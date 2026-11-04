Detalle del 'Libro de ajedrez, dados y tablas' de Alfonso X el Sabio. S. XIII. Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Patrimonio Nacional

De Alfonso X a la danza mágica: la literatura de los cuerpos en la Edad Media

El cuerpo habla, expresa, tiene su voz. Es, como afirman Constance Carta y Natacha Crocoll en la introducción de esta obra, “un vector de discurso de pleno derecho” y una herramienta de expresión literaria. Pero cambian las épocas, los códigos, las actitudes, los mecanismos receptivos, las dimensiones simbólicas, a veces los significados...

Portada de 'El mundo es todo corporal cosa'. Cilengua Título: El mundo es todo corporal cosa Autores: Natacha Crocoll, Constance Carta y Pablo Domínguez Muñoz (coords.) Editorial: Fundación San Millán de la Cogolla - Cilengua Año de edición: 2026 Disponible en Fundación San Millán de la Cogolla

La gestualidad y la corporalidad en la literatura hispánica medieval es la materia de estudio de los textos reunidos en El mundo es todo corporal cosa (Cilengua-Fundación San Millán de la Cogolla), cuyos autores son especialistas de distintas universidades europeas. Un volumen coordinado por Natacha Crocoll, Constance Carta y Pablo Domínguez Muñoz que pretende colmar un vacío crítico, reuniendo a expertos y jóvenes investigadores.

Marta Haro Cortés dedica su estudio a los modelos iconográficos de la imago regis (un eficaz instrumento de propaganda y legitimación) y sus representaciones simbólicas políticas y literarias. Se centra en las miniaturas de manuscritos medievales que validan la imagen ético-política e intelectual del rey.

Parte del retrato jerárquico mayestático del monarca (entronizado y con todas las insignias de su soberanía, manto, corona, espada, cetro…), la imago regis por excelencia, y examina las distintas variantes iconográficas, desde la figuración del rey que instruye a su heredero hasta la entrega de un libro al monarca (el rey letrado, que recibe un presente o ha actuado como mecenas).

Los códices regios de Alfonso X componen “el repertorio más perfecto de la figuración del rey letrado”.

Natacha Crocoll analiza la representación corporal de los ancianos en el Cuento del emperador Otas de Roma, que ahonda en el asunto de la vejez en la Edad Media (difícil de estudiar por “el silencio y la disparidad de las fuentes”).

Los protagonistas de la primera parte del relato, que se sitúa “a medio camino entre lo caballeresco y lo hagiográfico”, son Otas de Roma y Garsir de Constantinopla, personajes que representan “las personificaciones del prestigio de sus respectivos imperios” y encarnan la rivalidad entre Oriente y Occidente. La irrupción de un tercer personaje, el joven y perfecto caballero Esmeré, termina de comprobar la lectura política del cuento que proclama la supremacía romana.

El “mísero y glorioso cuerpo” en Vida de Barlaam y Josafat es el tema de estudio de Juan Manuel Cacho Blecua. En el Occidente europeo medieval, esta obra protagonizada por un sabio ermitaño y su discípulo fue considerada, tras numerosas transformaciones, una vida de santos. Dos personajes que “tratan de vivir en este mundo como ángeles incorpóreos, dominando y controlando su naturaleza humana pecaminosa como si no existiera”.

En el itinerario vital de Josafat se aprecian dos etapas fundamentales para la consideración negativa del cuerpo: el encuentro con un leproso, un ciego y un anciano, con los que aprende los efectos negativos del pecado, y la superación de las tentaciones femeninas. Mediante el rechazo, el dominio y la negación del cuerpo, Barlaam y Josafat “alcanzan su incorporeidad y santidad”.

Hugo O. Bizzarri examina el contraste entre el “cuerpo político árabe” y el “cuerpo político castellano”. En el discurso político medieval occidental, anota, “las metáforas corporales constituyeron un instrumento frecuente para representar el poder”.

Pero, en España, la cultura musulmana ofrecía “una concepción diferente de la política”. El experto confronta las metáforas corporales de dos tratados que representan esta dualidad cultural de la España medieval: Poridat de las poridades, que plantea un universo corporal marcado por el determinismo natural y un concepto de la naturaleza humana como concentración de los vicios y virtudes del mundo animal, y Castigos del rey don Sancho IV, que se aparta de esa visión literal del cuerpo y propone un modelo más simbólico.

María Jesús Lacarra se centra en una breve narración, suma de noticias sobre diversos seres monstruosos, procedente del Liber facetiarum del humanista Poggio Bracciolini e incorporada por Heinrich Steinhöwel en el último apartado de sus Fábulas de Esopo.

Combinando la tradición oral con recuerdos de leyendas clásicas, la obra estudiada recoge sucesos infrecuentes, como partos anormales y seres híbridos como la serpiente nacida de una vaca o monstruos marinos.

Las escasas referencias corporales en la poesía gallego-portuguesa medieval son el ámbito de estudio de Elvira Fidalgo Francisco. La autora señala que en las cantigas de escarnio las alusiones son más explícitas y aportan “un tono tan picante como difícil de interpretar”.

La parte del cuerpo femenino más mencionada, con su nombre propio o a través de alguna ingeniosa metáfora, es el órgano sexual, el cono, del latín cunnus y lo que viene siendo coño para el hispanohablante hodierno. Entre otras cosas, Fidalgo Francisco analiza una cantiga de Pero Viviaez, que degrada al máximo el cuerpo de la mujer, que queda reducido “a un conjunto de agujeros que el hombre tapa con distintas partes del suyo”.

Cierra el libro un artículo de Carlos Alvar, quien realiza un acercamiento al motivo de la danza mágica en el capítulo XXI del Espéculo de los Legos (traducción medieval tardía del Speculum Laicorum), relato que “refleja las preocupaciones medievales sobre el pecado, el control del cuerpo y las transgresiones contra lo sagrado”. En esta historia, unos jóvenes son castigados, por desobedecer a un sacerdote en Nochebuena, a bailar sin cesar durante un año. Como penitencia les quedó el continuo movimiento de sus miembros.

Alvar examina los diferentes testimonios del milagro y contrasta sus dataciones y contenidos, así como el vocabulario relativo al baile y el canto. La difusión de esta historia, apunta, “refleja cómo los predicadores medievales adaptaron leyendas populares para enseñar lecciones morales, transformando las danzas irreverentes en símbolos de pecado y castigo divino”.

Este volumen reúne una diversidad de modalidades textuales y lenguas peninsulares, demostrando la vivacidad de los estudios hispánicos medievales dentro y fuera de la Península.