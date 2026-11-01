Isaac Marcet desentraña el poder oculto de la IA, una herramienta ni neutral ni inevitable

La historia de la cultura está llena de creaciones humanas que tememos que escapen a nuestro control. Desde el Golem y Frankenstein hasta HAL 9000, la cultura occidental lleva siglos imaginando el momento en que la criatura deja de obedecer.

Portada 'Espiral. El poder oculto de la IA'. De Conatus. Espiral Isaac Marcet De Conatus, 2026.148 páginas. 16,90 €

Muchos de esos relatos han vuelto a la actualidad con la Inteligencia Artificial (IA), cuyos impulsores afirman que existe un riesgo mensurable no ya de rebeldía, sino de extinción de nuestra especie. En Espiral, Isaac Marcet se toma en serio esas advertencias y defiende que ese momento no está ya en nuestra imaginación, sino en nuestras vidas.

Escritor, editor y pensador de la tecnología, Marcet (Barcelona, 1981) fundó en 2008 PlayGround. Su propia trayectoria, un cruce de periodismo, ensayo y cultura digital, es la que mejor explica la naturaleza de este libro. De fondo, su voluntad de observar la tecnología lejos de la imagen de una herramienta neutral. Más bien, estamos ante el medio que modifica sus propios fines.

A través de una serie de historias sobre personas que desarrollan vínculos obsesivos con chatbots, el autor reconstruye lo que denomina la Espiral. Un proceso en el que la conversación con una IA crea una realidad paralela, capaz de absorber la identidad y el juicio de quien participa en ella.



Las promesas de revelación espiritual o los amores imaginarios que describe no son simples anécdotas. Para Marcet, revelan una propiedad más profunda de estos sistemas. Porque son capaces de adaptarse a nuestras vulnerabilidades y convertirlas en instrumentos de dependencia.

Marcet recuerda la historia de Norbert Wiener, padre de la cibernética. En los bucles de retroalimentación que permiten a una máquina perseguir objetivos radica un problema que trasciende cualquier fallo de programación.



El debate sobre la conciencia de las máquinas está desenfocado, porque un sistema puede desarrollar estrategias instrumentales (preservarse o conseguir recursos) sin necesidad de tener conciencia. La cuestión, por tanto, es qué pueden hacer estas máquinas para cumplir sus objetivos. El Golem, Frankenstein y las advertencias de Wiener forman así una genealogía del miedo contemporáneo.

Marcet mezcla el ensayo filosófico con la crónica de investigación y el terror tecnológico entre diálogos, mitología y teoría crítica

Espiral no se detiene en la tecnología y se desliza a la enmienda al sistema económico. Su autor recurre también a Mark Fisher, el pensador británico que describió en Realismo capitalista una sociedad incapaz de imaginar alternativas al sistema dominante.



Marcet ve en la inteligencia artificial la expresión más reciente de esa clausura de la imaginación: una carrera tecnológica presentada como inevitable y financiada por una concentración extraordinaria de capital. La crítica se desplaza desde las máquinas hacia el mundo que las produce y las pone en circulación.

La estructura de Espiral reproduce el movimiento que describe: diez loops que avanzan por acumulación y estrechan el cerco alrededor de una hipótesis turbadora. En este sentido, el autor se sitúa en el grupo de autores con una visión más crítica y preocupada, como Nick Bostrom, Nate Soares o R. Yampolskiy.



Marcet echa mano de un imaginario gótico y mezcla el ensayo filosófico con la crónica de investigación y el terror tecnológico, entre diálogos, episodios de apariencia periodística, historia de la cibernética, mitología y teoría crítica.



En el epílogo, la urgencia apocalíptica cede ante un tono íntimo y elegíaco, y se pregunta cómo transmitir esperanza a una generación que heredará la crisis climática, y una tecnología que parece escapar a sus creadores.



La respuesta es una reivindicación de la responsabilidad humana. Porque el peligro no consiste solo en que las máquinas aprendan a perseguir sus propios fines, sino en que nosotros renunciemos a discutir los nuestros.