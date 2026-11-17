Cuando tenía treinta años, George Saunders (Amarillo, Texas, 1958) quería ser como Hemingway. Creía que su experiencia trabajando en yacimientos petrolíferos de Asia (Saunders, como Benet o Musil, es ingeniero, y como ellos también ha puesto su inteligencia al servicio del ensayo y la interpretación literaria) le proporcionaría el material necesario para convertirse en un autor realista de estilo "mínimo, riguroso, eficiente".

Cubierta de 'Un baño en una laguna mientras llueve' Capitán Swing Un baño en una laguna mientras llueve Traducción de Amado Diéguez

Capitán Swing, 2026. 480 páginas. 29 €

Enviaba cuentos a revistas; algunos se los aceptaban, otros no. Pero nadie mostraba demasiado interés por lo que hacía. "Había elegido sobre qué escribir, pero no conseguía darle vida", confiesa.

Un día, sin embargo, mientras cabeceaba en una conferencia, Saunders se puso a garabatear en su libreta "unos fantasiosos poemitas al estilo del Dr. Seuss". Aplicaba en ellos, sin saberlo, uno de los rasgos más atractivos de su personalidad (a juicio de quienes le conocían): un talento extraordinario para el humor y el disparate.

Terminó un poema, dibujó al lado una caricatura. Escribió más. Al llegar a casa los dejó en el salón y, mientras iba a ver qué hacían sus hijas, oyó a su mujer de fondo, partiéndose de risa. Se había puesto a leerlos y no podía parar. "De pronto me di cuenta de que era la primera vez en años que alguien reaccionaba con placer a algo escrito por mí", dice el autor de Lincoln en el bardo.

Desde entonces, casi todo lo que ha escrito Saunders se ha regido por un principio rector aprendido aquel día: "Adelante, sé gracioso". Desaprendiendo parte de lo que sabía y aplicando técnicas que aprendía ad hoc sobre la marcha, logró algo que no todos los escritores, a veces ni siquiera los más dotados, consiguen: supo qué tipo de escritor era (no el que quería ser, sino el que, lo quisiera o no, era) y empezó a perfilarse como el autor mayúsculo que terminaría siendo.

Saunders cita esta anécdota en Un baño en una laguna mientras llueve para explicar el propósito de sus clases de escritura creativa, que son el germen de este ensayo. Él quiere, dice, ayudar a los escritores a encontrar su "lugar emblemático", esto es, "un espacio para contar historias que solo ellos pueden contar con recursos que solo ellos poseen".

Hay que decir, sin embargo, que sus alumnos, cuando llegan, ya saben escribir: son una élite del alumnado literario escogido entre los seiscientos o setecientos candidatos que se presentan cada año y de los que solo seis asisten al curso.

El libro es una decantación del trabajo que Saunders ha perfeccionado durante los veinte años que lleva dando clase en la Universidad de Siracusa. Ofrece análisis de siete de las obras más perfectas de la narrativa breve rusa, que es como decir de la narrativa breve universal: tres cuentos de Chéjov ("En el carro", "Cariño" y "Las grosellas"), dos de Tolstói ("Amo y criado" y "Aliosha Puchero"), uno de Turguéniev ("Los cantores") y uno de Gógol ("La nariz").

Los cuentos encabezan cada sección, retraducidos del inglés (otra muestra de su genialidad es que su fuerza sobrevive intacta a la retraducción). Salvo "La nariz", tal vez, no son cuentos demasiado afines a la estética del escritor estadounidense. Pero eso no le impide extraer, mediante un estilo desenfadado, antiacadémico, impagables lecciones de cada uno de ellos.

A partir de siete clásicos rusos, el libro ofrece impagables lecciones para escritores noveles

El libro interesará más a escritores en ciernes que a meros lectores, pues tiene algo de traición, al revelar el engranaje oculto de grandes obras de la literatura. ¿Cómo se crea un personaje complejo, tridimensional, humano? ¿Cómo dar verosimilitud en pocas páginas a ese trozo de realidad autónoma que encierra el cuento? ¿Cómo hacer que una historia avance de manera no trivial? ¿Cómo lograr, en fin, que el lector siga leyendo?

El género breve, para esto, no deja de ser una mina: en ningún otro (salvo en la literatura infantil, quizá) el lector se muestra más impaciente ante las digresiones innecesarias o los elementos superfluos.

Entre lo más revelador de los análisis de Saunders está la constatación de que cada escritor respondió a estas preguntas de una forma, todas válidas, algunas imperfectas, y casi siempre (hay que decirlo) de forma seguramente inconsciente. Cuesta imaginar a Chéjov con la escuadra y el cartabón a fin de ejecutar esos mecanismos tan perfectos como rebosantes de vida.

El acercamiento de "escritor a escritor" ofrece alicientes inalcanzables para el ensayo académico. Saunders combina el estilo ágil y humorístico de Mientras escribo, de Stephen King, con la lucidez y la originalidad en los puntos de vista de James Wood en Los mecanismos de la ficción.

También recuerda a la admiración razonada —pero rendida— del prólogo de Richard Ford a los Cuentos imprescindibles de Chéjov, publicados aquí por Penguin Clásicos. En nuestro país, por cierto, hay un ejemplo magnífico de este tipo de manual de escritor para escritores, como bien saben desde finales de los noventa en cualquier taller de escritura creativa: La práctica del relato, de Ángel Zapata.

El escritor sugiere que estos rusos geniales, en realidad, no aplicaron ningún método consciente, sino que se dejaron llevar hasta inventar, casi por casualidad, un género propio. Son los escritores de hoy quienes a menudo —cuando no les adorna el escaso don de la genialidad— se ven obligados a seguir con escrúpulo un camino ya marcado, pero que a veces resulta desconcertante.

Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno analiza "La nariz" de Gógol, un cuento "mal escrito" en el que "nada funciona"... salvo la voz (una voz, por cierto, que también se salta todas las normas del decoro literario). Y sin embargo es una obra maestra. "La nariz" niega la realidad consensuada, pero precisamente basa su verosimilitud en la acumulación de rarezas (a esto Saunders lo llama "síndrome de rareza múltiple superpuesta").

"Los cantores", de Turguéniev, es otro ejemplo de escritura defectuosa, pero que se sobrepone incluso a esa agotadora lista de descripciones estáticas ("Me conmueve su torpe obra de arte, que parece defender que al arte se le permite ser torpe con tal de que nos conmueva", dice Saunders).

En ese sentido, pasamos por alto también la idealización del campesino en "Amo y criado", de Tolstói, porque nos fascina la exactitud para la percepción del gigante ruso. Tolstói le sirve también al profesor para explicar la importancia de la causalidad en una historia: pocas cosas molestan tanto al lector como la sensación de que las cosas, en un relato, ocurren porque sí.

Saunders, inevitablemente, se apoya a menudo en Nabokov y sus opiniones sobre literatura rusa. Aunque su actitud es menos crítica, más reverencial, y suele convertir —seguramente con razón— los defectos que señaló Nabokov en inesperadas virtudes literarias.