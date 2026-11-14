Sergio Hernández, finalista del Planeta: "Hay que cerrar heridas y mirar a los ojos a lo que sucedió durante 40 años"

¿Qué libro está leyendo?

Tu risa me hace libre, de José Antonio Lucero (Espasa).

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

En la adolescencia leí y releí mucho Frankenstein, y todavía es una lectura a la que me gusta volver.

Si no pudiera dedicarse a la escritura, ¿qué te gustaría ser?

Espero no dejar nunca de escribir, pero ser director, estar en un rodaje –mi otro oficio– también me hace muy feliz.

En La añoranza recorre un buen tramo de la historia de España. ¿Qué conclusiones tras ese viaje?

Que somos un país lleno de aristas y preguntas que nunca conseguiremos responder, pero que para intentarlo tenemos que cerrar heridas y mirar a los ojos a lo que sucedió durante cuarenta años.

Su padre era librero. ¿Esa es la clave de su afición a la literatura?

Al menos su origen, desde luego. Su educación y amor por la literatura fue esencial. Siempre le estaré agradecido.

¿Qué significa Carlos Ruiz Zafón para usted?

Es un autor al que admiro muchísimo. Sobre todo por los ojos encendidos de curiosidad con los que miraba el mundo. Esas esquinas llenas de brumas, en las que podían aguardar dragones, libros prohibidos… me descubrió que esos relatos fantásticos del siglo XIX que leía con obsesión también podían suceder en nuestras calles.

Hay que agradecer al Planeta que este año se haya fijado en un novelista primerizo poco conocido, ¿no?

Por supuesto. Legitima la oportunidad que supone el galardón y demuestra que con una novela escrita con el corazón se puede llegar a lugares que uno no imaginaría.

¿Qué le empujó al saltar del cómic a la novela?

Fue un impulso natural, honesto. Cuanto más escribe uno, más se obsesiona con la narración, con las palabras. Y la novela es el medio para expresar todo lo que llevaba dentro.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

Me habría encantado ser testigo de la biblioteca de Alejandría. ¿Quién no iba a querer refugiarse del mundo allí?

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Estoy volviendo a Serrat y Chet Baker. Fueron los artistas que más escuché mientras escribía la novela. Y, con la publicación tan inminente, me hace ilusión regresar a ellos.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Recuerdo las primeras temporadas de Homeland con mucho cariño y voracidad. Aunque mi corazón siempre estará con The Leftovers.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir para siempre en el abrazo final de Lost in Translation. Y no aguantaría ni un minuto en el mundo que queda al final de La lengua de las mariposas.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

La primera vez que fui a Versalles. Recuerdo que no quería ir y terminé yendo resignado. Me fascinó.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No hay algo concreto que odie. Eso sí, nunca entenderé el leitmotiv de que hay demasiadas películas o libros sobre la Guerra Civil. ¡Nunca son pocos porque cada mirada es distinta! Es un tema inagotable y lleno de aristas.

Una obra sobrevalorada.

Entiendo el furor, pero nunca he soportado a los Guns N' Roses. Siempre fui más de Nirvana.

Un placer cultural culpable.

No hay cultura culpable. Yo me declaro fan de cualquier producto de superhéroes. Soy un público fácil. Me tienen en el bote y siempre caigo. Y con mucho orgullo.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Cristina de Middel. Apoteosis Now. Fui gracias a unos amigos, ya que no conocía su trabajo, y me gustó mucho.

¿La Inteligencia Artificial matará la creación artística?

Jamás. Sin emociones de verdad, la IA nunca podrá matar el arte.

España es un país…

...maravilloso y que debemos de cuidar para preservarlo libre.