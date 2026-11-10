John Harrison gana el Booker de 2026 por la distopía 'The End of Everything'

El escritor británico John Harrison posa tras ganar el Premio Booker 2026 por su novela 'The End of Everything' en la ceremonia de entrega de premios celebrada en Londres, el 9 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

El autor inglés John Harrison ganó este lunes, en una ceremonia en Londres, el prestigioso premio Booker por su novela The End of Everything (El final de todo, aún sin traducción al español), una distopía satírica publicada el pasado junio que describe una sociedad que se derrumba mientras llega una invasión de extraños seres.

John Harrison, que a sus 81 años es el autor más anciano en ganar el Booker, recibió un cheque por 50.000 libras (60.000 euros).

Se impuso sobre un total de 162 autores que se presentaron a este premio cuya única condición para participar es que hayan publicado sus obras en el Reino Unido o Irlanda, en lengua inglesa y entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

La novela ganadora es la número 13 de John Harrison; sus 198 páginas la convierten en la más corta de las que pasaron la criba y llegaron a la lista corta.

La obra, publicada en junio, ha merecido reseñas muy elogiosas en The New York Times, Financial Times, The Observer o The Telegraph.

Describe un futuro cercano pero impreciso que se desarrolla en la costa inglesa de Kent, dominada por una niebla que proyecta una impresión de irrealidad o ambigüedad. Unos extraños seres llamados los iGhetty llegan a esta sociedad que se derrumba, pero pese a esta trama amenazante, el tono es satírico y hasta divertido.

La presidenta del jurado, la académica y divulgadora Mary Beard, explicó que el jurado votó unánimemente por la obra de Harrison, "un libro que te pone patas arriba, te provoca una sonrisa socarrona y, sorprendentemente, dado el tema, te deja con un poso de optimismo".

La trama de la novela, un mundo donde "las normas sociales se han desgastado, la ley y el orden han caído en manos de patrullas vecinales" supone de algún modo "la política de ahora vista a través de las lentes del futuro", dijo Beard.

El premio Booker se precia de ser "el más importante del mundo para una obra de ficción", y es cierto que ha propulsado la carrera de autores como Arundhati Roy, Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro, J.M. Coetzee o Salman Rushdie.

Sus organizadores afirman que han "dado forma al canon de la literatura en inglés en los siglos XX y XXI".