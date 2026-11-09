'El tren de la medianoche', de Matt Haig: el valor del arrepentimiento para aceptar el presente

Conocí a Matt Haig (Sheffield, 1975) con su autobiográfica Razones para seguir viviendo (2015), tal vez su obra donde mejor se expresa el componente catártico de la literatura, pues lectura y escritura salvaron al autor de una profunda depresión.

Portada de 'El tren de medianoche'. Adn El tren de la medianoche Matt Haig Traducción de Teresa Lanero. AdN, 2026. 336 páginas. 22,95 €

Cinco años más tarde publicó La biblioteca de la medianoche, con la que vendió millones de ejemplares. El imaginativo argumento lo protagonizaba la insatisfecha Nora Seed, que encontrará una biblioteca en la que todos los ejemplares relatan posibles vidas que ella misma podría haber vivido.

El tren de la medianoche presenta un argumentario con evidentes similitudes a la referida novela. Incluso podríamos entender esta nueva entrega como una suerte de secuela (o precuela), pues encontramos las mismas obsesiones, los mismos postulados, que en La biblioteca.



Ahora el protagonista es un anciano de 81 años, Wilbur Budd, que tras recibir una inesperada llamada de su exesposa sufre un ataque al corazón. Si en La biblioteca de la medianoche Nora pudo explorar sus otras vidas alternativas, en El tren... Wilbur emprenderá un viaje con paradas/estaciones en los momentos trascendentales de su vida.

Afirmaba Einstein que la separación entre pasado, presente y futuro era “una persistente ilusión” y en buena medida esa es la filosofía que alumbra esta novela: “Wilbur percibió la verdadera naturaleza del tiempo.

De los hilos de la vida que se entrelazan, pasado, presente y futuro, y que mantienen todo lo que alguna vez ha sucedido tan fresco y tan real como todo lo que alguna vez sucederá” (p. 325). La lógica de este entramado la establece el fantasma de su propio yo: “Tú eres yo y yo soy yo… el Fantasma. […] Antes yo era tú… Mi vida ya ha terminado. Y lo que pasa al final de la vida es que empiezas a viajar por ella” (p. 45).



Agnes, la excéntrica propietaria de la librería donde trabajó Wilbur, adopta el papel de Virgilio guiando a Dante por el infierno y el purgatorio, y conducirá el tren que llevará a Wilbur por los acontecimientos de su vida.

El tren de la medianoche tiene más que ver con comprender y aceptar el pasado que con la posibilidad de cambiarlo

Si en La bibloteca... la protagonista confrontaba su existencia a lo que pudo haber sido, en esta Wilbur se enfrenta a lo que realmente fue. En su peculiar viaje existencial –en sentido literal–, recorrerá la distancia que separa la vida ideal que imaginamos y la que vivimos.

El contenido argumental tiene que ver, fundamentalmente, con su relación con Maggie, a quien conoció leyendo El viejo y el mar. Revive aquella idílica luna de miel en Venecia, cuando un sentimiento de felicidad absoluta parecía trasportarle al paraíso.



Pero terminaron por separarse. Haig parece entender que quienes no se arrepienten de algunas decisiones no entienden la naturaleza de la existencia. ¿Acaso no tomaríamos distintas decisiones si tuviéramos una segunda oportunidad para cambiar el pasado? La historia narrada propicia el planteamiento de mil y un interrogantes.

En cualquier caso, la novela tiene más que ver con comprender y aceptar el pasado que con la posibilidad de cambiarlo. El viaje en tren funciona como metáfora de una existencia que tan solo puede contemplarse cuando miramos hacia atrás y descubrimos que aquellos momentos aparentemente intrascendentes eran los verdaderamente importantes.

Tiene tal carga simbólica que en muchos pasajes permite a las imágenes hablar por sí mismas; en otros, la información ofrecida resulta excesiva al reducir la ambivalencia en que nos movemos. El sentido de esta suerte de viaje al pasado, en síntesis, sería el de aprender a aceptar el presente.

Comenzaba la reseña mencionando el componente catártico de la literatura, y también lo encontramos en esta novela: una vida imperfecta no es necesariamente una vida malgastada.