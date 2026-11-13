'Las leopardas', Premio Tusquets: un vitalista homenaje a las mujeres golpeadas por el sida en los 80

Una adolescente cuenta en primera persona la muerte, velatorio y funeral de su tía Clara a los 39 años en el primer capítulo de Las leopardas. En el último, relata el viaje familiar para esparcir sus cenizas. Marta Borraz (Huesca, 1981) concibe ambos como un estuche donde recoger la historia de la difunta en un relato en tercera persona.

Portada de 'Las leopardas'. Tusquets Las leopardas Marta Borraz Premio Tusquets Editores. Tusquets, 2026. 232 páginas. 19,90 €

La trayectoria vital de Clara, a cuyo lado desfilan un considerable número de familiares y amigas, se desarrolla en breves divisiones presididas por los signos del zodíaco y encabezados con citas del libro de la conocida astróloga americana Linda Goodman que la tía legó a la sobrina.

Esta atinada disposición formal sirve para mostrar de forma bastante vivaz la personalidad de Clara, cuyo rasgo principal era un carácter independiente y ajeno a las convenciones puritanas de época. No por culpa de su vida libre –al contrario, Borraz hace un elogio un tanto inconvenientemente didáctico de esa pulsión de la chica–, sino por la de un canalla que sembraba a sabiendas la muerte en las mujeres con quienes se acostaba, Clara fue víctima del VIH.



Aunque ella era heterosexual, no practicaba la promiscuidad y solo tenía trato esporádico con la droga, penó la fatalidad de encandilarse de un depredador vengativo. Así accedemos al núcleo temático y anecdótico de la novela.

Las leopardas recrea los terribles años 80 en que el sida, cuando poco se sabía de su letalidad y se desconocían tratamientos efectivos, hizo estragos.

Borraz plasma con intensidad testimonial la devastación y el terror causados por la epidemia, se detiene en los padecimientos de los infectados y, atenta a los signos del momento, incluye a la protagonista en una esperanzadora terapia experimental.



Con detalle apunta los destrozos físicos y los trastornos psicológicos causados por la enfermedad. La veracidad de su relato procede de su cercanía a los hechos referidos, pues se inspira en su tía Paloma, participante, como Clara, en los ensayos que permitirían la recuperación del sistema inmunitario y fallecida en 1996, según detalla en unas “palabras finales”.

Este sustrato autoficcional de moda lo acompaña Borraz con una trama novelesca. Se trata de un grupo de mujeres que compartieron esa experiencia, hicieron piña en torno a ella y se mostraron como “leopardas”, calificativo debido al apodo de una de ellas que se adopta como dudosa metonimia para el conjunto de afectadas.

Borraz plasma con intensidad testimonial la devastación y el terror causados por la epidemia

Este es el aspecto más singular de la novela, el fijar el protagonismo en mujeres y convertirlas en su centro exclusivo. Con ello Borraz suma un plus ejemplarizante de solidaridad femenina y de celebración feminista a la historia. También resulta original que, en lugar de una previsible figura patética, doliente y lacrimógena, abrumada por la dolencia, muestre en Clara un carácter vitalista y jovial bien logrado, creíble y convincente.

La fuerte situación narrada paga, sin embargo, tributos a su papel simbólico. No faltan momentos que incurren en el efectismo melodramático y la sentimentalina. Ni se evitan tópicos populares: el viento dispersa las cenizas de la difunta, les caen encima a los deudos y salta el chiste tonto: “¡Se me ha metido Clara en los ojos!”.



La apostilla final desvela la base cierta de la historia, pero perjudica la autonomía del texto novelesco, que no necesita aclaraciones.

Además, toda la novela, materializada en homenaje y reconocimiento de estas y otras “leopardas”, está lastrada por un cariz propagandístico. Tales limitaciones obstaculizan que la bienintencionada crónica de una historia tremenda consiga el mérito literario deseable.