Un mapa cultural para explicar el mundo a un niño

Un padre convierte cada día junto a su hijo en una oportunidad de enseñarle todo lo que les rodea en ‘Miscelánea’.

De los vikingos a las sagas islandesas; de los animales del zoo a las historias naturales de los antiguos; del castillo a la materia artúrica y a la caballería medieval. De ese ejercicio, repetido durante años, ha nacido Miscelánea, la primera entrega de Mapa del tesoro (Fragmentos para mi hijo), de J. Miguel Espinosa Infante.

Un libro que surge de la voluntad de un padre de entregar a su hijo el mundo en forma de herencia cultural. La obra constituye el comienzo de una serie concebida como un recorrido por los territorios del saber y como una conversación entre generaciones.

El punto de partida de Miscelánea lo encuentra Espinosa Infante en la vida cotidiana. Una película de vikingos vista un sábado por la tarde, una visita al zoológico, la subida a un castillo o una discusión doméstica sobre los buenos modales pueden convertirse en oportunidades para aprender.

Mapa del tesoro (Fragmentos para mi hijo). Barsconfer

Cada experiencia permite tirar de un hilo: los vikingos conducen a las sagas islandesas; los animales, a las historias naturales de los antiguos; y el castillo, a las leyendas artúricas y la caballería medieval. La educación aparece así como una forma de curiosidad compartida. Lejos del manual de crianza y del catálogo de instrucciones para alcanzar la felicidad, el libro es un mapa formado por historias, recuerdos, lecturas, películas, personajes, advertencias y reflexiones.

Su tesoro es la cultura, entendida no como una acumulación ornamental de conocimientos, sino como una herramienta para interpretar el mundo y vivir con mayor libertad. La conciencia de que el tiempo compartido entre un padre y un hijo es limitado atraviesa toda la obra: no será posible contarlo todo, pero sí dejar señales que permitan continuar el viaje.

Esa urgencia se relaciona con el temor a un "apagón cultural": la posibilidad de que las nuevas generaciones crezcan desconectadas de las referencias que explican la sociedad en la que viven. Frente a ese riesgo, Espinosa Infante propone una transmisión abierta y fragmentaria.

La narración no construye un sistema cerrado, sino una sucesión de descubrimientos, digresiones y caminos posibles. Al fin y al cabo, también una vida está compuesta de fragmentos.

El método se declara desde la Justificación inicial. Siguiendo a Montaigne, el autor desconfía de su propia autoridad y opta por “alegar a otros”: convocar a quienes han pensado, narrado y explicado antes que él.

En el libro dialogan Homero, Heródoto, Platón, Aristóteles, Séneca, Marco Aurelio, lord Chesterfield, Bertrand Russell, Ortega, Gianni Rodari, George Steiner, Umberto Eco, Nuccio Ordine, Fernando Savater, Claudio Magris, André Comte-Sponville, Michel Onfray y José Antonio Marina.

J. Miguel Espinosa Infante. Barsconfer

Por eso Miscelánea funciona también como una biblioteca: sus páginas remiten constantemente a otras obras y ofrecen al lector nuevos itinerarios.

La amplitud de referencias responde plenamente al título. Por sus páginas pasan la Ilíada, Las mil y una noches, las leyendas artúricas, los cuentos de hadas, Lovecraft, Robin Hood, los vikingos, los conquistadores, el Cantar de los nibelungos y Los tres mosqueteros.

Junto a ellos aparecen el cine, desde Las tortugas Ninja hasta Ciudadano Kane; el fútbol y el ajedrez; los piratas y los atlas antiguos; el Kraken, el Arca de Noé, los jardines colgantes de Babilonia, el Ratoncito Pérez y los Reyes Magos. También encuentran espacio la amistad, la cortesía, la educación, el aburrimiento y los peligros de las drogas.

El resultado se resiste a una clasificación convencional. Miscelánea participa de la memoria, el ensayo, la pedagogía y la literatura. Es una conversación paterna de vocación enciclopédica en la que la historia, la ética, la mitología, el cine y el lenguaje dejan de ser compartimentos aislados.

José Antonio Marina, durante la presentación del libro en el Ateneo de Madrid, definió el proyecto como un ambicioso y brillante empeño destinado a que los padres se eduquen a sí mismos para poder educar después a sus hijos.

La ruta continúa con Don Cervantes de la Mancha, segunda entrega de Mapa del tesoro. Si el primer volumen abre numerosas puertas, el segundo se concentra en un único territorio: Cervantes y el Quijote.

'Don Cervantes de la Mancha'. Barsconfer

El libro recorre la novela capítulo a capítulo mediante tres procedimientos complementarios. Es transcripción, porque reproduce pasajes esenciales; reconstrucción, porque narra el resto "a la manera de" Cervantes, procurando conservar su tono y hacerlo accesible al lector actual; y comentario, porque incorpora las interpretaciones acumuladas durante cuatro siglos.

No se trata de una adaptación simplificada ni de un sustituto del original, sino de una invitación a leerlo mejor.

Tras una semblanza de Cervantes, desde los años inciertos de juventud hasta Lepanto, el cautiverio de Argel, los oficios ingratos, la cárcel y el éxito tardío, la obra recorre las dos partes de la novela y concluye defendiendo el Quijote como un libro presidido por la ironía: una ironía que permite amar a los frágiles, reírse de uno mismo y afrontar las adversidades.

Nacido en 1966, J. Miguel Espinosa Infante obtuvo en su juventud un premio literario provincial en Ciudad Real y recibió en 1989 la Medalla de Narrativa Nueva Gente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles.

Licenciado en Derecho, oficial de notaría y autor de publicaciones jurídicas, reúne en este proyecto sus trayectorias literaria y profesional.