'Día 10', un cuento que revive la fantástica 'Sin noticias de Gurb'

07.00. Antes de aterrizar juré que no me pasaría otra vez. Los conocimientos etnográficos que tanto Gurb como yo atesoramos desde nuestra primera incursión, amén de la selección anticipada de los cuerpos más adecuados para albergar nuestras respectivas inteligencias puras, el control ambiental y los datos recopilados acerca del área, así lo garantizaban.

Sin embargo, no contaba con que Gurb llevase tantos años aguardando para ejercer de nuevo esa facultad humana, cada vez más escasa, que ellos denominan libre albedrío y yo sencillamente desacato a la autoridad. La luz del amanecer revela que el cuerpo del ente humano David Uclés, con el intelecto de Gurb dentro, ha desaparecido. Compruebo que se ha dejado el accesorio-acordeón. Creo que es una especie de arma. Todavía no he descubierto si en la Barcelona de 2026 es posible la supervivencia sin ella.

07.03. Salgo en busca de Gurb. Descarto la elección corporal del sujeto Ada Colau y adopto la apariencia del ente humano individualizado Eduardo Mendoza: es alto, lo que me permitirá distinguir a Gurb desde lejos. Además, creo que el bigote me ayudará a camuflarme entre la masa de fauna autóctona o expats. Por si acaso, me llevo el acordeón.

07.10. Me naturalizo en el lugar Rambla del Raval. Las cuatro docenas y media de churros que ingiero me sientan bien. Pago las cuatro primeras. La media restante es un obsequio de un humano de tamaño pequeño, la churrera, que se empeña en repetirme lo feliz que le hizo Pomponio Flato. En mi archivo documental no consta ningún sujeto que responda a ese apelativo, así que opto por engullir los churros antes de que retire su oferta. Luego sonrío. Con eso parece satisfecha.

11.04. No puedo más. Pienso que el sujeto escogido no es adecuado, que un ejemplar más joven me permitiría continuar la búsqueda de Gurb sin fatigarme. Luego recuerdo que el cuerpo humano es una birria y que no sirve para caminar durante horas con un acordeón al hombro. Apoyo el estuche y doblo las piernas en una postura llamada cuclillas (no confundir con cosquillas).

Un hombre me pregunta si el acordeón es para revivir a la Moski. No conozco a ninguna Moski, pero al menos ya sé para qué sirve este trasto. Le agradezco la información. Él murmura algo acerca del paupérrimo estado de la cultura española y me lanza una moneda. No quiero parecer desagradecido, pero sé por experiencia que las papilas gustativas humanas prefieren los churros al metal, así que finjo comérmela. La guardo en el carrillo para intercambiarla más tarde.

11.07. Los churros surten efecto. Necesito un recargo energético.

13.36. Me he tragado la moneda y me han robado el acordeón. Sin él me siento desvalido.

13.38. Corro hacia un tenderete inflamable denominado quiosco para pedir ayuda y no puedo creer lo que ven mis ojos. Le pregunto al ejemplar más cercano, el quiosquero, dónde puedo encontrar al humano con boina cuya fotografía yace impresa bajo el rótulo El Cultural. El mecanismo de la risa todavía se me escapa: "Qué cosas tiene, señor Mendoza. ¿Todavía sin noticias de Gurb?".

14.28. Cincuenta minutos de matraca no han bastado para que desembuche lo que sabe. Volveré mañana, tras conseguir otro acordeón. Temperatura, 24ºC; humedad relativa, 55%; brisa ligera; estado de la mar, calmo. Todavía sin noticias de Gurb.