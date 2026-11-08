'Dime el regreso': Jordi Doce, el sueño del poema y la voz que se desborda

Con este último título, Jordi Doce (Gijón, 1967) parece dejar una señal en su camino poético. Aquí se toma nota de una distancia, que, sea cual sea, contiene lo precedente. Se podría decir que Doce es un autor que va haciendo camino, un poeta de camino, no campo a través, no de laberintos, no de suburbios. En su viaje, tantea el recorrido, y este libro posiblemente suponga una divisoria.

Cubierta de 'Dime el regreso'. Vandalia Dime el regreso Jordi Doce Fundación José Manuel Lara, 2026

184 páginas. 12,90 €

Pero, independientemente del lugar que este poemario ocupe en la obra del autor, ya a lo largo de sus páginas se asiste a un desplazamiento. La conciencia que llega a los últimos versos no es la misma que se escucha en el comienzo. Igual que el despertar arranca en el sueño, la sanación anida en el daño, este es el momento de la convalecencia (que el autor ha nombrado en alguna ocasión), cuando uno se mece entre la esperanza y "una cierta delicadeza en la desolación".

Hay un espacio aún enclaustrado y fantasmal, una "casa tomada", como en Julio Cortázar, a la que ya no pertenece esa estancia, que, ahora, es hueco, no tiene lugar. Hay un sol de la tarde que tiñe las paredes. Es, en parte, eso a lo que no se puede volver, y que ha tapiado la dura pérdida. Más allá de la casa, el paisaje tras la ventana no llega más lejos del "trapo raído" que unos obreros dejan sobre una cubierta de aluminio.

Es realmente interesante y maestral, en esta escritura, cómo el escenario y la página se alcanzan como superpuestos, uno cae sobre el otro, quizá, en la tentativa de encontrar el territorio sobre el mapa. "Estos muros / de los colegios de extrarradio / con sus vallas de alambre / y sus grafitis / se parecen, quizá, / a este cuaderno".

Sin embargo, por momentos, se va percibiendo otra luz, otro escenario que desea desbordar la propia voz. Soplan vientos favorables.

El tiempo, detenido y enroscado sobre sí mismo, se despliega y comienza a avanzar. Pero no se trata del tiempo vacío, calculado de la modernidad, no es el transcurso lineal de los intervalos, pueden estar pasando las horas o los años. Es un tiempo lleno, hecho de contenidos, de tareas, tiempo de pasear, el tiempo de las palabras, un tiempo para cada cosa, y cada cosa buscando su tiempo, "el hila que te hila / que tira de los cuerpos".

Y asoma una mirada transitiva, aparece el otro como un interlocutor, que abre el pensamiento, las preguntas, como una forma de seguir el curso de la vida, "el sueño del poema". Ese otro es la hospitalidad y a la vez, hace hospitalarios los objetos, los lugares. La luz, el agua, el aire y, al fin, la tierra, pasan de ser un asentamiento en la página, un correlato de la escritura, a estar habitados.

En los otros, se da nuestro deseo, y ahí surge la pregunta ética por el "hombre bueno", que se hacía Elias Canetti. El libro cierra con un largo poema, 'Epílogo', cuyos versos fluyen mesurados y flexibles. Aquí la demanda es por el estar y por el hacer, "una norma de vida". "¿Y tú qué has hecho?".

Retomando la idea del viaje, Dime el regreso es lo que Menelao, con su barco varado por ausencia de viento favorable, pidió para volver a casa tras la guerra de Troya. Volver a casa, aun sabiendo que no se retorna al lugar del que se partió, como el propio autor comenta en una entrevista.

Pero es necesario hacer ese trayecto, que se demorará y tendrá muchas paradas, un viaje en el que, a veces, no sabremos si vamos de ida o de vuelta. Así que cabe traer a Kaváfis y desear al poeta que el camino sea largo.