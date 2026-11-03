Pedro Almodóvar debuta en la novela con un original rompecabezas sobre el deseo, la soledad y la literatura

Hay novelas que se cuestionan a sí mismas desde el instante mismo en el que arrancan. Se confiesan hechizadas por las ficciones de otros, se apropian de citas y reflexiones leídas, incluso llegan a defender que “sus mejores palabras –citando a Bolaño– son palabras prestadas” y cosidas desde el poder de la imaginación que las recrea.

Portada de 'El hombre que solo escribía en los aviones'. Reservoir Books. El hombre que solo escribía en los aviones Pedro Almodóvar Reservoir Books, 2026. 256 páginas. 20,90 €

El hombre que solo escribía en los aviones es un buen ejemplo de esta clase de ficciones, con la salvedad de que en ella se muestran las costuras y se exhiben y reescriben los textos de escritores admirados como demostración de amor hacia sus autores.



Es esta la primera novela del cineasta Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949), tras un libro de relatos, El último sueño (2023), aunque sus guiones ya dan buena cuenta de cómo cine y literatura, escritura y lectura, vida y ficción son indisociables en su recorrido. Lo suyo es atravesar la escritura de digresiones y fantasías, moverse por sus paradojas, “echarle el guante a la palabra” (citando a Eva Baltasar), para así llegar, al dictado de Lispector, hasta “el hombre y sus secretos”.

Hay novelas, como esta (insistimos), que gustan de reinar a sus anchas por las convenciones del género que las circunscribe con la intención de mostrar cómo se va construyendo una historia, de forma azarosa, con todo lo que dará contenido a sus páginas (sinopsis, escaletas, citas o interrupciones fortuitas de la trama principal). Su poética consiste, precisamente, en “dar carácter novelístico a toda forma de escritura”.

Él mismo presenta su propósito en un prologo de obligada lectura: se muestra como un hombre habitado por las palabras de otros, un escritor con un motivo, que no es otro que defender una historia y un personaje, que no es su alter ego, pero sí comparten obsesiones compulsivas y algunas excentricidades. Así que no dejará de hablar de sí mismo, aunque sea un narrador omnisciente el que conduzca esta mezcla de delirio y realidad en que consiste la historia.

Su protagonista es Flavio Guijarro, alguien que viene de diferentes oficios y por azar se convierte en un cotizado coach de actores a quienes ayuda a encontrar la verdad de sus personajes y el tono mas certero para su interpretación.

En él pone el autor los condicionamientos repetidos en sus ficciones: mínimos apegos, un banco emocional del que forman parte el deseo, el dolor y el placer, y algo determinante para la intención perseguida: su incapacidad para dormir en los aviones. A cambio, en la desnudez de esos espacios arrancó a leer y a escribir encontrando al fin, en ambas acciones, consuelo y liberación.

Hay un tono nuevo en esta forma de explorar el amor y el deseo, la pasión por el cine y la literatura

A esto se suma que es fanático seguidor de un subgénero narrativo llamado fan fiction, una forma de escritura que parte de la obra de otros, en este caso de quienes han marcado su biografía lectora (Marguerite Duras, Susan Sontag, Nabokov, Kafka, Bolaño, Clarice Lispector, Henry James, Vila Matas…) y, para hacerla inmortal, reeinterpreta y reabsorbe lo leído en creaciones propias.

Tomado por esta pulsión, se atreve a continuar el relato de Philip K. Dick en una atrevida versión de Blade Runner, y ensayará otra iniciativa a partir de una fusión de la obra de Nabokov y Henry James.

Siempre original en su modo de mirar, siempre ocurrente, ingenioso y sarcástico. Y, si el desconcierto frente a este autor es una reacción previsible, hay un tono nuevo en esta forma de explorar la soledad, el amor y el deseo, la pasión por el cine y la literatura. Y este tono recuerda al de un personaje vilamatiano confesando: “Seré yo ahora quien intente escribir lo que escribiría si escribiera”.

Y esto es lo que aquí encontramos: un diálogo incansable con otros libros, siempre desde el propio y único modo de mirar de Pedro Almodóvar.