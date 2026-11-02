Sara Barquinero y Elena Medel, de la universidad al precariado: clase de malestar

Poeta precoz (publicó su primer poemario, Mi primer bikini, con dieciséis años y con él obtuvo el premio Andalucía Joven), editora, novelista y ensayista, Elena Medel (Córdoba, 1985) revolucionó el panorama poético español al crear en 2004 la editorial La Bella Varsovia, donde dio voz a los más jóvenes autores independientes, y que hoy forma parte del grupo Anagrama, aunque ella abandonó el sello en 2024. Sara Barquinero (Zaragoza, 1994), por su parte, agitó nuestras letras con la publicación de su descomunal libro Los escorpiones (2024).

Ahora ambas retratan en sus últimas novelas (Todos mis pecados y la mitad de mi dolor, la de Medel, y La chica más lista que conozco, la de Barquinero) las miserias del ecosistema universitario español, que, en buena medida, son las de la sociedad en general. Aunque la entrevista es virtual, las reunimos para las fotos en la brutalista Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

La conversación fluye desde el anquilosamiento del ámbito académico a la acampada de Sol y la inteligencia artificial como herramienta literaria. No faltará tampoco un guiño a su querida y admirada Anne Carson, recién galardonada con el Nobel de Literatura.

Pregunta. ¿Es la universidad una suerte de radiografía que nos retrata como sociedad mejor que ningún ensayo?

Sara Barquinero. Sí y no. La universidad siempre se ha pretendido como un espacio separado de la sociedad civil, y en algún sentido lo es, pues tiene unas idiosincrasias propias; pero al mismo tiempo funciona como un microcosmos de ciertos sectores de la sociedad. Además, con la desmantelación progresiva de la universidad pública, la lógica empresarial (que no debería ser la lógica del conocimiento) se ha colado cada vez más en nuestros programas o sistemas de evaluación.

Elena Medel. Al escribir quería pensar sobre el poder y la ambición, las jerarquías, la meritocracia... con varias tramas que transcurren en una facultad, sí, pero también en otros espacios, como una sociedad de recreo o un barrio de clase trabajadora, siempre en una ciudad de provincias. No he tenido intención de retratar el sistema universitario, sino que algunos de mis personajes trabajan en la universidad, igual que otros tienen otros oficios o están en paro. De manera que sí, que la universidad nos retrata, tanto como un mercado de abastos o una gestoría.

Sara Barquinero y Elena Medel en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Guillermo Gutiérrez Carrascal

P. Menciona la meritocracia. ¿Qué papel juega en la España de hoy?

E. M. A Estefanía, una de las protagonistas, le repitieron que valía, que su inteligencia y su esfuerzo bastarían para progresar. Sin embargo, ya en los primeros meses del curso se da cuenta de que parte con una desventaja: ella no ha estudiado inglés en otros países, su nivel es sensiblemente inferior al del resto, que avanza mientras ella se estanca. Esa distancia marca su relación con el entorno y con su ambición.

»Nuestra idea de meritocracia y de ascensor social se construyó desde unos cimientos muy frágiles, que derribó la crisis interminable de 2008. El acceso a esa vida mejor es hoy una excepción, ligada desde luego al talento y el trabajo, pero también a ese azar al que se refiere en mi novela el profesor Fernández Cortés.

S. B. Yo diría que los sistemas neoliberales siempre han permitido la meritocracia hasta cierto punto. Al mismo tiempo, la idea de mérito personal es uno de los mitos capitalistas para invisibilizar la desigualdad de clase: si uno se esfuerza lo suficiente, podrá ascender en la cadena social, y quizás quien continúa estando en lo más bajo sigue ahí porque no se ha esforzado lo suficiente (o porque carece de talento).

"Sería positivo no invisibilizar los privilegios: a menudo esa chica que logra sus sueños proviene de un entorno que le permite alcanzarlos". Sara Barquinero

»Dado que el mérito se valora en relación al capital (que puede producir), tiene sentido que aquellos que provienen de una unidad familiar con capital acumulado tengan más posibilidades de reproducir ese capital con menos esfuerzo. Cuando hablamos de profesiones humanísticas, este capital no es solo económico, sino cultural, así que tiene sentido que "los herederos" partan de mejores condiciones para desempeñar su empleo y que aquellos que no parten de esas condiciones quieran compensarlo con trabajo extra y gratuito.

»Creo que si esto está cambiando no se debe tanto a un aumento de la conciencia social dentro de los productores de cultura sino a la aparición de internet y los cambios a los que ha sometido al discurso y a la producción de arte.

Sara Barquinero en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Guillermo Gutiérrez Carrascal

P. ¿De qué manera afecta esa carencia de un ascensor social más engrasado al mundo de la cultura, al de la literatura?

E. M. Muchos de mis personajes insisten en que están muy bien los libros, pero no debemos olvidar la vida. En todo caso, para escribir necesitas tiempo y energía. También intuición y talento, bagaje, pero si apenas dispones de media hora antes de irte a dormir o de salir al trabajo, ¿qué proyectos afrontas con un ratito hoy y otro en quince días? Si no tienes que preocuparte tanto del alquiler o la hipoteca, o si puedes pagar a alguien por ocuparse de tus tareas domésticas, ganas ese tiempo y esa energía. Todo es más fácil, siempre, con dinero.

S. B. Hay muy poca gente que realmente puede vivir de la cultura, sobre todo si nos referimos a la parte puramente productiva de la misma (por ejemplo, ser escritora, ser artista). Quien tiene un apoyo familiar y económico (o los contactos necesarios) puede perseverar en su empeño más que alguien que no los tiene.

»Esto, hasta cierto punto, es inevitable, pero creo que resultaría positivo no invisibilizar los privilegios. Me disgusta que alguien pueda creer que "si quiere, puede" ser artista, escritora, podcáster, política o lo que sea porque sigue a una chica en apariencia muy cercana que ha logrado sus sueños, pues muchas veces esta chica tan corriente proviene de un entorno que le daba de sobra la posibilidad para alcanzarlos.

"Se ha despreciado a los más jóvenes, acusándoles de indolencia. Las movilizaciones demuestran que mantienen esa conciencia". Elena Medel

P. Tanto en La chica más lista que conozco como en Todos mis pecados y la mitad de mi dolor encontramos una relación desigual entre una alumna y un profesor. ¿Cuánto hay en estas relaciones de fascinación por el poder, cuánto de abuso y cuánto de seducción?

S. B. Creo que se mezclan las tres. Para mí el problema no es tanto una relación concreta como la estructura repetitiva por la cual algunos hombres adultos utilizan su posición para engatusar a jovencitas serialmente, una cada curso o cada dos cursos. Aunque en estos casos sea difícil hablar de delito (estamos hablando de dos adultos que consienten), esto no implica que moralmente no tenga muchos problemas o que no se pueda legislar dentro de la propia universidad para corregir esta circunstancia.

»En cualquier caso, creo que la responsabilidad está en primer lugar en el profesor, luego en la institución y por último en la chica. Es normal que una joven se sienta fascinada por su profesor, tanto por el erotismo de la situación como por la posición que ostenta, lo que no es normal es que tengamos a tipos con más años que la tos aprovechándose de esa ventaja para cambiar de amante cada año.

»Por otro lado, como se mezcla la seducción intelectual como la académica, creo que la sexualización vicia aún más los procesos nepotistas de la universidad: uno puede callarse un abuso para no enfrentarse a un jefe de departamento, una cree que debe consentir cierto tonteo, ya que le han pedido colaborar en una revista, etcétera.

E. M. En mi novela el vínculo entre el catedrático y la alumna se limita a lo intelectual, y las relaciones sentimentales se desarrollan en clase social y edad similares. En lo que tiene que ver con el poder, uno de los ejes de la novela, siempre existe una jerarquía: todos los personajes son sometidos y someten, incluso Estefanía, en apariencia la más débil. No lo planteo en términos de fascinación o seducción, ni de abuso, sino que aplico a la sociedad el concepto de la cadena trófica, y desde ahí muevo a los personajes.

"La sexualización vicia aún más los procesos nepotistas de la universidad: uno puede callar un abuso para no enfrentarse a un jefe de departamento". Sara Barquinero

P. ¿Qué le exigirían a los nuevos ministros de Cultura y de Educación que salgan de las urnas el 29-N?

S. B. No creo que se le pueda exigir lo mismo a cualquiera. Exigiría becas suficientes y pagadas a tiempo para que nadie tenga que abandonar sus estudios por falta de dinero (y que el requisito para permanecer en ellas sea el aprobado, ¿por qué alguien con problemas económicos tiene que ser excelente para seguir estudiando?); financiación estable para la enseñanza y las bibliotecas públicas; mejores condiciones para el profesorado, honorarios mínimos y plazos de pago obligatorios en cualquier actividad cultural sostenida con fondos públicos.

»También ayudas de creación que permitan trabajar a quienes no tienen patrimonio familiar y que dependan de un comité de expertos, no de alinearse con la ideología que impere en dicho estado. Si el Estado quiere ampliar quién puede producir cultura, tiene que redistribuir las condiciones materiales para hacerlo y que se dirijan más a esa primera parte del proceso (la creación) que a la difusión o premio de los que ya tienen una posición consolidada.

Elena Medel en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Guillermo Gutiérrez Carrascal

E. M. Para empezar, que no se fusionen en uno solo, porque no coinciden ni las funciones ni las exigencias.

P. Como el 15-M hace diez años, la precariedad hoy moviliza a la juventud. ¿Qué es más acuciante solucionar, el drama de la vivienda, la precariedad laboral…?

E. M. Todo se relaciona entre sí, y todo tiene relación con la clase, no solo con la edad. Y una vez más: el dinero lo facilita todo, y la falta de dinero lo complica.

S. B. Creo que el tema fundamental en todos estos casos es la vivienda, pues afecta mucho a los demás (si ganas el salario mínimo, pero tu apartamento diminuto vale 800 euros al mes, lo cual es un regalo en Madrid, tienes un problema). El gasto excesivo en vivienda es, diría, la causa que más impide ahorrar (y por tanto hacer cálculos de futuro) y precariza a las clases populares y medias.

»Además, el hecho de cambiar de vivienda con frecuencia (porque es un alquiler de temporada, porque compartes piso, porque se te acabó el contrato…) dificulta el desarrollo de las relaciones personales o el sentimiento de pertenencia con un barrio o una ciudad, lo cual capa una parte muy importante de la experiencia humana.

"Para escribir necesitas tiempo. Si apenas dispones de media hora antes de dormir, ¿qué proyectos afrontas con un ratito hoy y otro en quince días?". Elena Medel

P. ¿Qué esperan de la actual movilización de la juventud en toda Europa en general, y de la acampada en la Puerta del Sol, en concreto?

E. M. Durante mucho tiempo se ha despreciado a la generación más joven, criada en la evidencia de que ya no existen los consensos básicos en torno a educación o sanidad o vivienda, y que reconstruir siempre cuesta más que construir. Y se les ha acusado de indolencia ignorando su situación: la de que te queda toda la vida, y en esa vida no hay futuro. Estas movilizaciones, no solo en Sol sino en todo el Estado, demuestran que buena parte de los jóvenes sí mantiene esa conciencia, ese ánimo. Para mí ya supone una esperanza.

S. B. Creo que la movilización ya ha conseguido bastantes cosas, como visibilizar el tema de la vivienda de forma más radical, obligar a tomar medidas políticas al respecto o mostrar otra forma de politizarse a las generaciones más jóvenes.

P. ¿Entienden que haya quien acuse a nuestros mayores de sus carencias y olvide la fragilidad y corrupción del sistema?

E. M. Puedo comprender que al buscar explicaciones nos fijemos en quienes disfrutan de una situación mejor. Sin embargo, para mí no se trata de una cuestión generacional, o no tanto, sino de una cuestión de clase. Tengo más que ver con un hombre de clase trabajadora veinte años mayor que yo que con una rentista de mi edad.

"El tema esencial es la vivienda. Impide ahorrar, hacer cálculos de futuro y precariza a las clases medias y populares". Sara Barquinero

P. Parece que la sociedad del siglo XXI es mucho más moderna, pero ¿no persisten demasiados estereotipos machistas del pasado? ¿Por qué se sigue protegiendo a los abusadores, y denigrando a las víctimas (pienso en el caso Jane Doe y la Universidad de Cornell)?

S. B. La primera respuesta que se me viene a la cabeza es que se debe a que la sociedad sigue siendo patriarcal, pero creo que ese "proteger" también tiene que ver con que el mundo universitario es a la vez muy precario y muy proclive a las redes clientelares. Esto hace que, por ejemplo, alguien "no quiera meterse en líos" con ciertos individuos porque les han regalado la oportunidad de publicar en su revistilla, lo cual quizás los ayuda un poquito para sacar la acreditación de la ANECA [Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación] o una plaza de ayudante.

Sara Barquinero y Elena Medel en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Guillermo Gutiérrez Carrascal

P. Volviendo a la literatura. La inteligencia artificial es una nueva herramienta para la escritura. ¿Qué relación mantienen con ella?

S. B. Yo la uso constantemente. La inteligencia artificial debería (aunque en la práctica no sea así, al menos a nivel global) servir para librarnos de los trabajos más penosos y fomentar nuestras capacidades, y a mí me resulta muy útil en muchos aspectos de mi vida, aunque no sea para escribir tal cual. Como comentario aparte, me hace mucha gracia detectar posts de redes sociales, discursos políticos y otros textos escritos claramente con IA. ¿De verdad no se dan cuenta de que nos damos cuenta?

E. M. Entiendo que casi cualquier búsqueda en internet está participada por la inteligencia artificial, así que la habré utilizado de manera inconsciente. Desde la ingenuidad, yo disfruto muchísimo escribiendo, e incluyo todos los pasos previos y posteriores: la documentación, la estructura y la escaleta, la corrección... No querría prescindir de ellos para cederlos a una máquina.

"De Anne Carson admiro su lenguaje radicalmente nuevo desde un conocimiento profundo de la tradición, que no destruye ni descarta, porque se sabe parte de una cadena". Elena Medel

P. ¿Qué les parece que Anne Carson haya obtenido al fin el Premio Nobel? ¿Qué es lo que más les interesa de sus obras, y cómo la recomendarían a quienes aún no la hayan leído?

E. M. El Premio Nobel gana a Anne Carson, más bien. Admiro su propuesta de un lenguaje radicalmente nuevo desde el conocimiento profundo de la tradición, que no destruye ni descarta, sino que incorpora porque se sabe parte de una cadena, heredera y antepasada. Su concepción de los grandes temas desde la certeza de que el idioma o la forma constituyen también un tema, en cierto modo.

»O la indagación entre géneros, con la poesía presentada como actitud, como mirada, trascendiendo las etiquetas. Para quienes no la hayan leído aún, que se preparen para la aventura: lo que Carson te ofrece nunca te lo esperas.

S. B. Autobiografía de rojo es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, así que estoy contentísima. No estoy muy segura de que sea una lectura para todo el mundo, pero quizá empezaría con La belleza del marido, que tal vez sea su libro más universal.