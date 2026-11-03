Foucault, a la sombra de Nietzsche: los textos que revelan el diálogo entre dos gigantes del pensamiento

El pasado 15 de octubre se cumplía el centenario del nacimiento de Michel Foucault (Poitiers, 1926-París, 1984). Al hilo de la efeméride se ha prodigado el rescate de textos inéditos del filósofo tanto en su Francia natal como en España, uno de los países donde la llegada de su pensamiento fue más temprana gracias a lectores atentos como Miguel Morey.

Portada de 'Nietzsche. Cursos, conferencias y trabajos'. Siglo XXI. Nietzsche. Cursos, conferencias y trabajos Michel Foucault Traducción de Edgardo Castro. Siglo XXI, 2026. 432 páginas. 22,90 €

En fecha reciente, Anagrama publicaba Los hermafroditas, el manuscrito de uno de los proyectados volúmenes de su Historia de la sexualidad. Ahora nos llega la versión española de la recopilación de sus cursos, conferencias y trabajos sobre Nietzsche, preparada por el equipo editorial de Bernard E. Harcourt bajo supervisión de F. Ewald. Se trata de un material de enorme interés para calibrar la influencia ejercida por el pensador del eterno retorno en la obra foucaultiana.

Hay autores sobre los que uno no tiene por qué haber escrito demasiado, pero son con los que más íntimamente ha pensado y trabajado. Ese fue el caso de Nietzsche para Foucault, según él mismo reconocía al final de su vida: no un tema de exégesis o comentario erudito, sino una herramienta para desplazar los tópicos del pensamiento y asomarse a ámbitos inexplorados, en busca de una nueva “experiencia filosófica”.

Ahora es posible apreciar esta impronta nietzscheana en su dimensión más genuina, ya que, al margen de numerosas menciones puntuales, no es mucho lo que el francés publicó específicamente sobre Nietzsche.

La compilación comprende cuatro grupos de documentos: las notas del curso impartido en Vincennes en 1969-70; las del curso “El conocimiento y el deseo”, impartido en 1970 en la Universal Estatal de Nueva York en Búfalo; las conferencias sobre el problema de la verdad dictadas en 1971 en la McGill de Montreal; y un extenso aparato de notas de lectura de principios de los 50.

El grueso de este nuevo material corresponde, pues, a la etapa en que Foucault, tras sus primeros trabajos de “arqueología del saber”, comenzaba a asomarse a su etapa “genealógica” con libros como Vigilar y castigar. En las clases de Vicennes comienza interesándose por el énfasis nietzscheano en la historicidad de la verdad, contrario a toda teleología de cuño hegeliano, y luego examina su chocante concepción del conocimiento como una disposición antinatural.



La idea de que el error resulta necesario para la vida se extiende en Foucault más allá de la crítica de Nietzsche a la metafísica, hasta difuminar toda diferencia entre lo verdadero y lo falso como mero producto de una voluntad de dominio. El curso de Búfalo incide en esta relación entre verdad e instinto de vida y el de McGill prepara el trabajo foucaultiano sobre La verdad y las formas jurídicas.

Foucault utilizó al pensador del eterno retorno como herramienta en busca

Situadas en cuarto y último lugar, las notas de 1950, ocupadas en los escritos filológicos del joven Nietzsche, en sus reflexiones sobre el lenguaje, la vida filosófica, el límite de la locura y la vivencia trágica de la inocencia del devenir son quizá las que testimonian la mirada más amplia y admirativa de Foucault hacia un pensamiento tan genial como laberíntico.

En cuanto a las características de la edición española, la traducción de Edgardo Castro es correcta, y se agradece su tarea de localizar las referencias a los escritos nietzscheanos en las distintas versiones en nuestro idioma.



Se ha suprimido un epílogo de la edición original, dedicado a situar el trabajo de Foucault en el contexto de la recepción de Nietzsche en Francia, y se ha añadido un texto de presentación de un estudioso de su obra, Rodrigo Castro, que ilumina los aspectos más destacados de este encuentro decisivo.



Un encuentro que despuntaba allá por 1953, en una playa de Roma, con un joven Foucault absorto en la lectura de los libros de aquel pensador intempestivo que conmovió la tradición filosófica al preguntarse por la íntima conexión entre verdad y poder.