Ali Smith invoca a los fantasmas de otras guerras en 'Glifo', una novela antibelicista

Ali Smith (Inverness, 1962) es una malabarista de las letras. Ejercicios mentales ingeniosos, juegos de palabras, metaliteratura, ligereza y, en el centro, un discurso político a veces claramente didáctico.

Portada de 'Glifo'. Nórdica Libros Glifo Ali Smith Traducción de Magdalena Palmer. Nórdica, 2026. 233 páginas. 20,95 €

Cuando Smith escribió "el primer deber de un orador es ofrecer, tras una hora de discurso, un pedacito de pura verdad", estaba hablando de su proceso de escritura. Smith es capaz de cebar sus libros con múltiples digresiones, diálogos delirantes, historias dentro de historias, saltos de plano temporales y, en medio de experimentaciones y troleos al público, imprime su compromiso con la verdad.

La autora de Hotel World, The Accidental, How to Be Both y Otoño, las cuatro finalistas del premio Booker en diferentes años, ha sido traducida a más de 40 idiomas, y considerada por la crítica anglosajona como una creadora indómita.

Entre otros galardones, obtuvo el Premio Goldsmiths y también el Premio Orwell. Su ensayo Biblioteca pública es un homenaje a las bibliotecas accesibles y también una denuncia contra su desaparición en el Reino Unido.

En su última novela, Glifo, plantea, bajo los malabarismos del estilo, un decidido antibelicismo. La novela se abre con una historia de la Primera Guerra Mundial que “nuestro bisabuelo mantuvo en secreto casi toda su vida”.

Ali Smith desliza en las digresiones de las protagonistas asuntos del presente, como la IA o las masacres actuales

El personaje narrador es Petra, que recuerda en el momento actual cómo su madre le contó a ella, pero no a su hermana Patch, que el caballo de un joven soldado se quedó ciego en la Gran Guerra por el gas mostaza. El muchacho quitó el arnés al animal cegado y lo llevó lejos de la batalla. Más tarde, encontraron al joven y lo fusilaron.



A continuación, la narradora nos cuenta otra historia. Esta vez están presentes las dos hermanas siendo niñas. Una mujer desconocida en una fiesta les cuenta que fue agente de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial.

En una carretera de Francia se encontró con los restos aplanados de un hombre en una cuneta. El hombre pudo ser aplastado por algún tipo de convoy, y dejado a su suerte. Durante un tiempo las dos hermanas imaginaban hablar con el fantasma de aquella persona, cuyo nombre era algo parecido a ‘Gllif’. Aquella vocación de médiums complicó la vida de la familia.

Las hermanas ahora son adultas y pasan largas temporadas sin verse. Patch tiene una hija adoptiva, Bill, cuyos diálogos con su madre y su tía representan la conciencia política contemporánea.

Ali Smith, en las digresiones y memorias de ambas hermanas, desliza asuntos del presente, la IA, la detención de Bill en una Inglaterra más restrictiva, la pelea por una absurda herencia, la posible violencia del padre, las masacres actuales, el asesinato de periodistas en situaciones bélicas contemporáneas.



En la segunda parte de la obra, Petra descubre un caballo fantasma pateando y destrozando su dormitorio. Es un caballo ciego, y tras el terror inicial tendrá valor para tranquilizarlo. Patch acudirá con Bill en su ayuda y los diálogos entre las tres serán ligeros e inteligentes.

Una breve tercera parte interpelará al público sobre el final de la historia. Pero no habrá final, solo la introducción de nuevos relatos. El último regresará al caballo ciego y al muchacho fusilado. El círculo se cierra en una polifonía de voces, con muchos fragmentos de verdades diseminados entre la multiplicidad de perspectivas.