LdeLírica homenajea a la Generación del 27 en el Festival Eñe

El ciclo #LdeLírica llevará el espectáculo La Chistera del 27 al Festival Eñe de Madrid. Impulsada por Ámbito Cultural, se trata de una propuesta escénica dedicada a la Generación del 27 y cuya dramaturgia corre a cargo de Julieta Soria.

El montaje, coordinado por el poeta y gestor cultural Gonzalo Escarpa, proyecta un recorrido contemporáneo por la poesía, la música, el teatro y la danza. Tradición y modernidad se unen con el objetivo de acercar al público la obra de figuras como Federico García Lorca y Ernestina de Champourcín.

El público podrá disfrutar de artistas de distintas disciplinas, desde el aclamado poeta Juan Carlos Mestre hasta la compositora Sofía Comas, pasando por los intérpretes Juan Cañas y Daniel Rovalher, integrantes de la compañía Ron Lalá, Juan Carlos Bonet, Gonzalo Hormigo, Andrés Iwasaki, Luz Jusdado, Diego Mattarucco, Blanca Paloma, Silvia de Pé, Pablo Rosal, Sabrina Rojas, Ángel Ruiz y los citados Escarpa y Soria.

Cartel del espectáculo 'La Chistera del 27'. #LdeLírica

La Chistera del 27 es un homenaje a la Edad de Plata de nuestra literatura (Lorca, Alberti, Luis Rosales, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, etc., pero también María Zambrano, Concha Méndez, María Teresa León, Luisa Carnés, Josefina de la Torre y las otras Sinsombrero, muy posteriormente encumbradas) que reivindica la memoria poética desde una mirada contemporánea: un lenguaje escénico que mezcla verso, interpretación y música en directo. No en vano, el ciclo #LdeLírica está concebido para difundir la poesía mediante espectáculos, recitales, encuentros...

La función se celebrará este sábado 14 de noviembre a las 22 horas en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo.