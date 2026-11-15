Eduardo Mendoza, ante su premio en Granada: "Procuro mantener un cierto equilibrio entre pasar de todo y estar indignado"

Socarrón, algo tímido y muy divertido, Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) es un escritor excepcional que no tiene ni enemigos. Su aventura literaria comenzó hace más de cincuenta años con La verdad sobre el caso Savolta (1975) y se consolidó con novelas como El misterio de la cripta embrujada (1978), El laberinto de las aceitunas (1982) y La ciudad de los prodigios (1986).

El resto (una veintena de novelas, así como relatos, ensayos y obras de teatro), hasta llegar a La intriga del funeral inconveniente (2026), es historia de la mejor literatura en español de nuestro tiempo, reconocida con los premios más prestigiosos, como el Cervantes en 2016 y el Princesa de Asturias en 2025.

Pregunta. Si hace balance de su carrera literaria, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor: la admiración de lectores y crítica, su irremediable libertad?

Respuesta. Todo lo que menciona ha sido lo mejor, nada lo peor. ¿A quién le amarga el respeto o el cariño? Y la libertad también, claro. Pero eso es un privilegio del que escribe: nadie nos dice qué palabra ha de ir detrás de la que acabamos de escribir. A veces no vendría mal. Porque la libertad da vértigo. Un escritor se despierta pensando: ¿se me ocurrirá algo hoy?

P. ¿Cómo ha logrado conservar todos estos años esa cierta mirada, irónica y bienhumorada, al retratar una realidad (y una sociedad) a veces terrible?

R. Procuro mantener un cierto equilibrio entre pasar de todo y estar perpetuamente indignado. Al menos cuando escribo. Este es otro privilegio: tener un mundo propio donde es uno mismo quien decide si llueve o hace sol. Con esto no quiero decir que la escritura sea una terapia o una forma de terapia. Digo que hay que tener principios y sentimientos, pero que a la hora de escribir, el compromiso es con el libro, no con el mundo.

"El escritor debe tener principios y sentimientos, pero a la hora de escribir, el compromiso es con el libro, no con el mundo"

P. En su discurso al recibir el Premio Princesa de Asturias bromeó diciendo que todavía se consideraba una joven promesa de la narrativa española. ¿Alguna vez se acaba de serlo?

R. La broma era nostálgica: parece que fue ayer cuando paseaba mi primer manuscrito por las editoriales y de repente me he convertido en un monumento con palomas incluidas. La promesa que uno fue no se cumple nunca. Simplemente, pasa el tiempo y uno llega al final pensando que no dio la talla.

P. El año pasado se cumplieron cincuenta años de la publicación de su primer libro, La verdad del caso Savolta. ¿Cómo recuerda esos dos años de incertidumbre y correcciones en los que su libro "durmió" en el cajón de su editor?

R. Tuve suerte con las vicisitudes del Savolta: lo dejé en manos de mi buen amigo Pere Gimferrer y de la editorial Seix Barral y me fui a vivir a Nueva York. En aquella época esto era una experiencia abrumadora. Hoy todo el mundo va de aquí para allá, pero entonces Nueva York era terra incognita. Para cuando se publicó El caso Savolta, casi me había olvidado de la novela. Quiero decir que yo había cambiado.

»El resto lo vi desde lejos. El éxito me pilló desprevenido. Y me dejó un poco confuso: ya no sabía qué había querido hacer ni qué había de hacer a partir de entonces. Tardé años en superar el trauma, y lo hice saliendo por la tangente: con un disparate llamado El misterio de la cripta embrujada.

P. Seguimos con efemérides: en 2027 se cumplen cuarenta años de La ciudad de los prodigios, para muchos su mejor novela, la más ambiciosa. ¿Es su favorita?

R. Trabajé mucho para construir La ciudad de los prodigios. Recogí tanta información que de poco me ahogo. Reescribí mucho. Tardé siete años en terminarla. Es el proyecto más ambicioso que he tenido. Luego tuve suerte: Barcelona se convirtió en un fenómeno mundial y la novela se colgó del estribo. Fuera de esto, no tengo una novela favorita. O tengo un favoritismo cambiante.

»Con alguna tengo una relación afectiva especial, a veces por el momento en que la escribí. Hacia algunas tengo una especial gratitud por lo mucho que me han dado. Por supuesto, La ciudad de los prodigios es una de ellas. También, en otro plano, Sin noticias de Gurb. Pero siento especial cariño por obras menores, como El año del diluvio o El asombroso viaje de Pomponio Flato.

P. ¿Qué queda en el escritor que hoy es del niño que quería escribir, y del joven abogado que fue traductor en la ONU unos años?

R. No suelo mirar hacia atrás. Cuando uno es joven no lo hace y cuando es viejo no merece la pena. Por lo que a mí respecta, tengo la sensación de haber vivido a salto de mata, sin un plan ni una meta. Otros harán balance: hay que dar trabajo a los académicos y a los hispanistas.

"De repente me he convertido en un monumento con palomas incluidas. La promesa que uno fue no se cumple nunca"

P. Por cierto, ¿cuándo supo que iba a ser irremediablemente escritor?

R. En cuanto aprendí las primeras letras me puse a escribir. Luego persistí y conseguí publicar. Y llegó un día en que, en función de los ingresos, decidí trabajar solo en eso. Quiero decir que nunca me imaginé a mí mismo como escritor profesional. Hay que tener en cuenta que ser escritor en España, cuando yo empecé, pasó de ser una excentricidad a ser una profesión, simplemente porque las ventas se multiplicaron. Si no, no sé qué habría hecho. No me atrae la vida bohemia.

P. Hace tiempo me contó que creía que "la Novela con mayúsculas está muerta". ¿Ve posible una vuelta atrás, o esa apuesta por crear mundos literarios propios es cosa del pasado?

R. Esa afirmación me persigue como el perro de los Baskerville. Yo solo dije que en una época anterior la Novela había tenido un papel cultural y social que otros medios le habían arrebatado en buena medida. Y, por lo tanto, que el género debía replantearse su contenido y su forma. Creo que ya lo ha hecho, con resultados a veces satisfactorios. Hoy podemos leer una Novela (con mayúscula, de las de antes) con admiración, incluso con gusto, pero difícilmente con la entrega con que fue leída en su día. El lector actual es híbrido, mitad lector, mitad crítico literario.

P. ¿Qué importancia ha tenido y tiene el humor en su obra, y en su vida?

R. El humor lo llevo puesto. Sobre todo a la hora de construir una realidad literaria. Personalmente, en la vida de mi otro yo, no abunda tanto el humor.

P. Aunque presume de vago, sigue escribiendo cada día en un pupitre, de pie, y con pluma. Vamos, que lo de usar la inteligencia artificial ni se lo plantea…

R. Soy vago en el sentido de no esforzarme más de lo que buenamente puedo. No agonizo, como hacen algunos escritores. No tengo prisa. Pero no regateo esfuerzo cuando es necesario hacerlo. Lo de escribir de pie es una buena costumbre. Me mantiene concentrado. La pluma estilográfica me gusta. A la IA he llegado tarde: creo que me daría trabajo en vez de quitármelo. No le quito valor ni utilidad. Sé que algunos la usan con provecho y no para hacer trampas. Pero yo disfruto escribiendo y corrigiendo y no veo sentido en que otro escriba por mí.

"Supongo que la confrontación es la forma más cómoda de hacer política sin trabajar. Nada se resuelve con gritos"

P. Ahora que estamos en plena campaña electoral parece que siempre tuvo razón al relativizar la crispación. ¿Por qué cree que, en lugar de buscar acuerdos, la mayoría de los partidos y de sus altavoces mediáticos acentúan la confrontación?

R. Estas preguntas me hacen sentir como un tonto, porque no las sé contestar. Siempre he sido y sigo siendo un relativista radical (es un chiste). Supongo que la confrontación es la forma más cómoda de hacer política sin trabajar. Hay muchos problemas y ninguno se resuelve con gritos. Cuando digo problemas me refiero a cosas que hacen sufrir mucho a mucha gente. Supongo que la teoría es: si me comporto como un tarugo me votarán todos los tarugos, y son muchos. Como pensamiento político no va muy lejos, pero es posible que funcione en la práctica.

P. Volviendo a la literatura, en una lista de sus autores favoritos incluye a Kafka, Dostoievski, Joyce, Messi… (en broma, claro). ¿Qué lugar ocupa Cervantes? ¿Qué le debe al autor del Quijote?

R. Mucho. Da apuro hablar del Quijote, porque todo se ha dicho mil veces, pero no hay remedio. Las virtudes de Cervantes son enormes y son muchas: su sentido del humor, su creatividad, su estilo, su elegancia. Dudo que haya algún autor que se le pueda comparar en este sentido. Pero en el Olimpo entran muchos más. Los que ha citado y otros, cuya influencia puede ser parcial, pero son parte de uno mismo. Y otros más, cuya influencia no se sabe cuál es, pero es tremenda, por ejemplo, Borges, que marcó a toda mi generación, aunque no entendamos cómo ni sepamos reconocerlo.

P. ¿Es consciente de que muchos lectores, y también muchos jóvenes escritores, aman la literatura por su culpa y que forma parte de nuestra memoria sentimental? ¿Es esa la mejor trascendencia?

R. Soy consciente de haber desempeñado un papel en este sentido porque muchas personas me lo han dicho. Esto no significa que sea el mejor, sino el más oportuno. Cuando uno está empezando a leer (y a querer escribir) necesita un ejemplo próximo. Cervantes y Dostoievski son el Himalaya, pero hay que empezar subiendo colinas.

»A mí me sucedió con autores que leí en una etapa maleable y fueron importantes. He citado siempre a Baroja. Podría citar otros casos. José María Gironella, sin ir más lejos. En el Olimpo están los padres, pero uno imita a los hermanos mayores. Esto no es trascendencia. Pero me pongo muy contento cuando alguien me dice que fui un elemento de su educación sentimental.