Cristina Fernández Cubas, la gran maestra del cuento

Cristina Fernández Cubas atiende a los medios de comunicación tras la publicación de su libro ‘Lo que no se ve’, a 8 de septiembre de 2025, en Barcelona (España). Kike Rincón / Europa Press

Cada día, Cristina Fernández Cubas cogía el autobús número 7 que la llevaba de la facultad de derecho hasta su casa. Era la Barcelona de los primeros años sesenta. Acabó en la facultad de Derecho, en parte, por mandato familiar. Había que hacer algo más que dedicarse a escribir.

No estaba sola, por los pasillos de la facultad conoció a Mario Gas, a Enrique Vila–Matas y a Carlos Trías. Ninguno de ellos se dedicaría al derecho, todos encontrarían su camino en la página escrita, ya sea en forma de texto dramático, en novela o, como es el caso de la Premio Cervantes 2026, en el cuento.

Porque, si bien tiene tres novelas publicadas –El año de gracia, El columpio y La puerta entreabierta, firmada con el pseudónimo de Fernanda Kubbs)– es en el cuento donde Fernández Cubas se ha impuesto no solo como la gran autora en castellano de las últimas décadas, sino también como la gran maestra del género.

A ella, las generaciones sucesivas le deben sino todo, casi todo, empezando por haber reivindicado el género corto en un país en el que el prestigio recaía sobre la novela y siguiendo por haber demostrado que lo fantástico no solo tiene muchas acepciones, sino que, además, puede ser una forma de realismo.

Por esto, Fernández Cubas prefiere definir sus cuentos no por su naturaleza fantástica, sino por su carácter inquietante: porque sí, su literatura inquieta, pero no tanto por lo fantástico de algunos elementos –véase esas ovejas salvajes de El año de gracia–, sino por mostrarnos, siempre con un punto de ironía, los desmadres que pueden tener lugar dentro de la llamada normalidad. ¿Es extraño que un niño mate a su abuelo? Hay una razón detrás del crimen: el niño se venga de su abuelo porque este había hurgado en su hucha.

Esto es lo que nos cuenta Fernández Cubas en El legado del abuelo, un cuento paradigmático no solo porque, como en tantas otras ocasiones, explora la infancia y pone como protagonista a un niño, sino –y sobre todo– porque lo que hace es interrogarse sobre esas otras lógicas posibles, como son las lógicas de los más pequeños, que vuelven normal lo más espeluznante. Y esta naturalización no tiene que ver con una premeditada oposición al realismo, sino con una reflexión sobre el propio realismo. Pues, ¿hay algo más realista que los sueños?

Lectora atenta y fascinada de Freud, los sueños siempre han sido para ella fuente inagotable de inspiración, prueba de ello es el relato "Il buco", cuyo origen es precisamente un sueño que la escritora realizó en el cual ella hablaba italiano –de ahí el título. El mundo onírico, sin embargo, no es la única fuente de la que bebe esta autora, que se apasionó por la literatura leyendo a Agatha Christie.

Gran observadora, a Fernández Cubas no se le escapa nada: una reunión con antiguas alumnas de su colegio, una anciana que le pide ayuda para regresar a casa o el escuchar en su visita a un museo los comentarios de un grupo de niños frente a un cuadro son el origen de alguno de los cuentos más reconocidos de la escritora, que sabe bien que en literatura lo relevante no está en el qué, sino en el cómo.

De joven, era asidua al Patusset y al bar que se encontraba en el vestíbulo del cine Astoria; allí compartía tertulia con Carlos Trías, con Gonzalo Herralde o con el poeta peruano Vladimir Herrera, entre otros. A esa tertulia se sumó Enrique Vila–Matas y fue precisamente el sumarse a esta tertulia "en la que nunca se hablaba de literatura" lo que le llevó a dejar de ir al cine o, mejor dicho, iba al cine, pero para ir a la tertulia.

Por aquellos años, Fernández Cubas se daba a conocer con su primer libro de relatos, La hermana Elba, libro que, por paradójico que parezca, ella nunca llevó a Tusquets, si bien había coincidido con Beatriz de Moura en alguna ocasión. Mientras estaba de viaje, fue su marido, Carlos Trías, que, al encontrarse con el manuscrito, decidió llevarlo a la editorial donde él mismo acababa de publicar Santa Ada de Adis Abeba.

Fue a su regreso del viaje cuando Cristina Fernández Cubas supo que dejaba de ser una escritora solo de puertas para adentro para convertirse en una autora con un libro en las librerías. Desde entonces, siguió publicando, aunque nunca con demasiada prisa. Ha espaciado sus libros, dándoles a cada uno su tiempo y sin renunciar nunca a la vida, pues, como suele repetir a menudo, para escribir hay que vivir.

Hace apenas una semana, Cristina Fernández Cubas escribía a su gran amigo Enrique Vila–Matas para felicitarlo por recibir el Premio Nacional de las Letras. Fue en el grupo de teatro de la facultad de derecho donde coincidieron por primera vez. Desde la terraza de su ático, donde guarda con orgullo su colección de piedras –así se las mostraba a la fotógrafa Irene Signorelli cuando fuimos a verla en su casa–, contesta quizás a las innumerables felicitaciones que recibe. Una de las primeras, seguro, es la de su amigo de la universidad, hoy le toca a él felicitarla.

En Barcelona llueve, quizás lo normal es que esté sentada en su salón y no en la terraza, pero ¿qué es la normalidad? ¿Acaso Cristina Fernández Cubas no nos enseñó a darle la vuelta a la lente desde donde se mira?