Vila-Matas, tras ganar el Nacional de las Letras: "La IA no me preocupa, a veces se equivoca y yo le corrijo"

El escritor Enrique Vila-Matas posa para los medios de comunicación este martes en Barcelona tras haber sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente al año 2026, que concede el Ministerio de Cultura y dotado con 50.000 euros. Quique García / EFE

A los diez años, recuerda Enrique Vila–Matas, ganó su primer premio. Lo ganó por una redacción que escribió en el colegio de los maristas al que acudía. El orgullo fue grande, recuerda, pero duró poco: "Después de unos días, descubrí que a ese concurso yo era el único que me había presentado".

Al Premio Nacional de las Letras no hay que presentarse, sino que llega cuando un jurado decide otorgarlo. Una decisión que al escritor barcelonés ha cogido de sorpresa, mientras desayunaba con el también escritor asturiano Alejandro Basteiro. La llamada no fue respondida, "porque yo no suelo contestar cuando no conozco el número", así que fue necesaria la intervención de su agente: "Contesta, es importante".

Las gafas de sol le servían para ocultarse y no solo de los innumerables focos y del gran número de periodistas reunidos en la librería +Bernat de Barcelona. Sin embargo, era percibible una alegría contenida acorde con el personaje, pero más que notable.

Vila–Matas suscribe lo comentado por el jurado en el acta –"Encarna de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa"–, pero añade, reivindicando discretamente a Nabokov, que ficción es ficción.

Las barreras se difuminan de esta manera para un escritor que vive la realidad desde la ficción y la ficción desde la realidad; situándose siempre en el umbral, reconoce que está escribiendo sobre una importante experiencia personal vivida el año pasado, pero recuerda que, al escribir, toda experiencia, por personal que sea, se modifica. Se convierte en la historia de otro.

Más nervioso de lo que quiere demostrar, Vila–Matas ha visto interrumpida su más que organizada cotidianidad: "Estaba escribiendo un prólogo y pensaba terminarlo esta tarde, pero está bien que sea así. Yo escribo, pero no vivo obsesionado con la escritura", comenta durante una rueda de prensa abarrotada a la que también se han unido sus hermanas.

En su rostro resalta el orgullo, que también se percibe en Paula de Parma, compañera y primera lectora. A ella van dedicados todos los libros del barcelonés. Su editora, Elena Ramírez, está convencida de que algo de todo este día ajetreado y de constantes imprevistos –pasadas las 12 del mediodía saltaba la noticia y a las 16h ya estaba convocada la rueda de prensa– acabará filtrándose en sus futuros libros. "Enrique no necesita alicientes para escribir", comenta Ramírez, "pero seguro que sacará provecho de un día como este".

Y es así, porque cualquier cosa es susceptible de convertirse ya no solo en materia literaria, sino también en objeto de comentario irónico y de risa. Si hace unas semanas reconocía que ganar el premio Nobel es una cuestión de actitud, hoy confesaba haber celebrado los Nobel no ganados. Porque a Vila–Matas los premios le gustan, pero no le obsesionan. Más de uno ha comentado que este Nacional de las letras ha tardado en llegar. "Ya era hora", comenta alguien, pero el escritor prefiere hacer caso omiso.

Vila–Matas transmite satisfacción, más allá del galardón recibido. Es la satisfacción de haber llegado a construir una obra narrativa amplia y sólida y que ha sido traducida a treinta y seis idiomas, "aunque la inteligencia artificial me dijera que solo treinta". Porque sí, Vila–Matas también conversa con la inteligencia artificial. "No me preocupa, porque yo le hago preguntas difíciles. Además, muchas veces se equivoca y yo le corrijo", continúa el escritor, ante las risas de los presentes. "Después de tanto corregirla, ahora ya dice que mi obra se ha traducido al número correcto de idiomas", concluye.

Habrá quien hubiera esperado una actitud más contrariada ante la inteligencia artificial, pero Vila–Matas sabe que, a quien hace de la literatura su forma ya no solo de vida sino de estar en el mundo, la IA no representa ningún riesgo. Y Vila–Matas quiere escribir, lo necesita. Por ello, terminada la rueda de prensa, comenta entre bajines que quiere ir a terminar el prólogo. Pero ¿no lo iba a terminar mañana? "Sí", responde, pero se ve que es en su escritorio donde Vila–Matas se siente cómodo.

Por esto, solo cuando ya la prensa abandona la librería decide quitarse las gafas de sol, tras las cuales se ha escondido. Es entonces cuando saca el móvil y ve todos los mensajes recibidos. Son centenares las felicitaciones que acaparan su WhatsApp. "Ahora tendré que contestar", comenta entre abrumado y emocionado, porque, sí, en el Vila–Matas sin gafas hay todavía más emoción y todavía más nervios de los que quiere expresar.

"No he comido", me confiesa a la salida de la librería, y con estas pocas palabras revela un carácter más frágil de lo que quiere demostrar. Porque la literatura le importa demasiado, por ello calcula las palabras más de lo que una podría pensar. "He estado más suelto respecto a otras veces", reconoce, pero no termina de acostumbrarse. Sigue mirando los WhatsApp de felicitaciones, entre ellas destaca una, la de su prima hermana. Es monja de clausura y, desde su convento, le escribe: "Me he enterado del premio, felicidades". Y así vuelve a casa.