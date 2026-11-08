'El enunciado y la constelación': una novela-río sobre el duelo escrita en una única frase de 200 páginas

El enunciado y la constelación es una especie de libro-río en el que su autor, el mexicano Franco Félix (Hermosillo, Sonora, 1981), escribe una larguísima frase de casi doscientas páginas utilizando la coma como único signo de puntuación. Naturalmente, tampoco aparecen letras mayúsculas –salvo las de los nombres propios– que indiquen cambios en la categoría de los pensamientos.

Portada de 'El enunciado y la constelacion'. Sexto Piso El enunciado y la constelación Franco Félix Sexto Piso, 2026. 200 páginas. 20,90 €

Este modo original de contar ya aparece anticipado en la dedicatoria (“A mi padre y su enunciado inagotable, […] oraciones sin punto final”), así como en algunos de los paratextos del volumen. Los hay que aluden a la continuidad que rige el ser de la naturaleza (Leibniz), a la interconexión de los pensamientos humanos (Wallace) e incluso a la imagen del río (Ellman).

En esta obra, Franco Félix se desliza por la ladera del duelo como antes hiciera en La lengua dormida (2023), la novela en la que describía la desazón íntima de su madre y se refería a su muerte.



El narrador de El enunciado y la constelación, cuyo nombre coincide con el del autor del texto y con el del personaje testigo de los hechos (Franco Félix), atraviesa el dolor inherente al fallecimiento de su padre, y así, mientras su cuerpo está presente en el velatorio de Pancho Félix, su cabeza elabora un pensamiento continuo en el que unas ideas enlazan con otras, a veces obedeciendo a conexiones robustas y otras a lazos más débiles, según su imaginación.



Todo se inicia cuando percibe que el cadáver de su progenitor exhala un olor peculiar a guayaba, miel y frutas maduradas. Ese aroma, junto con el desconcierto que le causa su inesperada muerte y la aflicción ante la pérdida, desencadena en el narrador un flujo de conciencia que no se detiene y que es capaz de relacionar argumentos insólitos.

Entre ellos incluye el talento de los mexicanos para fingir que todo está bien o la crítica hacia el gobierno de su país, pasando por referencias a programas de televisión, al deseo manifestado por su padre –un ciego provecto– de tener sexo con una prostituta rusa o a recalar en momentos puntuales del devenir del anciano. Y todo, cuando corresponde, sin abandonar el sentido del humor.

En su forma de contar la historia, Franco Félix desafía las normas de la narración tradicional, fundamentalmente porque se desentiende de la linealidad de la escritura, que no le sirve para expresar la complejidad de una vida –la de su padre– que se entrecruza con las de otros muchos en un proceso sin fin.

Un libro hermoso sobre el duelo y sobre la complejidad que implica la vida de cualquier ser humano

En este sentido, no solo elabora un enunciado ininterrumpido de decenas de páginas, según se dijo ya, sino que se sirve de elementos metaescriturales e intertextuales que incluyen fragmentos de canciones, rezos, anuncios o referencias a películas. Incluso introduce signos ajenos a la escritura, códigos, onomatopeyas y juegos de palabras (“ojo, ay ojón, aojo, enojo, arrojo, mal de ojo, […]”) para expresar lo inefable.



Pero además –y de ahí la segunda parte del título de la novela– inserta lo que denomina “constelaciones”, que son oraciones en las que cada palabra, encerrada en un círculo, se une a otras por medio de trazos continuos y discontinuos que dan lugar a sintagmas breves que visualmente crean un esquema.

Franco Félix ha escrito un libro hermoso sobre el duelo y sobre la complejidad que implica la vida de cualquier ser humano. También una confesión piadosa sobre el amor al padre –que incluye a la madre y a la familia– y una reflexión sobre la escritura, al tiempo que lanza un desafío a la literatura convencional.