de literatura rusa, así como en este libro, desentraña los secretos "estructurales" de algunos cuentos de célebres escritores rusos. Pero… para empezar, ¿por qué rusos? ¿Y por qué específicamente del siglo XIX?

R. Realmente fue porque, cuando conseguí mi primer trabajo como profesor, me exigían impartir una asignatura llamada 'Formas, literatura para escritores'. Conocía y amaba algunos relatos rusos y quería saber más. Con los años, utilicé aquella clase como excusa para profundizar en el cuento ruso; creo que, en parte, porque eran un reflejo de mi convicción de que los relatos deberían tener alguna relación con nuestras vidas: con las cosas que nos preocupan, a las que aspiramos e incluso que nos asustan.

"Tolstói se siente como un padre sabio, Gógol como un loco amigo de colegio al que sigo porque no puedo evitarlo, y Chéjov como un querido hermano"

P. Debo admitir que su análisis de los temas de Los cantores y de la supuesta justificación de Turguénev de su propia falta de habilidad —tal como usted lo describe— me ha conmovido especialmente. ¿Siente una conexión especial con alguno de estos autores o relatos? Por ejemplo, a menudo le comparan con Gógol. ¿Está de acuerdo?

R. Siento una conexión especial con cada uno de estos autores y con cada uno de estos relatos. El programa de la clase incluía muchos más autores y relatos, pero estos fueron los que seguían cobrando vida para mí cuando los enseñaba; por eso los elegí para el libro.

»Siempre siento que admiro a Tolstói, que Gógol me desconcierta placenteramente —creo que es, quizá, el más veraz de todos los escritores— y que amo a Chéjov. O, dicho de otro modo: Tolstói se siente como un padre sabio, Gógol como un loco amigo de colegio al que sigo porque no puedo evitarlo, y Chéjov como un querido hermano.

P. ¿Cree que a los autores que usted analiza en este libro y en sus clases también les atenazaba las mismas dudas e inquietudes que al resto de escritores (neófitos o no)? Maestros del cuento como Chéjov parece que ya hayan llegado a la literatura aprendidos…

R. Bueno, los primeros relatos de Chéjov son más bien bocetos cómicos, aparentemente escritos —como, de hecho, lo fueron— para ganar algo de dinero. Y, como menciono en el libro, el relato temprano de Tolstói "La tormenta de nieve" es una versión (muy) pálida del posterior "Amo y obrero".

»Creo que hablaban y escribían sobre la 'técnica' mucho menos de lo que hacemos ahora, y probablemente habrían sido menos propensos a confesar que se sentían inseguros; pero la evidencia —de crecimiento, búsqueda, autoduda, desarrollo— está ahí, creo, en la propia obra.

"Un buen relato es un sistema de posiciones verdaderas, aunque a veces contradictorias"

P. En su prólogo menciona a Babel y lo señala como uno de los maestros en la tradición del cuento... ¿Por qué no aborda ninguno de sus textos en el libro? ¿La literatura rusa se dejó algo en el cambio de siglo del XIX al XX que usted eche en falta?

R. Siempre estaba buscando la manera de hacer más pequeño el enfoque del libro y, en cierto momento, pensé que sería bueno limitarlo a escritores del siglo XIX; Babel nació en 1894 y es, en realidad, un escritor de los años veinte. Amo muchísimo su obra y espero llegar a él y a su trabajo en un libro futuro. Mientras tanto, hemos analizado varios de sus relatos en mi Substack, StoryClub with George Saunders.

P. Uno de los temas centrales del libro es qué es la verdad y cómo podemos reconocerla. ¿Cree que la ficción puede acercarse a ciertas verdades humanas mejor que los ensayos o el periodismo?

R. Sí. O, al menos, para mí es así. Un buen relato es un sistema de posiciones verdaderas, aunque a veces contradictorias, y creo que esto representa una especie de visión 'desde los ojos de Dios': ese sistema de contradicciones contiene la verdad 'real'. Cuando leo un gran relato bajo este modelo, experimento esta sensación —para mí sagrada— en la que me digo: "Así sea".

»Y creo que leer relatos nos enseña que somos realmente capaces de permanecer en ese estado —abierto, paciente, curioso— durante más tiempo del que podríamos imaginar posible.

P. ¿De verdad cree, como ha afirmado en alguna ocasión, que la tecnología nos vuelve más tontos, más literales y más crueles? ¿Por qué?

R. Creo que lo dije en referencia a las redes sociales y, para mí, la respuesta es sí. Sé que las redes sociales también pueden hacer cosas buenas, pero sospecho que, dentro de veinte años, los historiadores considerarán que todos hemos sido sutilmente envenenados por el delicioso caramelo que son las redes sociales, y verán que cambiaron de manera profunda la forma en que pensamos y nos tratamos unos a otros, porque cambiaron la forma en que funcionaba nuestro cerebro.

P. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido Lincoln en el bardo al ser adaptado a una ópera y estrenarse en el Metropolitan Opera?

R. Desde mi perspectiva, ha sido todo ganancia: más personas conocen el libro, se iluminan distintas partes de la obra y ha creado un momento cultural realmente interesante, en el que la gente parece hablar de la muerte con mayor apertura. Y ha sido una alegría para mí —y una inspiración— ver a todas estas personas tan talentosas acercarse al libro y hacerlo suyo: a través de la música, las letras, los títeres, la escenografía, etcétera. Cada día me siento profundamente honrado y conmovido por todo ello (y triste porque, al menos en el Met, ha terminado).

P. ¿Qué le ha sorprendido más de la puesta en escena de su obra? ¿Y de la reacción del público?

R. Sin duda, ha sido una obra que logra involucrar mucho al público. La gente ha participado y reaccionado de verdad; estar en aquella gran y hermosa sala como comunidad ha sido una experiencia muy intensa. Me ha encantado escuchar al público reír, contener la respiración, suspirar y hacer todo eso; me pareció un recordatorio vívido de lo maravilloso que es reunirse y pensar y sentir como grupo.

»Y ahora necesitamos eso aquí, en Estados Unidos: algún recordatorio de que somos una comunidad y de que la sanación empezará por intentar creer de nuevo unos en otros y confiar unos en otros. Y sentir que estar juntos en el teatro estaba haciendo un trabajo valioso en esa dirección.