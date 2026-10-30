La Real Academia Española (RAE) presenta este viernes las novedades de la 24 edición del 'Diccionario de la lengua española' (DLE), doce años después de la edición anterior, en un acto que contará con la presencia de directores y presidentes de las 23 academias que componen la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). EFE/ Fernando Villar

La RAE presenta su nuevo 'Diccionario de la Lengua Española': las claves de la esperada 24.ª edición

Por fin llegó el día. Después de 12 años de trabajo, la Real Academia Española ha presentado este viernes la esperada 24.ª edición de su Diccionario de la Lengua Española, con 99.990 entradas y cerca de 209.000 acepciones.

“Es un acontecimiento crucial en nuestras vidas”, ha señalado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que define esta obra como “una de las grandes catedrales del idioma” junto a la Gramática y la Ortografía.

Estaba previsto que los Reyes de España presidieran el acto, pero el luto por el accidente ferroviario de Urda ha cancelado su presencia y el carácter festivo del evento, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas.

Han estado, eso sí, tal y como estaba previsto, los directores de las otras 22 academias de la lengua española que, junto con la RAE, conforman la ASALE. Debían estar porque, de hecho, la 24.ª edición del DLE es una obra realizada en conjunto por todas ellas. En consonancia, los americanismos tienen una presencia mucho mayor que en ediciones anteriores.

Durante el acto, rico en acentos diversos, los representantes de todas las academias han elegido y explicado una palabra representativa de sus respectivos países, como sopotocientos (Panamá), asere (Cuba), pochotón (Costa Rica), amartelo (Bolivia), medalaganario (República Dominicana), chepibe (Argentina) y bolaterapia (Paraguay).

El director de la RAE Santiago Muñoz Machado durante la presentación este viernes de las novedades de la 24 edición del 'Diccionario de la lengua española'. EFE/ Fernando Villar

Esta nueva edición coincide con el tricentenario del Diccionario de autoridades, la primera obra lexicográfica de la RAE, cuyo primer tomo (de los seis que tendría en total) se publicó en 1726, apenas trece años después de la fundación de la Academia.

En 1780 se publicó la primera edición del diccionario de uso (titulado originalmente Diccionario de la lengua castellana reducido a un tomo para su más fácil uso) del que el presentado hoy es heredero, donde ya se prescindió de los ejemplos tomados de la mejor literatura y de la legislación (por eso hasta entonces se denominó “de autoridades”).

Muñoz Machado se muestra satisfecho de esta “obra magnífica” y confía en que la nueva edición “tendrá la misma buena acogida de siempre” y que “cada uno de nosotros llevará en su bolsillo una aplicación con el Diccionario de la Academia para manejarlo con la mayor frecuencia que pueda”.

Paz Battaner, la académica que dirigió la obra durante buena parte de su confección (desde 2017, cuando se incorporó a la RAE, hasta 2023) avanzaba hace unos días a El Cultural que “los usuarios notarán una diferencia bastante grande” con respecto a la edición anterior.

La académica Paz Battaner durante la presentación este viernes de las novedades de la 24 edición del 'Diccionario de la lengua española' (DLE). EFE/ Fernando Villar

“Estoy contenta con el resultado, y sobre todo muy contenta de haber llegado al final”, afirmaba la académica de 88 años. “Yo me hice cargo de él ya muy mayor, con lo cual pensaba que no llegaría al final, pero he llegado”.

La académica ha señalado que este es “un diccionario más fácil de leer” debido a la reorganización de los artículos.

También destaca que “un diccionario, en el momento en el que se imprime, queda desactualizado”. Algo muy similar a lo que ocurre con los periódicos, cuya rápida obsolescencia tan bien narró Cortázar en el cuento El diario a diario.

No obstante, “esta nueva edición digital es aún más actualizable que la anterior, porque la base de datos con la que está confeccionada es más operativa y moderna”, asegura. De momento, Muñoz Machado ha confirmado que se seguirá actualizando anualmente, como en los últimos años.

Representantes de las academias de la lengua española que conforman la ASALE, durante la presentación de la 24.ª edición del Diccionario de la Lengua Española.. EFE/ Fernando Villar

Un diccionario nativo digital

La 24.ª es la primera edición nativa digital del diccionario. No se trata de una obra concebida para ser impresa y que luego se trasvasa a Internet, sino que su ubicación natural (al igual que las herramientas y procedimientos con los que se ha confeccionado) es el entorno digital.

“Es la primera edición nativa digital que hace la Academia. La redacción y la estructura del diccionario y su contenido están diseñados para la edición digital, de la cual la versión en papel es una derivación”, explica a El Cultural el director de la RAE y presidente de ASALE, Santiago Muñoz Machado.

Lo anterior no es óbice para que la obra tenga también, como hasta ahora, su versión en papel, a cargo de la editorial Espasa, en dos volúmenes con tapa dura, con 3.606 páginas y un precio de 150 euros. Pero es en su versión en línea, más completa, donde el nuevo DLE despliega todo su potencial, con cambios importantes en su forma y estructura.

Un diccionario más técnico

Entre las novedades, se consignan numerosas etimologías nuevas (que hacen un total de 54.829, es decir, más de la mitad de palabras cuentan con ella) y se renuevan los campos técnicos especializados como la medicina, la biología, la economía y el derecho. Hay 23.255 acepciones con marca de alguna especialidad técnica.

Un diccionario panhispánico

Como resultado de su enfoque panhispánico, se han incrementado las acepciones procedentes de países americanos (20.672 palabras cuentan con marca de algún país de ese continente), así como de Filipinas y de Guinea Ecuatorial.

Además, se incorpora por primera vez la marca de uso “España” para términos que se emplean exclusivamente en nuestro país. Asimismo, se incluyen 1.570 voces que solo se usan en otros países, así como 1.490 gentilicios de procedencia distinta a España.

“El trabajo coordinado con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) permite que el diccionario sea verdaderamente representativo de la variedad del español”, afirma Muñoz Machado. “Se consulta a todas las academias para evaluar e informar sobre el conjunto del diccionario, proceso agilizado actualmente gracias a las tecnologías digitales”, añade.

No solo se pide a las academias que proporcionen el léxico propio de su país, sino también que aprueben o enmienden las adiciones o modificaciones de artículos y que hagan “informes sobre la totalidad del diccionario”.

Un diccionario más femenino

Por primera vez, en la edición digital, los sustantivos y adjetivos que tienen formas diferenciadas para el masculino y femenino se desdoblan para ambos géneros. Así, leemos “jugador, jugadora” en lugar de “jugador, ra”. Por cuestiones de espacio, en la edición impresa no se ha llevado a cabo este desdoblamiento.

Vista de la definición de 'jugador, jugadora' en la edición digital del 24.º DLE de la RAE RAE

Con más ejemplos

Como el espacio cibernético no tiene las limitaciones de la página impresa, esta nueva edición contiene muchos más ejemplos de uso de cada palabra, llegando a un total de 85.000.

Novedades de estructura

Una de las novedades más relevantes de la 24.ª edición, que la distingue de todas sus precedentes, es la organización interna de los artículos: por primera vez en la historia del Diccionario, las acepciones se agrupan y ordenan de manera jerarquizada atendiendo a su frecuencia de uso y a la relación de significado que mantienen entre ellas, y no a su categoría gramatical o a las marcas (geográficas, técnicas, etc.) que las acompañan. Para visibilizar estas agrupaciones se emplean números, que permiten identificar cada bloque de acepciones, y letras, que anteceden a las acepciones constitutivas de un bloque.

En cuanto a las formas complejas (locuciones), ahora todas aparecen listadas por orden alfabético, independientemente de su categoría gramatical.

Otra novedad es que se ha reducido el número de casos en los que una voz se define simplemente remitiendo a otra, y no se privilegia ninguna variedad geográfica en estas voces sinonímicas. Por ejemplo, hasta ahora “pileta” remitía a “piscina” (se daba preferencia al término usado en España por encima del término más usado en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay), pero ahora la palabra “pileta” incluye directamente su definición: “Construcción que contiene gran cantidad de agua y que se destina al baño, a la natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos”.

Además, el apartado de sinónimos y antónimos de la versión digital, que se creó en la actualización 23.7 del diccionario (2023), ha crecido notablemente.