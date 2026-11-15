Sergio Ramírez: "En América Latina los intelectuales siempre hemos sido derrotados por los militares"

Este domingo, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, 1942) toma posesión de la silla "L" de la Real Academia Española. Confiesa que, a modo de ensayo, ya ha probado a sentarse donde antes lo hacía Mario Vargas Llosa, que hasta ahora fue el único latinoamericano distinguido como miembro de número de la docta casa.

“No es fácil para mí, por la carga simbólica que tiene”, reconoce por teléfono en conversación con El Cultural antes de su investidura. Su discurso de ingreso, titulado “Un novelista ecuménico”, versará precisamente sobre el nobel hispanoperuano, fallecido en 2025.

El ganador del premio Cervantes de 2017 vive exiliado en Madrid desde 2021 por su oposición al régimen de Daniel Ortega, antiguo compañero de la revolución sandinista convertido hoy en un tirano como era Somoza, el dictador que derrocaron juntos en 1979.

Ramírez, que llegó a ser vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, fue despojado en 2023 de su nacionalidad y confiscaron su casa familiar en su Masatepe natal.

“Si Ortega y su mujer [Rosario Murillo, nombrada copresidenta de Nicaragua en 2025] no me hubieran expulsado, yo no estaría en España. En la vida hay males que traen bienes, y uno de ellos es la oportunidad de poder entrar en la RAE como ciudadano español”, agradece Ramírez.

Sergio Ramírez en la sede madrileña del grupo editorial Penguin Random House, en 2024. Javier Carbajal

Ramírez no es filólogo y confiesa que no escribe “conforme a las reglas gramaticales formales”. Entra en la RAE como “un escritor que tiene una gran curiosidad por las palabras” y con la intención de fortalecer “este nuevo puente que se abre entre las palabras de origen americano y las palabras españolas”. Con el enfoque panhispánico de este nuevo diccionario, “los americanismos ya no son barbarismos. Todas las palabras, cualquiera que sea su origen geográfico, tienen el mismo peso en el diccionario”.

El autor de libros como Tongolele no sabía bailar, El caballo dorado y el reciente La maldición de Ramfis también era miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que Ortega mandó disolver en 2022 y ahora opera en la clandestinidad, “con una directiva secreta para que no se lleven presos a los académicos”, señala el escritor.

"Lo que más echo en falta es mi biblioteca, unos 8.000 volúmenes organizados conforme a mi memoria. Ahora está metida en cajones"

Por este motivo, en la presentación del nuevo diccionario de la RAE, cuando uno a uno los directores de todas las academias de la lengua española se levantaron para pronunciar y explicar una palabra propia del léxico de sus respectivos países que hacía su entrada en esta 24.ª edición, no hubo persona ni vocablo que representara a Nicaragua.

Ramírez, que estaba entre el público, tiene claro cuál es su palabra nicaragüense favorita, que ya lleva un siglo en el diccionario de la RAE. Es cabanga, que viene del misquito kawanka y significa “melancolía, tenue tristeza, añoranza, nostalgia”.

Pregunta. Supongo que es una palabra muy importante para un exiliado político como usted. ¿Siente usted cabanga de Nicaragua?

Respuesta. Sí, siento cabanga de mi país y de lo que fue mi vida allá, un dolor ante la ausencia que no se puede curar.

P. ¿Qué dejó usted atrás cuando salió de Nicaragua?

R. En primer lugar, mi biblioteca, que es lo que más me hace falta: poderme mover dentro de esa gran biblioteca que yo tenía, de unos 8.000 volúmenes organizados conforme a mi memoria. En una ocasión una bibliotecóloga trabajó meses ordenándola, y cuando volví de un viaje no reconocía dónde estaban mis libros, de manera que la volví a poner conforme a mi orden mental, porque sabía dónde estaba cada libro. Esa biblioteca está ahora metida en cajones y siento una gran nostalgia por ella.

P. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde está ahora?

R. Ahora está en una bodega, metida en unos cajones muy bien clasificada, porque el amigo que la fue a desmontar la guardó en cajas conforme a las baldas, fotografiando las baldas tal como estaban y poniéndoles un código de barras. De manera que esa biblioteca se podría desplegar en un día en el lugar donde esté, conforme a ese orden de mi memoria.

P. ¿Le hace ilusión a partir de ahora ir cada jueves a conversar y debatir sobre cuestiones lingüísticas?

R. Me hace mucha ilusión. Quiero ir también a ver en qué comisión me inscribo. Es una vida muy recoleta y fraterna. He estado como académico correspondiente en algunas sesiones en el pasado, y ahora me alegra muchísimo saber que tengo esa grata obligación de ir todos los jueves al pleno de la Academia.

"Vargas Llosa retomó los temas tradicionales de la literatura latinoamericana, pero con un lenguaje y unas estructuras muy modernas"

P. ¿Puede avanzarnos algunas ideas de su discurso de ingreso?

R. Voy a hacer una introducción donde hablo de mi llegada como exiliado, del valor sentimental que para mí tiene el ingreso en la Academia como nicaragüense arraigado en España, y de lo que significa para mí ser español y a la vez ser nicaragüense.

»Luego me centraré en la obra de Vargas Llosa, que es un escritor universal en muchos sentidos: en el sentido de la historia, en el sentido geográfico y en el sentido de los temas. Él regresa a los temas tradicionales de la literatura latinoamericana —los enclaves mineros, los enclaves del caucho, las dictaduras militares, los dictadores como personajes—, pero lo hace con un dominio muy profundo de un lenguaje y de una estructura distinta. Son los viejos temas en odres nuevos. Eso me parece que es una de las grandes innovaciones que él hace en la literatura latinoamericana: retomar los viejos temas con un lenguaje y unas estructuras muy modernas.

P. Más allá de su ingreso en la RAE, ¿cuán integrado se siente en la vida cultural española?

R. Muchísimo. Soy un habitué del Auditorio Nacional, del Teatro Real, de los teatros, de las bibliotecas y librerías. Esas son las oportunidades que ofrece una ciudad como Madrid. En Managua había pocas actividades culturales y vivía recluido en mi casa. Aquella es una ciudad para los vehículos y que no tiene aceras, pero esta es una ciudad para la gente, lo cual es una transformación muy profunda en mi vida urbana. Me siento muy feliz de vivir aquí. Más allá del dolor de no vivir en mi país, está la felicidad de vivir en una ciudad como Madrid.

"La inmensa mayoría de los intelectuales, escritores, artistas y periodistas nicaragüenses estamos fuera desde la represión de 2018"

P. Como comentábamos antes, la Academia Nicaragüense de la Lengua fue cerrada por Ortega en 2022 y actualmente trabaja en la clandestinidad. Supongo que hasta que no caiga Ortega, eso seguirá siendo así.

R. Sí, seguirá siendo así. Pero todas estas anomalías autoritarias y dictatoriales van a ser corregidas. El hecho de que exista una academia de la lengua en Nicaragua es parte de la vida democrática y de su restauración en el país. Ojalá podamos recuperar ese espacio donde estemos todos dentro, porque la inmensa mayoría de los intelectuales, escritores y artistas estamos fuera. Los periodistas también; no hay medios de comunicación que se elaboren dentro de Nicaragua, toda la información que el país recibe se produce desde fuera, lo cual es muy anómalo. Que medio país viva fuera es alarmante: desde la represión de 2018, un millón de nicaragüenses hemos salido del país, cuando el país tiene seis millones de habitantes.

P. Usted vive aquí con su esposa Tulita, con la que lleva casado más de 60 años. ¿Cuál es el secreto para un matrimonio tan duradero?

R. Nos casamos en 1964. Creo que parte del secreto es que nos casamos muy jóvenes y muy inexpertos: ella tenía 18 años y yo 20. Ahora me asusto de que a los 21 años ya tenía un hijo. Ahora veo a los muchachos que están empezando su vida a esa edad y ya la gente no se casa tan joven. La longevidad de un matrimonio depende mucho de casarse temprano y después de ir encontrando una comprensión que no es tan fácil.

»Nadie está entrenado para vivir en matrimonio ni para ser padre de familia, y los primeros años son los más difíciles. No es que hayamos sido sabios desde jóvenes para conservar el matrimonio, sino que fuimos aprendiendo el uno del otro, soportándonos, y ella soportándome más a mí, hasta que hemos llegado a cumplir 62 años juntos.

P. ¿Se ve habitualmente con sus hijos? ¿Vienen a visitarle aquí a Madrid o van ustedes a verles?

R. Mi hijo mayor vive en Montpellier y mis dos hijas viven en Panamá; todos fueron obligados a salir del país. Ahora vienen para la Navidad y nos juntaremos toda la tribu; la mayoría pasa esas fiestas con nosotros en Madrid.

El escritor Sergio Ramírez. Javier Carbajal

P. ¿Ha cambiado su rutina como escritor desde que vive en Madrid?

R. He buscado reproducirla. Siempre he escrito en las mañanas, desde que me fui a vivir a Berlín en 1973 y tenía todo el tiempo para mí. Lo sigo haciendo en las mañanas, solo que las madrileñas comienzan un poco más tarde que en Managua, donde empezaban a las ocho. Aquí comienzan un poco más tarde porque las horas de las comidas varían. Me he acostumbrado a ese horario y trabajo hasta antes de la comida, hacia las dos o tres de la tarde.

P. ¿Espera regresar algún día a Nicaragua o ya se ve aquí para el resto de su vida?

R. Cada vez me veo más en Madrid, en España. El asunto del regreso se va complicando en mi mente. Si en Nicaragua hubiera un cambio democrático, no sé si me quedaría allá o si volvería solo de visita. ¿A qué país regresa uno? El país de hace cinco años ya no es el mismo, ya no digamos el que viví intensamente en los años anteriores. Desgraciadamente mucha gente ha muerto, otros ya no están allí y las cosas han cambiado. En muchos sentidos, me parecería un país extranjero.

"El trumpismo significa para América Latina y el Caribe el establecimiento de gobiernos títeres, pero no puede haber democracia sin soberanía"

P. ¿Y cómo ve desde aquí el desarrollo de los acontecimientos en Nicaragua? ¿Cree que al régimen de Ortega le queda mucho tiempo?

R. No mucho, porque primero están las leyes biológicas: son personas mayores las que encabezan la dictadura. Pensar en dejar a los hijos como una dinastía me parece iluso, eso ya no se corresponde con los tiempos.

»Lo que más me preocupa es cuál será la alternativa democrática para Nicaragua. Antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos yo estaba más preocupado, porque el trumpismo significa para América Latina y el Caribe el establecimiento de gobiernos títeres o protectorados. Si Ortega va a ser sustituido por un protectorado donde queden los orteguistas sin Ortega, esa es una pésima solución; eso es justamente lo que ha pasado en Venezuela y lo que puede pasar en Cuba. Ahora bien, con la llegada de un nuevo gobierno en dos años en Estados Unidos y ahora que la mayoría demócrata controla el Senado, el panorama puede cambiar. La verdadera alternativa para Nicaragua es recuperar la vida democrática garantizando al mismo tiempo la soberanía, porque no puede haber democracia sin soberanía.

P. Usted fue sandinista y después rompió con el movimiento. ¿En qué momento exacto se produjo esa ruptura y cuál fue el desencadenante?

R. Creo que el desencadenante fue la derrota electoral de 1990. Yo creía profundamente que si el Frente Sandinista había sido enviado a la oposición por los electores, debía recuperar el poder por medio del voto democrático, apoyar al gobierno democrático de la señora Chamorro y trabajar desde una oposición democrática.

»Esto estaba en contradicción total con lo que pensaba Ortega, quien creía que la manera de volver al poder era haciéndole la vida imposible al gobierno de Violeta Chamorro hasta que cayera. Esa fue una diferencia fundamental.

P. Es amargamente irónico que usted fuera compañero de Ortega en el derrocamiento de Somoza, que luego él se convirtiera en un dictador como Somoza, y que usted haya tenido que exiliarse por su culpa y se le haya retirado la nacionalidad. Después de todo eso, ¿se puede vivir en paz o el rencor y la rabia son inevitables?

R. No, yo no tengo rencor. Siento que me estoy enfrentando a lo que ha sido reiteradamente la historia de América Latina: los intelectuales hemos sido derrotados por los militares. Si lees la historia del continente, en cualquier episodio encuentras a un intelectual exiliado, muerto o encarcelado por la fuerza de quien tiene las armas. Ha sido una gran lucha y yo soy parte de esa historia.

"Hay que despojar a las utopías del sentido autoritario que se les ha dado. ¿Por qué no podemos soñar con utopías democráticas?"

P. Usted se ha manifestado en otra ocasión en las páginas de El Cultural como “desencantado de las utopías”. No sé si queda alguna en pie o si ya desconfía de todas.

R. Las utopías se están convirtiendo en distopías. Pero yo creo que realmente la humanidad no puede vivir sin utopías. Si uno lee el diccionario de la RAE, lo que dice es que la utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana. Hay que despojar a las utopías del sentido autoritario que se les ha dado, como el paraíso de los proletarios en manos de un partido que se impone como guardián. Esa es una utopía que termina mal. ¿Por qué no podemos soñar con utopías democráticas?

P. Como expolítico y ahora ciudadano español, ¿se interesa por la política española? ¿Cómo la ve ahora que se acercan las elecciones generales del 29-N?

R. Me interesa muchísimo la política española. En primer lugar, me siento viviendo dentro de una democracia. He venido aquí tras ser expulsado por un gobierno autoritario que me quitó la ciudadanía, y he aterrizado en un país donde la democracia funciona. ¿Funciona al cien por ciento? No, pero estamos entrando en un proceso electoral porque es una democracia.

»El proceso es polarizado, como en todas partes. Lamento que esta no sea solo una competencia electoral entre un partido de izquierda y uno de derecha, sino que la ultraderecha esté teniendo un papel más importante del que yo creo que debería tener. Eso me preocupa, porque la ultraderecha significa exclusión: me preocupa lo que piensan de los inmigrantes y esa idea de que hay españoles de primera categoría e inmigrantes nacionalizados de segunda. Pero eso lo va a decidir el voto popular. Me siento bien dentro de una democracia; aunque esté polarizada, en una democracia la polarización pasa, es el voto el que decide y las instituciones se mantienen funcionando.