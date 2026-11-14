Libros sobre Barcelona, la ciudad donde los que nacieron no pueden vivir: nostalgia del Carmel y el Guinardó

En esta Barcelona posmoderna y abrumada por los excesos de los antisistema depredadores de marcas de lujo apenas quedan ya sombras de la ciudad cenicienta y tenaz de la posguerra que retrató Juan Marsé. Tampoco sobrevive demasiado de la esperanzada ciudad de la Transición que, según contaba Roberto Bolaño, era en 1977 una verdadera belleza en movimiento con una atmósfera desenfadada y jubilosa rebosante de fe en el porvenir.

Cubierta de 'Un señor de Barcelona'. Austral Un señor de Barcelona Josep Pla Austral, 2026 336 páginas. 12,95 €

Quizá por eso resultan tan interesantes estos tres libros rebosantes de nostalgia, que retratan la forja de la metrópolis industrial y cosmopolita de finales del siglo XIX y principios del XX que también fue (Un señor de Barcelona, de Josep Pla); las luchas políticas y culturales de la Transición a nuestros días (Las batallas de Barcelona, de Jordi Amat); y las desventuras personales del autor y de una generación perdida de jóvenes poetas, idealistas y canallas (Esplendor, de Jordi Corominas).

Los cimientos los pone el imprescindible Josep Pla (Palafrugell, 1897 - Llufríu, 1981), que en Un señor de Barcelona narró la vida del industrial Rafael Puget, encarnación del patricio catalán finisecular. Miembro de una destacada estirpe de industriales del textil, Puget heredó las propiedades, tierras y negocios textiles de su familia y al final de sus días, decidió relatar a Pla sus recuerdos y anécdotas para trazar un fresco de la vida social, política, cultural y económica de la burguesía catalana. También, claro está, de Barcelona.

Cubierta de 'Las batallas de Barcelona'. Tusquets Las batallas de Barcelona Jordi Amat Tusquets, 2026

288 páginas. 19,90 €

En las páginas de esta espléndida biografía recorremos calles ahora olvidadas, conocemos anécdotas de personajes de la época y somos testigos de acontecimientos políticos y artísticos como los mítines de Alejandro Lerroux o a los llamados "joves bàrbars" (jóvenes bárbaros).

Las batallas de Barcelona, en cambio, es "un ensayo de crítica cultural que analiza cómo se ha ido reconfigurando y disputando el imaginario de la ciudad durante el último medio siglo. Desde la muerte del dictador hasta hoy", en palabras de su autor, Jordi Amat (Barcelona, 1978).

Lúcida y sagaz, esta obra desmonta mitos y tópicos, recuerda la campaña "Barcelona, posa’t guapa", la inauguración de los Juegos Olímpicos, el atentado terrorista de la Rambla y cuestiona si se puede considerar democrática "una ciudad en la que no pueden vivir los que han nacido en ella".

Cubierta de 'Esplendor'. RBA Esplendor Jordi Corominas RBA, 2026

352 páginas. 22,90 €

Por su parte, Esplendor, de Jordi Corominas (Barcelona, 1979), retrata la Barcelona reciente de los poetas, golfa y canalla, ebria de vida y alguna impostura. Corominas utiliza la biografía de su amigo José Luis, que murió solo durante la pandemia, para vertebrar la evolución de esa Barcelona que en los años 80 "aún tenía el asilvestramiento de quien no ha renunciado a su identidad" y de la que apenas queda nada.

No hay mejor relato sobre una ciudad que no sale en las guías ni en internet y que se quemó entre versos, drogas y amores clandestinos, del Carmel al Guinardó.