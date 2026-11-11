Houellebecq y su larga cruzada contra el islam: de la profecía en 'Plataforma' a la imputación por odio racial

La imputación de este martes a Michel Houellebecq (Isla de La Reunión, Francia, 1958) por odio racial contra los musulmanes es la última parada, hasta el momento, de la controvertida relación que el escritor mantiene con el islam. El autor de El mapa y el territorio, obra con la que ganó el prestigioso Premio Goncourt en 2010, vive amenazado de muerte por el fanatismo islámico desde que en 2001 publicara la novela Plataforma.

En una entrevista promocional para Lire, dijo que "la religión más idiota del mundo es el Islam" y que "si lees el Corán se te cae el alma a los pies". Varias asociaciones musulmanas y de derechos humanos lo denunciaron por injuria racial e incitación al odio. Fue llevado a juicio, pero finalmente fue absuelto de todos los cargos. Debido a la presión mediática, el escritor abandonó Francia y vivió durante algunos años en Irlanda y en el cabo de Gata (Almería).

Además, el argumento de Plataforma escondía una perversa profecía. La trama de la novela, publicada el 27 de agosto de 2001, menos de un mes antes de los atentado del 11-S, concluía con un ficticio ataque islamista contra un complejo turístico del Sudeste Asiático, también ficticio, frecuentado por occidentales.

Solo un año después, el distrito turístico de Kuta, en la isla de Bali, sufría el ataque terrorista acto más mortífero en la historia de Indonesia: hasta 202 personas, la mayoría de ellos turistas extranjeros, murieron a causa de un ataque que consistió en un atentado suicida y un coche bomba. Jemaah Islamiya era el grupo terrorista islámico que estaba detrás de los hechos.

Plataforma relata la relación entre un funcionario estatal y una mujer joven que trabaja en el sector turístico internacional. Michel, junto a su pareja Valérie y su jefe Jean-Yves, crean resorts orientados al turismo sexual en Tailandia. Para los islamistas, el turismo era una fuente de transgresiones morales insoportable y Houellebecq, que en esta novela reflexiona acerca de la prostitución en Tailandia, entre otros asuntos relativos a la globalización, señala la gazmoñería de la religión musulmana, incapaz de disfrutar de los placeres.

Curiosamente, la novela Sumisión está publicada en 2015, pero ambientada en 2022, año en el que el escritor realizó las declaraciones por las que ahora ha sido imputado por un tribunal de Nanterre, a las afueras de París, que le atribuye "complicidad en la provocación a la discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas por razón de su origen o de su pertenencia o no pertenencia a una determinada etnia, nación, raza o religión".

Sumisión, además, llegó a las librerías de Francia un 7 de enero, precisamente el mismo día de la brutal matanza yihadista en la revista Charlie Hebdo, donde murió uno de sus mejores amigos. La novela plantea un escenario político en el que un partido islamista accede al poder en Francia, ayudado por la izquierda y parte de la derecha, para evitar el triunfo del Frente Nacional de Marine Le Pen.

Houellebecq profetiza la islamización de Francia en una Europa distópica al borde de la guerra. El nuevo presidente, Mohammed Ben Abbes, pretende islamizar todas la instituciones públicas e instaura una sharia moderada.

En uno de los actos de promoción de la novela, al que acudió El Cultural, el escritor francés dijo que "la manera en que el Corán pide que se trate a los cristianos y a los judíos no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo". Y añadió: "Me resulta aberrante la interpretación que se ha hecho. Lo peligroso no es el Corán, es la interpretación que se ha hecho de él".

Ahora Houellebecq se enfrenta a una pena de un año de prisión y 45.000 euros de multa por unas declaraciones a la revista Front populaire, que dirige el polémico filósofo Michel Onfray. Pronunciadas en 2022, motivaron la presentación de una denuncia por parte de la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP).

"Cuando territorios enteros estén bajo control islamista, creo que habrá actos de resistencia. Atentados y tiroteos en las mezquitas, en cafés frecuentados por musulmanes, un Bataclan al revés", dijo. Y, al respecto, vaticinó que "los musulmanes no se conformarán con poner velas y ramos de flores. Sí, las cosas pueden ir lejos".

En la misma entrevista aseguró que "los franceses de origen" no quieren que los musulmanes se integren, "quieren que dejen de robar y agredir, que la violencia disminuya, que respeten la ley y a la gente" o, "una buena solución, que se vayan". "Tengo la impresión de que la línea de conducta más conforme con el Corán, la mejor para un buen musulmán, es la de retornar a la tierra del islam", añadió.

Por otro lado, secundó la "teoría del Gran reemplazo", según la cual el escritor Renaud Camus sostiene que la población europea está siendo sustituida por la inmigrante. Es "un hecho", según Houellebecq, una "evidencia estadística" que se traduce en "la modificación de la composición étnica y religiosa de la población europea".